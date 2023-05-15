الصفحة الإسلامية

كلمات مختارة من القرآن الكريم (ممنون)


الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن ممنون "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" ﴿فصلت 8﴾ ممنون اسم، ممنون: محسوب. أو منقوص. أو مقطوع، غير ممنون: غير مقطوع عنهم، أَجْرٌ غَيرُ مَمنُونٍ: غير مقطوع، إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصالحة مخلصين لله فيها، لهم ثواب عظيم غير مقطوع ولا ممنوع، و "وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ" ﴿القلم 3﴾ غَيْرَ مَمْنُونَ: غير مقطوع بل هو دائم، أنت أيها الرسول إن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لَثوابًا عظيمًا غير منقوص ولا مقطوع، و "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" ﴿الإنشقاق 25﴾ غَيْرُ مَمْنُونٍ: غير منقطع، لهم أجر غير ممنون: غير مقطوع ولا منقوص ولا يُمَنُّ به عليه، الذين آمنوا بالله ورسوله وأدَّوْا ما فرضه الله عليهم، لهم أجر في الآخرة غير مقطوع ولا منقوص، و "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" ﴿التين 6﴾ غير ممنون: غيرُ مَقطُوعٍ عنهم، أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ: غير مقطوع بحلول الهرم، فلهم أجر غير ممنون: غير مقطوع وفي الحديث (إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل)، الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص.

عن الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي: قال الله تعالى "يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ" (المجادلة 11) وقال "فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى" (طه 75) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ارتفاع مقام الإنسان وارتقائه بالإيمان والعمل الصالح عطاء من الله غير مجذوذ، وقد سماه تعالى أجرا كما يشير إليه قوله الآتي "فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (التين 6). قوله تعالى "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (التين 6) أي غير مقطوع استثناء متصل من جنس الإنسان، وتفريع قوله "فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (التين 6) عليه يؤيد كون المراد من رده إلى أسفل سافلين رده إلى الشقاء والعذاب.

في تفسير سورة التين "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (التين 5-6) ان العلماء هم المقصودون بالمؤمنين العاملين الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصالحات فاجرهم عند الله مضمون غير ممنون "لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (فصلت 8)، و "لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" (الانشقاق 25) (التين 6). جاء في تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: "ممنون" (السجدة 8) (الانشقاق 25) (التين 6) (القلم 3) مقطوع وقيل: المنقوص، وقيل: غير محسوب، وقيل: لا يمن عليهم بالثواب الذي استوجبوه وقوله: "فاما منا بعد" (محمد 4) من قولك: مننت على الأسير أطلقته.

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