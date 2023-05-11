مجلس حسيني ـــ الهاكم التكاثر

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ* كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ *ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ سورة التكاثر

ما معنى اللهو ..؟ اللهو: هو كل شيء يشغل الانسان عما يهمه . هي حالة يقدم عليها الانسان فيلهو بموضوع وهذا اللهو يفوت عليه عمل او شيء اخر, وغالبا ما يكون {اللهو بسبب اللعب}يقول تعالى:" وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ" اذن ما الفرق بين اللهو واللعب..؟ هناك تداخل كبير بين اللهو واللعب . في احيان كثيرة لا يكون اللعب لهوا. ليس كل لعب لهو.!! احيانا تكون هناك العاب تنمي العقل وتفتح افاق للاعب . بعض الالعاب تدر عيشا وربحا وفيرا للإنسان بسبب اللعب خاصة بالألعاب الرياضية ..ويسمي البطل الفلاني بسبب اتقانه للعب وجميع الرعبين يملكون اموالا لا يملكها حملة الشهادات واصحاب الوظائف الكبيرة .

ولكن هناك لعب لا يعقب نفعا , يقضي من يلعب بلعب معين بلا هدف ولا مستقبل .. هذا اللعب يسمى { لهوا} مثل اللذين يلعبون بالعاب لا فائدة منها. او الذين يقضون اوقاتهم بشرب الاركيلة والجلوس والجلوس في الكازينوهات . وشرب الخمور . وبعض الناس يشغل نفسه لقضاء الوقت اما بالنوم . او يدور في الاسواق والوقوف مقابل مدارس البنات ليرى بنت فلان . حياته ووقته يذوب كذوبان الثلج , تجده عالة على المجتمع وعلى اهله. وهناك ظاهرة استفحلت في هذا الزمن. وهي تدر نفعا على المهوال فقط. الذي يحشر كلاما منمقا ويمدح به كل من يعطيه دينارا. او يمدح شيخا لا يعرف الله ولا يحلل حلال الله ولا يحرم حرامه .يخاطبه انت الشجاع وانت القوي وانت المهيوب . وتحمل البرنو من كنت في القماط . وتجد ارحامه واقرباءه يصدقون ما يقوله المهوال..هذا هو اللهو الذي ينهى الله عنه.. لأنه لا يجلب نفعا , وفيه نوع من الكذب والرياء . جاء شاعر للامام علي{ع} وقال له يا ابا الحسن اريد ان امدحك بقصيده . فقال له الامام لا تمدحني فان الله يعرفني اكثر مما اعرف نفسي . وانا اعرف اعرف نفسي اكثر منك . ولذا جاءت الآية توبخ المجتمع, الهاكم التكاثر.

** يولد الطفل وهو يخلو من كل معرفة ولكنه مهيأ لاكتساب المهارات التي تجعل منه كائناً اجتماعياً، يكون هذا هذه المراحل المبكرة من عمره يكون على أتم الاستعداد للتأثر واقتباس كل شيء حوله. عقل الطفل كالرادار يلتقط كل الموجات الصادرة من محبطه ويخزنها في ذاكرته ويبرمجها فيما بعد على شكل سلوك وعادات وأقوال وأفعال، ويكون التأثر بالأفعال وبما يراه ويلمسه أكثر بكثير من الأقوال والنصائح.

وتعرف الطفولة أنها :المرحلة المبكرة التي يكون خلالها في حالة اعتماد واضح على المحيط والعائلة , سواء كانوا الأبوين والأخوة والأخوات. ثم المدرسة والمحلة .. (الطفولة و أهمية اللعب في هذه المرحلة ..

أهمية مرحلة الطفولة :الأطفال هم عماد المستقبل، لبنات البناء الاجتماعي في العقود القادمة، واهمية تربيتهم وتعليمهم تشكل المستقبل. لذا السنوات الأولى من عمره تشكل القاعدة الأساسية في تربيته وتوجيهه وبهذه الفترة تبرز الاخلاق وما تعلمه ، ولذلك أغلب المجتمعات تولي اهتماما لتطوير القدرات الإبداعية للطفل ،قبل مرحلة التعليم. ولذا تعتبر فترة الطفولة هي المرحلة الخصبة للتعلم ويتأثر بالعديد من المعلومات المتداخلة،

منها العوامل الوراثية والبيئة المحيطة، مع مرور الوقت، تبدأ حياة الطفل فى التوسع التدريجي باكتساب الخبرات عن طريق الإحساس، والمشاهدة، والسمع، ثم يبدأ يفكر ويحلل, هذه الفترة اكتشف مواهبه وعرف ذاته من خلال كل ما يحيط به , ولذا حرص الاسلام على الابوين ان لا يذكران كلمة فحش امامه لأنه سيتأثر بها....

يقول علماء النفس :..تكمن خطورة هذه المرحلة كونها مرحلة تكوين العادات والاتجاهات الفكرية غالبا . ويتعلم العادات الاجتماعية والنفسية التي تشكل شخصيته, وترسم صورته من الداخل خلال مرحلة النمو فاذا وجد خلل في تلك الفترة يكون من المستحيل تغيير اخلاقه. ولذا تعتبر العابه تلك الفترة منهاجا تربويا لشخصيته. صحيح ننظر الى العاب الطفل انها لعب ولهو .!! ولكن الحقيقة ان العاب الطفل هي فترة منتجة.

** سبب نزول السورة: يقول المفسرون انها: نزلت بقوله ألهاكم التكاثر في قبيلتين من الأنصار ؛وهما )بنو حارثة وبنو الحارث) تفاخروا كون احدى القبليتين اكثر عددا من القبيلة الاخرى ،والعرب عادة يتفاخرون بالأموات الذين لهم باع اجتماعي , ولا زالت هذه الحالة مغروسة فينا.مثلا نتفاخر بعدد التجار الذين بذلوا اموالا للفقراء , وربما نحن لا نعطي دينارا للفقير. ولكننا نقول: الشيخ الفلاني كان عنده مضيف والناس ياكلون في مضيفه ... هنا لا بد ان ننبه على مفهوم شرعي بالتفاخر.

**من العناوین المذمومة في الشريعة{التفاخر على الناس} المراد بالتفاخر أن یذکر الانسان مزایا اُسرته او قبیلته او عشیرته؛ یقول نحن من الاُسرة الفلانیة آبائنا اجدادنا کانوا کذا وکذا وبعض الاوقات الانسان یفتخر بأبيه مباشرة یقول أبي کان کذا وأبي کان کذا طبعا الذي یفتخر بحسبه أو یفتخر بأبيه بقبیلته أو بوالده کأنه یطلب من الناس الاحترام والثناء یعني قدروني لأبي قدروني لعشیرتي انا ابن العالم الفلاني, او انا سيد. او نحن عرب قدروني لقومیتي وبعض الاوقات الانسان یفتخر بنفسه انا الذي عملت وعملت کذا انا عملت هذه المشاریع الی آخره کل هذه المفاخر مذمومة في الشریعة وفي بعض الحالات’ ياتي بالمقابل ذم وتعبیر لاذع ما شئت فعبر؛ القرآن الکریم في سورة الجمعة یقول کمثل الحمار یحمل أسفارا في سورة أخری یقول مثله کمثل الکلب،يقول تعالى{ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا}..

** افتخر رجلان عند امیر المؤمنین {ع} ووجه الفخر یفتخرون بالماضین الآباء والاجداد والعشیرة .: يقول احدهم: کان جدي من کبار الشخصيات الجاهلية .. بينما اجسادهم بالیة وارواحهم في النار وهم يفتخرون بهؤلاء؟ فقال علی {ع}{إن لم یکن عقل فإن لك خلقاً}بتعبیرنا الیوم اذا ما عندك فهم خلي يكون عندك اخلاق.!! ثم قال بيت مشهور: "ليس الفتى من قال كان ابي ... ان الفتى من قال ها انا ذا .. وله بيت اخر من قصيدة يقول فيها:" كن ابن من شئت واكتسب ادبا .. يُغنيكَ مَحمُودُهُ عَنِ النَسَبِ"

لا زالت بعض المذاهب تتفاخر بمعاوية ويزيد وابا سفيان. ليس الا لانهم حاربوا اهل البيت{ع}.. فالتفاخر بالأنساب محرم في القران ، وهو من خصال الجاهلية المذمومة، وقد جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ) ..

** قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ " نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. لأن في أذنه وقر ، فكان إذا أتى رسول الله{ص}أوسعوا له حتى يجلس إلى جنب النبي{ص}، ليسمع ما يقول، جاء يوما وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا، تفسحوا فقال له رَجُل: قد أصبت مجلسا فاجلس، فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجل الذي تكلم .قال:من انت ؟ فقال: أنا فلان، فقال ثابت ابن فُلانة، وذكر أُمه كانت يعيرونها في الجاهلية،قال انت ابن فلانة.؟ فنكس الرجل رأسه استحياء، فأنزل الله تعالى هذه الآية: "وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ" تلاحظ كم هي سمحة وكريمة رسالة الاسلام, ان اكرمكم عند الله اتقاكم . ويقال ان الاية * نزلت في امرأتين من أزواج النبي{ص} سخرتا من أم سلمة، وذلك أﻧﻬا ربطت حقويها. فوق الخصر بثوب أبيض ، وسدلت طرفها خلفها فكانت تجره، فقالت عائشة لحفصة انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذا كان سخريتها.قال أنس: نزلت في نساء النبي{ص}عيَّرن أم سلمة بالقصر * وقال عكرمة عن ابن عباس :إن صفية بنت حيى بن أخطب أتت رسول الله{ص}فقالت: إن النساء يعيرونني يقلن يا يهودية بنت اليهود ، فقال رسول الله{ص}"قولي لهم: إن أبي هارون وعمى موسى وزوجي محمد"، فأنزل الله تعالى الآية .فنزل قوله تعالى: "وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ" .

** جواب الامام علي{ع} يبين ان من لا عقل له ولا‌ خُلق له لا تقوی له ولا کرم ولا دین کما قال الحسین) ع)"کونوا أحراراً في دنیاکم؛ وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون " الذي لا دین له ولا خُلق له يصفه امير المؤمنين بقوله ان الحمار خیر منه..بتعبيرنا اراد الامام علي{ع} ان يكسر راسه بالتفاخر فقارنه بالحمار والكلب.!!.

کلمة أخیرة : لو نظر الانسان الى نفسه التي يتفاخر بها . يخجل من التفاخر على الناس . لو نظر الى بداية تكوينه وتأمل نهايته فقد خُلق من نطفة ثم یعود جیفة انتم تعرفون النطفة والجیفة کلاهما من النجاسات المذکورة في الرسالة العملیه؛ وهو في ما بین ذلك لا یدري ما یصنع! في عبارات أخری یحمل العذرة ایضا نجاسة ثالثه، الذي یتأمل في واقع أمره هذا یخفف من فخره. يصمر الامام علي{ع} خلقة الانسان وعيشه وموته بسطر من الكلمات .. يقول:[ ابن آدم أوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو في بينهما يحمل العذرة].وقال الجواد (ع): عجبا للمختال الفخور، إنما خلق من نطفة، ثم يعود جيفة، وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع. *** اعود الى الاية :ما معنى المكاثرة والتكاثر..؟ المكاثرة والتكاثر هو التباري في كثرة المال والولد والعز، انتهى. وكلمة زرتم المقابر هي مجموع القبور في مكان معين تسمى مقبرة, القبور جمعها مقابر، قال تعالى: {حتى زرتم المقابر} كناية عن الموت؛ انتهى. اذن المعنى انتم شغلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها والتسابق في تكثير العدة والعدة عما يهمكم.. فعمتكم الغفلة عن ذكر الله حتى لقيتم الموت . وحملتم الى المقابر وقيل: ان بعض المسلمين الاوائل كانوا يتباهون بكثرة الرجال الاحياء والاموات . مثل قولنا نحن منا الشاعر المرحوم فلان . والسيد فلان . والتاجر فلان . ولم يذكر احد الميت الفقير الا اهله احيانا .وبما ان الناس يحبون الكثرة . فكانوا يعددون الاموات ويتباهون بهم .

هذا المعنى ما كان محصورا بين قبيلتين فقط . بل هو ظاهرة عامة ولا زالت سارية الى اليوم . وذكروا عدة اسماء لقبائل تتفاخر بالموتى . وحين هاجر المسلمون وجدوا الاوس والخزرج ايظا يتفاخرون في النسب وشجرة النسب ولذا الاوس والخزرج تفاخرتا بالأحياء ثم بالأموات، وفي بعضها أن ذلك كان بمكة بين بني عبد مناف وبني سهم ..

ثم تقول الآية:{كلا سوف تعلمون} كلمة ردع لاشتغالهم بما لا يفيدهم في قبورهم, يعني القران يخطئهم . بسبب تعصب لاشخاص ربما ليس فيهم خير في الاخرة والقران يبين خطأ العرب والمسلمين بهذا التفاخر . حتى تصل الحال الى التهديد. بقوله: {سوف تعلمون} تهديد معناه على ما يفيده المقام سوف تعلمون تبعة لهوكم هذا وتعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا. ثم يتأكد التهديد.{ثم كلا سوف تعلمون} تأكيد للردع والتهديد السابق، وقيل: النص الاول سيعلمونه عند الموت والثاني سيعلمون به عند البعث. يوم القيامة .

وقوله تعالى:{كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم} هنا ردع لمن يعلم بوجود حساب وعقاب وثواب ..تأكيداً لقوله علم اليقين واليقين هو العلم الذي لا يداخله شك مطلقا. لان العلم له درجات. روي عن رسول الله {ص}: "من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار، فلينظر إلى المتعلّمين فوالذي نفسي بيده ما من متعلّم يختلف ( أي يلج ) إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة،{ للمبالغة في الثواب}والعالم يمشي على الأرض، وهي تستغفر له . وتشهد لهم الملائكة أنّهم عتقاء الله من النار" .[ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج1، ص184.] ومن لطيف ما ورد في هذا الأمر قصة رجل رآه رسول الله {ص}في المسجد، وقد أحاط به جماعة، فقال:"ما هذا؟" فقيل: علاّمة، فقال:"وما العلامة؟" فقالوا يعلم بأنساب العرب، وأيّام الجاهلية والأشعار العربية، فقال[ص]:"ذاك علم لا يضرّ من جهله، ولا ينفع من عمله". ثم قال "إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سُنَّة قائمة، وما خلاهنّ فهو فضل. ويصنف المناطقة العلم الى مراحل . اولا الوهم. .ثم الشك . ثم الظن .. ثم اليقين .. فقوله{لو تعلمون علم اليقين} اي لو تعلمون الأمر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهي والتفاخر بالكثرة، ثم يقول {لترون الجحيم} هنا اختلفت الحالة .. الاولى لو تعلمون علم اليقين هنا اصبحت القضية رؤيا ، [ما الفرق بين تعلمون وترون]؟ العلم كما ذكرناه بتوصيف المناطقة يختلف بين انسان واخر..نعلم ان وراءنا حساب وجنة ونار. ولكن حين يصف الباري الجحيم بالرؤيا والمشاهدة . قوله تعالى: " وإذا الجحيم سعرت " تسعير جهنم تهييج النار تتأجج. قوله تعالى: " وإذا الجنة أزلفت " الازلاف التقريب لأهلها المؤمنين من أهلها للدخول. قوله تعالى: "علمت نفس ما أحضرت " والمراد بالنفس الجنس بما عملت قرين الانسان هو العمل يوم القيامة. فقوله تعالى: {ثم لترونَّها عين اليقين} المراد بعين اليقين عين الشيء هو نفسه وذاته . نقول انا عملت نفس الشيء أي مثله ويشبهه ، والمعنى ترونها بمشاهدتها يوم القيامة، ثم تقول الاية:{ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} فما هو النعيم الذي يسالنا الله في يوم القيامة ويبدو انه انتهت جميع حالات الحساب الا النعيم فما هو ..؟ للمفسرين اراء متعددة حول النعيم .

** راي المذاهب الاسلامية :عن الإمام أحمد : حدثنا فلان عن جابر بن عبد الله يقول : أكل رسول الله {ص}وأبو بكر وعمر رطبا ، وشربوا ماء ، فقال رسول الله{ص} : " هذا من النعيم الذي تسألون عنه " . وهناك عدة روايات كلها تقول ان النعيم الذي يسالنا الله عنه هو الرطب والماء.

راي اخر للمذاهب الاسلامية: ثانيًا : اختلف أهل التفسير في المقصود من النعيم المسئول عنه على أقوال منها :1- أنه الصحة والأمن . والصحة تشمل جميع البدن . ادراك الحواس كالسمع والبصر. ثالثا :ما يطعمه الإنسان ويشربه من غذاء يشبع البطون .. واخيرا. كل ما التذه الإنسان به في الدنيا من شيء .بيت زوجة منصب ابناء اموال وغيرها. المصدر الطبري " (30ج/365-370) ، " تفسير القرطبي " (20ج/176) . يعني. النعيم يشمل كل ما يتنعم الإنسان به ،

** راي الشيعة في النعيم : جاء في الكافي عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي الباقر [ع] فدعا بالغذاء فأكلت معه طعاماً لذيذا فلما فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا؟ قلت: ما أكلت طعاماً أطيب منه قط وذكرت آية في كتاب الله:{ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} فقال أبو الباقر{ع}: إنما يسألكم عما أنتم عليه من الحق. يعني ليس عن الطعام .وعن أبي حمزة قال: كنا عند الصادق{ع} جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثل لذته . وأتينا بتمر صفائه حسنه فقال رجل: لتسألن عن هذا النعيم الذي تنعمتم به عند ابن رسول الله فقال {ع} إن الله عز وجل أكرم وأجل أن يطعم طعاماً ثم يسألكم عنه إنما يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد{ص} يعني النعيم هو ولاية علي بن ابي طالب وابناءه {ع}.

وهذا المعنى مروي عن أئمة أهل البيت{ع} بطرق وعبارات مختلفة أن النعيم ولايتنا أهل البيت،راي مدرسة اهل البيت {ع} اننا لا نسال عما اكلناه بالحلال . لا تمر ولا لبن ولا ماء بارد .. انما النعمة العظمى هي ولاية محمد وال محمد {ص}.

***الاية واضحة ان هناك سؤال يوم القيامة.. لو كان عن التمر ما نوع السؤال عن التمر .. هل هو جيد او لا . هل اشبعك التمر او لا .. او رايك بافضل انواع التمر .. هذه اسئلة لو صحت ستكون الاجوبة متنوعة وربيما احدهم لا يحب اكل التمر . ولكن فقهاء الشيعة القدماء والمعاصرون يقولون ما قاله الامام الباقر{ع} : "إنما يسألكم ما أنتم عليه من الحق". نقول ونقر ان "النعيم هو رسول الله{ص}أنعم الله به على الناس انقذهم من الضلالة"، ثم النعيم ولاية أهل البيت،{ع} والسير على نهجهم وسلوكهم . وقد بينت اخرى في القران هذا المعنى : يقول تعالى:[ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ] وحبهم واضح في قلوب المؤمنين وهو رزق من الله لخاصة عباده .. نظر رسول الله (ص) إلى الحسن والحسين (ع)، فقال: «مَن أحبّ هذين وأباهما وأُمّهما، كان معي في درجتي يوم القيامة».

**هذا النور الطاهر تجسد في الحسين يسري إلى تربته وروضته ومقامه، تربة الحسين هذه التربة العظيمة المشرفة تحمل ذرات من ذلك النور الحسيني الطاهر فقد ورد في الرواية الشريفة: ”السجود على التربة يخرق الحجب السمع“.مولاَ بتربته الشفاء ... وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع ..//// أصبحت هذه التربة الطاهرة وكربلاء قبلة للأحرار ومقصدًا لزوار الوافدين من كل جهة ومكان، كربلاء هذه البقعة الطاهرة التي حظيت بالإهتمام من الشعراء والأدباء، هذه التربة التي ضمت دماء الشهداء الزاكيات وتلك الدماء تشربتها تلك التربة العظيمة الطاهرة. ( أصبحت مستشفى الاسلام يوادي كربلاء ) يلي تناشدني عليمن تهمل العين ** كل البكا والنوح والحسره على حسين* حبّه بقلبي وتظهره بصبها دموعي**مجبور في حبّه ولا اشوفه ابْطوعي* يا ريت قبل ضلوعه انرضّت ظلوعي **ومن قبل خدّه اتعفّرت مني الخديّن **ابكي على مصابه بكل صبح ومسيّه** انحب وأساعد عالبكا الزهرا لزكيه ** لا زال تندب يا ذبيح الغاضريه ** يحسين يبني يا حبيبي وقرّة العين .. جواب الامام لشيعته ومحبيه .لو تشوفوني يشيعة علترب طايح جريح ** خدي متوسد ترايب والدما مني يسيح.. كم عضيد وكم ولد لي كظى كبلي ذبيح .. ذاك يبقى على الشريعة .. وهذا احمل جثته .**** ... شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني الكوى.. وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوى .. وصلت يمه ولن مخه ودمومه سوى ...