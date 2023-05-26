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الشيخ جلال الدين الصغير : هل يمكن ان يسهو الرسول او ينسى؟ هل ينسجم ذلك مع مهمته التبليغية صلى الله عليه وآله؟


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