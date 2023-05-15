كلمات مختارة من القرآن الكريم (ناصية)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن كلمة ناصية ومشتقاتها "نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ" ﴿العلق 16﴾ ناصية اسم، ناصية: مقدمة الرأس، و "إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" ﴿هود 56﴾ بِنَاصِيَتِهَا: بِ حرف جر، نَاصِيَتِ اسم، هَا ضمير، آخِذٌ بِناصِيَتِها: مالكها و قاهرها و المتصرف بها، إلا هو آخذ بناصيتها﴾ أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه، وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل، إني توكلت على الله ربي وربكم مالك كل شيء والمتصرف فيه، فلا يصيبني شيء إلا بأمره، وهو القادر على كل شيء، فليس من شيء يدِبُّ على هذه الأرض إلا والله مالكه، وهو في سلطانه وتصرفه، و "يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ" ﴿الرحمن 41﴾ بِالنَّوَاصِي: بِ حرف جر، ال اداة تعريف، نَّوَاصِي اسم، فيؤخذ بالنّواصي: بشعور مقدّم الرّءوس، تَعرِف الملائكة المجرمين بعلاماتهم، فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم، فترميهم في النار، و "كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ" ﴿العلق 15﴾ بِالنَّاصِيَةِ: بِ حرف جر، ال اداة تعريف، نَّاصِيَةِ اسم، لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ: لنأخذن بناصيته إلى النار، أرأيت أعجب مِن طغيان هذا الرجل وهو أبو جهل الذي ينهى عبدًا لنا إذا صلَّى لربه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمرًا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كذَّب هذا الناهي بما يُدعى إليه، وأعرض عنه، ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل؟ ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنَّ بمقدَّم رأسه أخذًا عنيفًا، ويُطرح في النار، ناصيته ناصية كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها، فليُحْضِر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم، سندعو ملائكة العذاب، ليس الأمر على ما يظن أبو جهل، إنه لن ينالك أيها الرسول بسوء، فلا تطعه فيما دعاك إليه مِن تَرْك الصلاة، واسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته.

وردت كلمة ناصية ومشتقاتها في القرآن الكريم: بِنَاصِيَتِهَا، بِالنَّوَاصِي، بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ. عن تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: (نصا) "ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها" (هود 56) أي إلا هو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد بها والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك، وعن الضحاك في قوله "فيؤخذ بالنواصي والأقدام" (الرحمن 41) يجمع بين ناصيته وقدمه بسلسلة من وراء ظهره وقيل: يسحبون تارة بأخذ النواصي وتارة بالأقدام. قوله تعالى "لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ" (العلق 15) أي نأخذن بناصيته إلى النار، يقال: سفعت بالشئ: إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا، والناصية: شعر مقدم الرأس، و "فيؤخذ بالنواصي والأقدام" (الرحمن 41) يقال: يجمع بين ناصيته وقدمه ثم يلقى في النار. (كلا) كلا: كلمة ردع وزجر، ومعناها: إنته لا تفعل قال تعالى "أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا" (المعارج 38) أي لا يطمع في ذلك، وتكون بمعنى حقا قال تعالى "كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية" (العلق 15).

وجاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ" ﴿العلق 15﴾ نعم، إذا لم ينته من إثمه وطغيانه سنجره بالقوة من شعر مقدمة رأسه وهي الناصية، وثم وصف الناصية هذه بأنها كاذبة خاطئة وهو وصف لصاحبها ناصية كاذبة خاطئة. "لَنَسْفَعًا" ﴿العلق 15﴾: من السفع، وذكر له المفسرون معاني متعددة: الجر بالشدة، الصفع على الوجه، تسويد الوجه (الأثافي الثلاثة التي يوضع عليها القدر تسمى سفع لأنها تسود بالدخان)، ووضع العلامة والإذلال. والأنسب المعنى الأول، وإن كانت الآية تحتمل معاني أخرى أيضا. وهل حدوث هذا السفع بالناصية في يوم القيامة، حيث يسحب أبو جهل وأمثاله من مقدمة شعر الرأس إلى جهنم، أم في الدنيا، أم في كليهما؟

و ما لا يحسن الوقف على كلمة كلا ولكن يقف قبلها ويبتدأ بها كما في قوله تعالى "أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ * كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ" (العلق 14-15).