فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 9)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقات السابقة قال الله تعالى عن فرعون وآله في القرآن الكريم "إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا" ﴿المزمل 15﴾ فرعون اسم علم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا: هو موسى عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة محمدًا رسولا شاهدًا عليكم بما صدر منكم من الكفر والعصيان، كما أرسلنا موسى رسولا إلى الطاغية فرعون، فكذَّب فرعون بموسى، ولم يؤمن برسالته، وعصى أمره، فأهلكناه إهلاكًا شديدًا، وفي هذا تحذير من معصية الرسول محمد، صلى الله عليه وآله وسلم؛ خشية أن يصيب العاصي مثل ما أصاب فرعون وقومه، و "فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿المزمل 16﴾ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا: شديدا، إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة محمدًا رسولا شاهدًا عليكم بما صدر منكم من الكفر والعصيان، كما أرسلنا موسى رسولا إلى الطاغية فرعون، فكذَّب فرعون بموسى، ولم يؤمن برسالته، وعصى أمره، فأهلكناه إهلاكًا شديدًا. وفي هذا تحذير من معصية الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العاصي مثل ما أصاب فرعون وقومه، و "اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ" ﴿النازعات 17﴾ حين ناداه ربه بالوادي المطهَّر المبارك طوى، فقال له: اذهب إلى فرعون، إنه قد أفرط في العصيان، فقل له: أتودُّ أن تطهِّر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان، وأُرشدك إلى طاعة ربك، فتخشاه وتتقيه؟ و "فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ" ﴿البروج 18﴾ فرعون وثمود: بدل من الجنود واستغني بذكر فرعون عن أتباعه، وحديثهم أنهم أُهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا، هل بلغك أيها الرسول خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائها، فرعون وثمود، وما حلَّ بهم من العذاب والنكال، و "فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ" ﴿الشعراء 41﴾ لِفِرْعَوْنَ: لِ حرف جر، فِرْعَوْنَ اسم علم، فلما جاء السحرة فرعون قالوا له: أإن لنا لأجرًا مِن مال أو جاه، إنْ كنا نحن الغالبين لموسى؟ و "نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" ﴿القصص 3﴾ وَفِرْعَوْنَ: وَ حرف عطف، فِرْعَوْنَ اسم علم، نقصُّ عليك من خبر موسى وفرعون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن، ويصدِّقون بأنه من عند الله، ويعملون بهديه، و "وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ" ﴿العنكبوت 39﴾ وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم جميعًا موسى بالأدلة الواضحة، فتعاظموا في الأرض، واستكبروا فيها، ولم يكونوا ليفوتوننا، بل كنا مقتدرين عليهم، و "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ" ﴿ص 12﴾ وعاد وفرعون ذو الأوتاد: كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه، هؤلاء الجند المكذِّبون جند مهزومون، كما هُزم غيرهم من الأحزاب قبلهم، كذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين تحزَّبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إنْ كلٌّ مِن هؤلاء إلا كذَّب الرسل، فاستحقوا عذاب الله، وحلَّ بهم عقابه، و "وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ" ﴿ق 13﴾ وَفِرْعَوْنَ: وَ حرف عطف، فِرْعَوْنَ اسم علم، كذَّبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قومُ نوح وأصحاب البئر وثمود، وعاد وفرعون وقوم لوط، وأصحاب الأيكة قومُ شعيب، وقوم تُبَّع الحِمْيَري، كل هؤلاء الأقوام كذَّبوا رسلهم، فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على كفرهم، و "وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ" ﴿الفجر 10﴾ وَفِرْعَوْنَ: وَ حرف عطف، فِرْعَوْنَ اسم علم، وفرعون ذي الأوتاد: كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه، وكيف فعل بفرعون مَلِك مصر، صاحب الجنود الذين ثبَّتوا مُلْكه، وقوَّوا له أمره؟

قوله تعالى "كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (ال عمران 11) يوجد تشابه بين ال فرعون وال ابي سفيان كما جاء أن الذين قتلوا الحسين عليه السلام هم شيعة آل أبي سفيان، بدليل خطاب الحسين عليه السلام اليهم يوم عاشوراء: (ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم هذه، وارجعوا الى أحسابكم ان كنتم عرباً كما تزعمون). قال ابن حجر الهيتمي، وسبط ابن الجوزي، والقندوزي وغيرهم واللفظ للأوّل قال: عن الزهري لم يبقَ ممّن قتل الامام الحسين بن علي إلاّ مَن عوقب في الدنيا ؛ إمّا بقتل، أو عمى، أو سواد الوجه، أو زوال الملك في مدة يسيرة. (الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي / 296، ط دار الكتب العلمية، تذكرة الخواصّ ـ سبط ابن الجوزي / 252، ط منشورات الشريف الرضي، ينابيع المودّة ـ القندوزي الحنفي 3 / 23 . وذكر مصادر اُخرى في إحقاق الحق 11 / 513) .

عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" (الاعراف 104) شروع في تفصيل قصة الدعوة كما تقدمت الإشارة إليه، وقد عرف نفسه بالرسالة ليكون تمهيدا لذكر ما أرسل لأجله، وذكره تعالى باسمه رب العالمين أنسب ما يتصور في مقابلة الوثنيين الذين لا يرون إلا أن لكل قوم أو لكل شأن من شئون العالم وطرف من أطرافه ربا على حدة. قوله تعالى "حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ" (الاعراف 105) إلى آخر الآية تأكيد لصدقه في رسالته أي أنا حري بأن أقول قول الحق ولا أنسب إلى الله في رسالتي منه إليك شيئا من الباطل لم يأمرني به الله سبحانه، وقوله "قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ" (الاعراف 105) في موضع التعليل بالنسبة إلى جميع ما تقدم أو بالنسبة إلى قوله "ِانِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" (الاعراف 104) لأنه هو الأصل الذي يتفرع عليه غيره. ولعل تعدية "حَقِيقٌ" (الاعراف 105) بعلى من جهة تضمينه معنى حريص أي حريص على كذا حقيقا به، والمعروف في اللغة تعدية حقيق بمعنى حري بالباء يقال: فلان حقيق بالإكرام أي حري به لائق. وقرئ "حَقِيقٌ عَلى" (الاعراف 105) بتشديد الياء والحقيق على هذا مأخوذ من حق عليه كذا أي وجب، والمعنى واجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق فالحقيق خبر ومبتدؤه قوله "أَنْ لا أَقُولَ" (الاعراف 105)، الآية والباقي ظاهر. قوله تعالى "قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ" (الاعراف 109) لم يذكر تعالى ما قاله فرعون عند ذلك، وإنما الذي ذكر محاورة الملإ بعضهم بعضا كأنهم في مجلس مشاورة يذاكر بعضهم بعضا ويشير بعضهم إلى ما يراه ويصوبه آخرون فيقدمون ما صوبوه من رأي إلى فرعون ليعمل به فهم لما تشاوروا في أمر موسى وما شاهدوه من آياته المعجزة قالوا: إن هذا لساحر عليم، وإذا كان ساحرا غير صادق فيما يذكره من رسالة الله سبحانه فإنما يتوسل بهذه الوسيلة إلى نجاة بني إسرائيل واستقلالهم في أمرهم ليتأيد بهم ثم يخرجكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم المثلى فما ذا تأمرون به في إبطال كيده ، وإخماد ناره التي أوقدها؟ أمن الواجب مثلا أن يقتل أو يصلب أو يسجن أو يعارض بساحر مثله؟. فاستصوبوا آخر الآراء، وقدموه إلى فرعون أن أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ومن ذلك يظهر أن قوله تعالى "فَما ذا تَأْمُرُونَ" (الاعراف 110) حكاية ما قاله بعض الملإ لبعض وقوله "قالُوا أَرْجِهْ" (الاعراف 111) إلخ، حكاية ما قدموه من رأي الجميع إلى فرعون وقد اتفقوا عليه ، وقد حكى الله سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا القول بعينه من فرعون يخاطب به ملأه قال تعالى "قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ" (الشعراء 37). ويظهر مما في الموضعين أنهم إنما شاوروا حول ما قاله فرعون ثم صوبوه ورأوا أن يجيبه بسحر مثل سحره ، وقد حكى الله أيضا هذا القول عن فرعون يخاطب به موسى حتى بالذي أشار إليه الملأ من معارضة سحره بسحر آخر مثله إذ قال "قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ" (طه 58)، ولعل ذلك محصل ما خرج من مشاورتهم حول ما قاله فرعون بعد ما قدم إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه. وللملإ جلسة مشاورة أخرى أيضا بعد قدوم السحرة إلى فرعون ناجى فيها بعضهم بعضا بمثل ما في هذه الآيات قال تعالى "فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوى قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى" (طه 63). فتبين أن أصل الكلام لفرعون ألقاه إليهم ليتشاوروا فيه ويروا رأيهم فيما يفعل به فرعون فتشاوروا وصدقوا قوله وأشاروا بالإرجاء وجمع السحرة للمعارضة فقبله ثم ذكره لموسى ثم اجتمعوا للمشاورة والمناجاة ثانيا بعد مجيء السحرة واتفقوا أن يجتمعوا عليه ويعارضوه بكل ما يقدرون عليه من السحر صفا واحدا.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ (12) وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ (13)" (ق 12-13) تعالج هذه الآيات مسألة المعاد من خلال نوافذ متعدّدة ففي البداية و من أجل تثبيت قلب النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم و تسليته تقول: لست وحدك المرسل الذي كذّبه الكفّار و كذّبوا محتوى دعواته و لا سيّما المعاد. و على كلّ حال، فإنّ هؤلاء الأمم كذّبوا أنبياءهم و كذّبوا مسألة المعاد و التوحيد أيضا، و كانت عاقبة أمرهم نكرا و وبالا عليهم، فمنهم من ابتلي بالطوفان، و منهم من أخذته الصاعقة، و منهم من غرق بالنيل، و منهم من خسفت به الأرض أو غير ذلك، و أخيرا فإنّهم ذاقوا ثمرة تكذيبهم المرّة فكن مطمئنا يا رسول اللّه أنّه لو واصل هؤلاء تكذيبهم لك فلن يكونوا أحسن حالا من السابقين.

عن مركز الاشعاع الاسلامي للشيخ محمد هادي معرفة: قال الإمام الرازي: قالت اليهود: أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون أنّ هامان لم يكن على عهد فرعون وموسى وإنّما جاء بعدهما بزمانٍ مديدٍ ودهرٍ داهر، فالقول بأنّ هامان كان وزيراً لفرعون، خطأٌ في التأريخ، على أنّه لو كان لم يكن رجلاً خامل الذِكر لم يسجّله التأريخ ولا جاء ذِكره في تأريخ حياة بني إسرائيل. وتُمثّل بعض النقوش القديمة البيت الأعظم الذي يَجلس فيه المَلِك للحكم والذي تتجمّع فيه دواوين الحكومة ، وقد اشتقّت من اسم هذا البيت الأعظم الذي كان المصريّون يُطلقون عليه لفظ بيرو والذي تَرجمه اليهود إلى فرعوه أو فرعون، اشتُقّ مِن اسمه لقب المَلِك نفسه. وهكذا عاد اسم (هامان) مُعرّب آمون أُطلق على كبير كَهَنة معبد آمون الذي حاز مُنذ الأُسرة التاسعة عشر مكانةً كبيرةً لدى فرعون لدرجةٍ أنّه استولى على إقليم أعالي النيل، وأصبح قائد كلّ الجيوش وكبير خِزانة الإمبراطوريّة، والمُشرف الأعلى على معابد الآلهة. قوله تعالى "وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى" (القصص 38). أي فاصنع لي آجرّاً، واجعل لي منه قصراً شامخاً وبناءً عالياً ؛ كي أصعد وأرتقي إلى السماء فأَطّلع إلى إله موسى؟ هذا قد لَهَج بعض مَن لا خُبرة له: أنّ البناء بالآجرّ والجصّ لم يُعهد ذلك الحين، وإنّما كانت البنايات بالأحجار والصخور كالأهرام والهيكل الكبير ببعلبك والمسرح الروماني ببُصرى وغيرها. لكن ذهب عنه: أنّ صناعة الآجرّ واستخدامه في البنايات وحتّى الرفيعة قد تَقادم عهدها مُنذ بداية حياة الإنسان الحضاريّة بما يَقرب من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، وحتّى في مصر القديمة عثروا على طوابيق ( جمع طابوق معرّب تاوه: الآجرّ الكبير ) في حَفريّات في قاع النيل يعود تأريخها إلى (5000 ق م). وهكذا وَجَدوا مقابر على ساحل النيل مبنيّة بالآجرّ ومغلّفة بالأخشاب ممّا يعود تأريخها إلى (3000 ق م). هذا فضلاً عن بنايات آجرّيّة في بلاد مُجاورة كبُرجِ بابل وكذا مَعابد آشور والسومريّين (2500 ق م)، وأخيراً فطاقُ كسرى من بنايات شاهبور الأَوّل (241م).