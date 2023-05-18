مفهوم الشيعة في القرآن الكريم والحديث (ح 9)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن السيوطي: جلال الدين بن أبي بكر، المتوفى سنة: 911 هجرية، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي: ( ألم تسمع قول الله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (البينة 7)، أنت و شيعتك، و موعدي و موعدك الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرّا محجلين). عن ابن حجر: أحمد بن حجر الهيثمي، المتوفى سنة: 974 هجرية، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (البينة 7)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (هم أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، و يأتي عدوّك غِضابا مقمحين).

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قال الله عز وجل "وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11) كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)" (الحجر 10-15) واسي الآيات قلب النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قلوب المؤمنين لما كانوا يواجهونه من صعاب في طريق دعوتهم، من خلال الإشارة إلى صراع الأنبياء السابقين مع أقوامهم الضالة و المتعصبة. فتقول أوّلا: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ‌. و لكنّهم من العناد و التعصب لدرجة "وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ‌" (الحجر 11). شيع جمع شيعة، و يطلق على المجموعة و الفرقة التي تمتلك نهجا مشتركا. يقول الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات باب شيع: الشياع الانتشار و التقوية، يقال شاع الخبر أي كثر و قوى، و شاع القوم انتشروا و كثروا، و شيعت النّار بالحطب قويتها، و الشيعة: من يتقوى بهم الإنسان. أمّا العلّامة الطبرسي في مجمع البيان فيعتبر أنّ أصلها من المشايعة، و هي المتابعة، يقال شايع فلان فلانا على أمره أي تابعه عليه، و منه شيعة علي عليه السّلام و هم الذين تابعوه على أمره و دانوا بإمامته، و في حديث أم سلمة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة) إشارة لهذا المعنى. و علي أية حال فالشياع بمعنى الانتشار و التقوية، أو المشايعة بمعنى‌ المتابعة، كلاهما دليل على وجود نوع من الاتحاد و الارتباط الفكري و الديني في مفهوم الشيعة و التشيع. و إطلاق لفظ شيع على الأقوام السابقة يدل على أنّهم في قبال دعوة الأنبياء عليهم السلام كانوا متحدين في توجههم و متآزرين متعاضدين في عملهم. فإن كان لأهل الضلال هذا الاتحاد و التنسيق أ فلا ينبغي لأتباع الحق أن يسيروا على نور هدية متكاتفين و متآزرين؟. و قد أطلق على العلماء كما في بعض الأحاديث- صفة المرابط، فعن الإمام الصادق عليه السّلام: (علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس و عفاريته، و يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن أن يتسلط عليهم إبليس). و تعتبر نهاية هذا الحديث العلماء أعلى مكانة من الجنود و القادة الذين يحرسون الثغور و يذبون عنها أعداء الإسلام. عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السّلام قوله: (والذي بعث محمّدا بالحقّ بشيرا و نذيرا، إنّ الأبرياء منّا أهل البيت و شيعتهم بمنزلة موسى و شيعته، و إن عدونا و أشياعهم بمنزلة فرعون و أشياعه) أي سننتصر أخيرا و ينهزم أعداؤنا و تعود حكومة العدل و الحق لنا. و من الطبيعي أن حكومة المهدي عليه السّلام العالميّة في آخر الأمر لا تمنع من وجود حكومات إسلامية في معايير محدودة قبلها من قبل المستضعفين ضد المستكبرين، و متى ما تمّت الظروف و الشروط لمثل هذه المحكومات الإسلامية فإنّ وعد اللّه المحتوم و المشيئة الإلهية سيتحققان في شأنها، و لا بدّ أن يكون النصر حليفها بإذن اللّه.

ورد أن الشيعة لغة، هم الأتباع و الأنصار. و في لسان العرب هم القوم الذين يجتمعون على الأمر. و كل قوم اجتمعوا على أمر، فهم شيعة. و كل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. و في القرآن الكريم: "وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ" (الصافات 83). و شايع تأتي بمعنى والاه، من التولي. يقول الكميت: وما لي إلا آل أحمد شيعة * و ما لي إلا مذهب الحق مذهب. و الشيعة اصطلاحا يراد بهم أتباع و أنصار آل البيت و هم الذين ناصروهم في كل محنهم، و سلكوا سبيلهم و والوهم. يقول ابن خلدون: (إعلم أن الشيعة لغة هم الصحب و الاتباع، و يطلق في عرف الفقهاء و المتكلمين من الخلف و السلف على أتباع علي و بنيه، و الشيعة حسب تعريف علمائهم، هم الذين يسلكون سنة الرسول و آله مأخوذة من عترته الطاهرة). ان اتباع المذهب الشيعي في العالم يصل الى 13% من مجموع المسلمين. في تعريف للشَّهْرِسْتَاني يقول فيه: (الشِّيَعةُ هم الذين شايعوا عَلِيَّاً على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصَّاً ووصيَّةً إما جلياً أو خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عنده).

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن فقه الشيعة: تطلق مفردة الفقة ويراد منها اصطلاحاً العلم باستنباط الأحكام الشرعية وتحديد الوظائف العملية، من مصادرها الأصلية، حيث ترى الشيعة أن الإنسان مشمول بالأحكام الخمسة التي هي: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، الحرمة. وإنّ جميع تلك الأحكام مصدرها الله تعالى. ولعدم وضوحها يقوم الفقهاء الذين يملكون القدرة العلمية والطريقة المنهجية التي تساعدهم في الوصول إليها باستنباطها ومعرفتها بعد مراجعة المصادر الأصلية من كتاب وسنة. ومن الأمور التي تؤمن الشيعة بها هنا أن الفقه كسائر العلوم لابد من الرجوع فيه إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام وإلى المنهج الذي رسموه لنا، ولا يحق لأحد مهما كان تخطيه وعدم الالتزام به. وقد اختلف الشيعة مع سائر الفرق الإسلامية عند استنباطهم للأحكام الشرعية، في أمور منها: طريق الوصول إلى سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يذهب الفقهاء من أهل السنة إلى القول بعدالة الصحابة جميعا، ولهذا يرجعون إليهم في الرواية واستنباط الحكم الشرعي من خلال الرجوع إلى كلامهم، وتخالفهم الشيعة هنا حيث لا ترى جميع الصحابة يجوز الأخذ منهم، بل يؤخذ من خصوص من ثبتت وثاقته إضافة إلى الأخذ وهو العمدة عن أهل البيت عليهم السلام والثقات من أصحابهم. الاجتهاد: ينحصر الفقه السني بفقهاء المدينة والعراق والذين سميت المذاهب الأربعة بأسمائهم، فيما ذهب الشيعة إلى فتح باب الاجتهاد، وأنّ لكل شخص حق الاستنباط فيما إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للاجتهاد. والمجتهد هو الشخص الذي طوى مدارج علمية خاصة كالمنطق وعلوم اللغة وأصول الفقه والرجال والدراية بحيث يصبح متمكنا من استنباط الحكم الشرعي من مصادره الأصلية، وإنّ مراجع التقليد يظهرون من وسط هؤلاء الفقهاء والمجتهدين مع توفر شروط أخرى بالإضافة إلى البعدين العلمي والاجتهادي. عن الطقوس والشعائر: في الوقت الذي تشارك فيه الشيعة سائر المسلمين في الاحتفاء ببعض المناسبات الإسلامية كعيدي الفطر والأضحى ومبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تنفرد بإحياء مناسبات دينية ومذهبية أخرى من قبيل عيد الغدير الذي يصادف الثامن عشر من ذي الحجة والذي أعلن فيه الرسول صلى الله عليه وآله ولاية علي عليه السلام على جمهور غفير من المسلمين عند رجوعه من حجة الوداع وأمرهم بمبايعته عليه السلام إماماً للمسلمين وخليفة له صلى الله عليه وآله. وكذلك تحيي الشيعة مواليد الأئمة عليهم السلام وخاصة ميلاد الإمام الثاني عشر في النصف من شعبان. كذلك تحيي الشيعة مناسبات الحزن، ومن أبرزها إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار في شهري محرم وصفر من كل عام بطقوس مختلفة غير خافية على الجميع، حتى أصبحت تلك المراسم بمثابة المؤشر إلى هوية بلدان ومدن الشيعة. ومن المستحبات التي تؤكد عليها الشيعة كثيراً زيارة قبور الأئمة والحضور عندها. وعن عقائد الشيعة في المرجعية والحكومة: أرجع الأئمة عليهم السلام شؤون الناس وإدارة أمورهم إلى المجتهد الجامع للشرائط كنائب عن الإمام بالنيابة العامة، وأنّه يتولى القيام بمهام الحكم والقضاء وإجراء الحدود والتعزيرات وغيرها انطلاقا من نيابته العامة. وهي النظرية التي عرفت بنظرية ولاية الفقيه.

جاء في كتاب فاجعة الطف لسماحة المرجع الاعلى السيد محمد سعيد الحكيم: حديث سدير الصيرفي: وقد يحسن بنا أن نذكر هنا حديث سدير الصيرفي، قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: والله ما يسعك القعود. فقال: ولِمَ يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك. والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لَكَ من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم وعدي. فقال: يا سدير وكم عسى أن يكونو؟ قلت: مائة ألف. قال: مائة ألف؟ قلت: نعم، ومائتي ألف. قال: مائتي ألف؟ قلت: نعم، ونصف الدني. قال: فسكت عني. ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرج فمضين، فحانت الصلاة. فقال: يا سدير انزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيه. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء. نظر إلى غلام يرعى جداء. فقال: والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلين. فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر). ومن الطبيعي أن يكون مراده عليه السلام من الشيعة هنا الخلّص ذوي الثبات والتسليم والتصميم على الوجه الأكمل، الذين لا تزعزعهم المحن والبليات، ولا تزيلهم الشبهات والمغريات. أن فاجعة الطف قد خففت من ضغط الدعوة للثورة على سلطان الجور عن الأئمة صلوات الله عليهم، وسهّلت عليهم إقناع شيعتهم بعدم الجدوى فيه، وانتظار الفرج بقيام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعجل الله فرجه. وهذه فائدة مهمة لفاجعة الطف، حيث سهلت على الأئمة عليهم السلام بناء الشيعة ثقافياً كما يريدون، بعيداً عن الضجيج والعجيج.