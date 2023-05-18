مفهوم الشيعة في القرآن الكريم والحديث (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: شيع "شيعا" (الانعام 65) (الانعام 159) (الروم 22) فرقا، و "شيع الأولين" (الحجر 10) أي في أمم الأولين، و "شيعته" (القصص 15) (الصافات 83) (مريم 69) أي أعوانه مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار التي تشتعل بالنار وتعين الحطب الكبار على إيقاد النار، ويقال: الشيعة الأتباع من قولك: شاعك كذا أي اتبعك، قال تعالى: "ثم لننزعن من كل شيعة" (مريم 69) أي من كل فرقة، و "إن من شيعته لإبراهيم" (الصافات 83) أي ممن يشايعه على أصول الدين أو يشايعه على التصلب في دين الله ومصابرة المكذبين، وقوله: "الذين يحبون أن تشيع الفاحشة" (النور 19) أي يشيعونها عن قصد إلى الإشاعة ومحبة لها، وفيها دلالة على أن العزم على الفسق فسق و "لقد أهلكنا أشياعكم" (القمر 51) أي أشباهكم ونظرائكم في الكفر. أهل الرجل: آله، وهم أشياعه: وأتباعه وأهل ملته.

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن منشأ التشيع: تؤكد المصادر التاريخية أن مفردة التشيع والشيعة بمعنى أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام والمحبين لهم إنما وردت لأول مرة على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حيث روى محدثو أهل السنة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل عليّ عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة)، ثم نزل قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (البينة 7). وقد ورد في روايات كثيرة أنّ المراد من قوله تعالى: "أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (البينة 7) هم علي عليه السلام وشيعته. وفي رواية أخرى ذكرها ابن حجر: (يا علي، أنت وأصحابك في الجنة أنت وشيعتك في الجنة). ومن هنا صار الاستعمال النبوي لهذه المفردة- وعلى مر التاريخ وصفا لمن يوالي علياً ويسير على نهجه ويحبه ويجالسه وأنهم شيعة علي عليه السلام. وعليه يكون المؤسس للتشيع وأول منْ وضع بذرته في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية، قال الشيخ حسين كاشف الغطاء بعد استعراضه للأحاديث النبوية التي تمدح عليا عليه السلام وشيعته: (والقصارى إنِّي لا أحسب أنَ المنصف يستطيع أنْ ينكر ظهور تلك الأحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصة من المسلمين، ولهم نسبة خاصة بعلي عليه السلام، يمتازون بها عن سائر المسلمين الَّذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب علياً عليه السلام، فضلاً عن وجود من يبغضه). والجدير بالذكر أن المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا قد انقسموا إلى فريقين شيعة وسنة، وإنما حصل ذلك بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله والاجتماع في سقيفة بني ساعدة واختيار أبي بكر كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين، الأمر الذي واجه اعتراض علي بن أبي طالب عليه السلام وجميع بني هاشم وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وابن التيهان وعثمان بن حنيف وغير هؤلاء من الصحابة والمشايعين لعلي عليه السلام، ومن هنا بدأت تنمو بذرة التشيع لعلي عليه السلام؛ لأنهم يؤمنون بوجوب إطاعة أوامر الرسول صلى الله عليه وآله في هذا المجال، ولا يحقّ لأحد أن يعمل رأيه أو يجتهد في مقابل النص النبوي، ومن ذلك الوقت بدأ التمايز بين الشيعة والسنة يطفو على السطح.

عن ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، المتوفى سنة: 571 هجرية، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام، فقال أي النبي: (و الذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة) فنزل قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ" (البينة 7). عن أبي سمينة عن مولى لأبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوله تعالى: "أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا" (البقرة 148)، قال: وذلك والله أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان.

عن مركز الاشعاع الاسلامي من هم الشيعة وما هي اهم الفروق بينهم وبين السنة؟ للشيخ صالح الكرباسي: إنّ من أهم الفروق بين الشيعة و السنة هو أن الشيعة تعتقد بأن الإمامة و الخلافة الشرعية بعد الرسول صلى الله عليه وآله إنما هي للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلام، و من بعده تكون الإمامة في المعصومين الأحد عشر المنصوص عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السَّلام و بحسب الأدلة العقليّة و النقلية. ثمّ إنّ هناك فروقاً أخرى في فهم الشريعة و أصول الدين و فروعه، كلّها تبتني على الأخذ من معارف و علوم أهل البيت عليهم السلام. و أما سبب تمسّك الشيعة بمذهب أهل البيت عليهم السلام فقد قال العلامة المجاهد آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين قدَّس الله نفسه الزَّكية: (الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب الأئمة من أهل بيت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة، و مهبط الوحي و التنزي ، فانقطعنا إليهم في فروع الدين و عقائده، و أصول الفقه و قواعده، و معارف السنة و الكتاب، و علوم الأخلاق و السلوك و الآداب نزولا على حكم الأدلة و البراهين، و تعبداً بسنة سيد النبيين و المرسلين صلى الله عليه و اله و عليهم أجمعين. و لو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد، أو تمكنا من تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم ، لقصصنا أثر الجمهور، و قَفَونا إثرهم، تأكيداً لعقد الولاء، و توثيقاً لعرى الإخاء ، لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته، و تحول بينه و بين ما يروم). لمعرفة المزيد عن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ننصح بمراجعة الكتب التالية: 1. المراجعات للعلامة المجاهد آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين قدَّس الله نفسه الزَّكية، و الكتاب هو محاورة علمية موضوعية في العقيدة الإسلامية و أصول المذهب. 2. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، للعلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني. 3. عقائدنا لآية الله الشيخ ناصر المكارم الشيرازي . 4. أصل الشيعة و أصولها للعلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدَّس الله نفسه الزَّكية. 5. عقائد الامامية، للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر قدَّس الله نفسه الزَّكية. 6. هوية الشيعة للعلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.

جاء في موقع الحكيم عن النواصب في الازمنة السابقة للسيد محمد سعيد الحكيم: السؤال: هناك بعض الفرق الإسلامية يظهرون العداء بشكل جلي للشيعة الإمامية ويتهمونهم بالغلاة، وغيرها من الافتراءات التي لم ينزل الله بها من سلطان، والشيعة براء من هذه الاتهامات، وفي نفس الوقت هذه الفرقة تظهر حبها لأهل البيت عليهم السلام وأن الشيعة هم المخالفون لسيرة أهل البيت عليهم السلام والصحابة، هل هؤلاء الفرقة يعدون من النواصب أم لا؟ لأن المعروف أن الناصبي هو الذي يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام لا للشيعة؟ الجواب: الجماعة المذكورة على قسمين: الأول: من هو صادق في دعواه محبة أهل البيت عليهم السلام أو عدم العداء لهم ، فهو لا يهمه أن يسمع فضائلهم ومثالب أعدائهم ويصدقها بالوجه الذي لو سمعه في حق غيرهم لصدّقه. الثاني: من هو كاذب في ذلك، فهو لا يريد سماع فضائلهم ولو سمعها أنكرها وإن ثبتت بطرق لو سمعها بها في حق غيرهم لصدقها، ولا إشكال في نصب الثاني، وأما الأول ففي نصبه وعدمه إذا كان يعادي الشيعة لأنهم أولياء أهل البيت عليهم السلام إشكال. غير أن الأولى بالشيعة أعز الله دعوتهم الصبر في محنتهم والثبات على مبدئهم، والدعوة له بالتي هي أحسن حتى تتضح الحقيقة كما اتضحت تدريجاً على مرِّ العصور: "وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" (المائدة 56).