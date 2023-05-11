كلمات مختارة من القرآن الكريم (مبثوثة) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقة السابقة قال الله عز وعلا عن كلمة بث ومشتقاتها "قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" ﴿يوسف 86﴾ بَثِّي: بَثِّ اسم، ى ضمير، بَثِّي: همي و غمي، البث: أشدّ الغم و الهم الذي تبوح به و قد انطوت عليه النفس. وقيل البث أشد الحزن الذي لا يحتمله المرء، إنما أشكو بثي: هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس، قال يعقوب مجيبًا لهم: لا أظهر همِّي وحزني إلا لله وحده، فهو كاشف الضرِّ والبلاء، وأعلم من رحمة الله وفرجه ما لا تعلمونه، و "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" ﴿لقمان 10﴾ وَبَثَّ: وَ حرف عطف، بَثَّ فعل، خلق الله السموات، وبث: ونشر، ورفعها بغير عمد كما تشاهدونها، وألقى في الأرض جبالا ثابتة، لئلا تضطرب وتتحرك فتفسد حياتكم، ونشر في الأرض مختلف أنواع الدواب، و "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ" ﴿الشورى 29﴾ بث فعل، ما بث: فرق ونشر، ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه، خَلْقُ السموات والأرض على غير مثال سابق، وما نشر فيهما من أصناف الدواب، وهو على جَمْع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قدير، لا يتعذر عليه شيء، و "وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" ﴿الجاثية 4﴾ يبث فعل، يَبُثُّ: ينشر ويفرق، وفي خَلْقكم أيها الناس وخلق ما تفرق في الأرض من دابة تَدِبُّ عليها، حجج وأدلة لقوم يوقنون بالله وشرعه، و "فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا" ﴿الواقعة 6﴾ منبثا صفة، منبثا: منتشرا متفرقا. و الهباء المنبث في الأصل: ما سطع من سنابك الخيل من الغبار، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنَبَّثًا: ترابا منتشرا، إذا حُرِّكت الأرض تحريكًا شديدًا، وفُتِّتت الجبال تفتيتًا دقيقًا، فصارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذَرَتْه الرياح، و "يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ" ﴿القارعة 4﴾ الْمَبْثُوثِ: الْ اداة تعريف، مَبْثُوثِ صفة، المبثوث (اسم مفعول): المتفرق المتناثر الهائج بعد سكونه، المبْثوث: المُتـفـرّق المُـنـتـَـشِر، الفَرَاشِ المبثْوثْ: الفراش المنتشر في كل مكان، في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر، وهو الذي يتساقط في النار.

وردت كلمة بث ومشتقاتها في القرآن الكريم: وَبَثَّ، بَثِّي، بَثَّ، يَبُثُّ، مُنبَثًّا، مَبْثُوثَةٌ، الْمَبْثُوثِ. عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي قوله تعالى: "يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ" ﴿القارعة 4﴾ ظرف متعلق بفعل مقدر نحو أذكر وتقرع وتأتي، والفراش على ما نقل عن الفراء الجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعضا وهو غوغاء الجراد. قيل: شبه الناس عند البعث بالفراش لان الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة كسائر الطير وكذلك الناس إذا خرجوا من قبورهم أحاط بهم الفزع فتوجهوا جهات شتى أو توجهوا إلى منازلهم المختلفة سعادة وشقاء. والمبعوث من البث وهو التفريق.

جاء في کتاب مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي: و سئل الصادق عليه السلام ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف قال‌ حزن سبعين حرى ثكلى قيل كيف و قد أخبر أنه يرد عليه فقال أنسى ذلك‌ و قيل إنه عمي ست سنين عن مقاتل و قيل إنه أشرف على العمى فكان لا يرى إلا شيئا يسيرا "فَهُوَ كَظِيمٌ" (يوسف 84) و الكظيم هاهنا بمعنى الكاظم و هو المملوء من الهم و الحزن الممسك للغيظ لا يشكوه لأهل زمانه و لا يظهره بلسانه و لذلك لقب موسى بن جعفر عليه السلام الكاظم لكثرة ما كان يتجرع من الغيظ و الغم طول أيام خلافته لأبيه في ذات الله تعالى و قال ابن عباس و هو المغموم المكروب‌ ("قََالُوا" (يوسف 85) أي قال ولد يعقوب لأبيهم "تَاللََّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ" (يوسف 85) أي لا تزال تذكر يوسف "حَتََّى تَكُونَ حَرَضاً" (يوسف 85) أي دنفا فاسد العقل عن ابن عباس و ابن إسحاق و قيل قريبا من الموت عن مجاهد و قيل هرما باليا عن قتادة و الضحاك "َوْ تَكُونَ مِنَ اَلْهََالِكِينَ" (يوسف 85) أي الميتين و إنما قالوا ذلك إشفاقا عليه و تعطفا و رحمة له و قيل إنهم قالوا ذلك تبرما ببكائه إذ تنغص عيشهم بذلك‌. "قََالَ" ﴿يوسف 86﴾ يعقوب في جوابهم "إِنَّمََا أَشْكُوا بَثِّي" ﴿يوسف 86﴾ أي همي عن ابن عباس و قيل حاجتي عن الحسن "وَ حُزْنِي إِلَى اَللََّهِ" ﴿يوسف 86﴾ المعنى إنما أشكو حزني و حاجتي و اختلال حالي و انتشارها إلي الله في ظلم الليالي و أوقات خلواتي لا إليكم و قيل البث ما أبداه و الحزن ما أخفاه و روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن جبرائيل أتاه فقال يا يعقوب إن الله يقرأ عليك السلم و يقول أبشر و ليفرح قلبك فو عزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك اصنع طعاما للمساكين فإن أحب عبادي إلي المساكين‌ أ و تدري لم أذهبت بصرك و قوست ظهرك لأنكم ذبحتم شاة و أتاكم مسكين و هو صائم فلم تطعموه شيئا فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغذاء أمر مناديا ينادي ألا من أراد الغذاء من المساكين فليتغذ مع يعقوب و إذا كان صائما أمر مناديا فنادى ألا من كان صائما فليفطر مع يعقوب رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه.