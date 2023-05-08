البقيع.. إنعكاس عداء الوهابية وآل سعود للإسلام وتراثه

* د. جميل ظاهري

"البقيع الغرقد" تلك البقعة الظاهرة في مدينة نبي الرحمة والمودة المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، تمثل صورة من صور مظلومية العترة الطاهرة لخير البشر أهل بيت الوحي والتنزيل.. هي صرخة إستغاثة على مدى الدهر بوجه الظالمين من أبناء وأحفاد وأتباع "الطلقاء" "هند آكلة الأكباد" صاحبة الراية الحمراء.. فلا عجب عندما تقف امام تلك البقعة الطاهرة وتتأمل في موقها الجغرافي لابد وانك ستغوص في أعماق التأريخ تتذكر وقائع المّت بأهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين، نباريس تجلي التصدي لظلم وجبروت الطغاة وحكام نقض المواثيق والعهود وتزييف الحقائق، سيما الصديقة الطاهرة ريحانة خاتم المرسلين وروحه التي بين جنبيه فاطمة الزهراء عليها السلام ومظلوميتها وغصب حقها وكسر ظلعها ولطم خدها وإسقاط جنينها..

الألم يعتصر القلب والروح، والعين لتدمى لدى إستذكارنا بعض تلك المصائب والمآسي التي ألمت بأهل بيت النبوة الطاهرين الأخيار بعد وصيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم "إنّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إن تَمَسَّكتم بهما لن تضلّوا بعدي: كتابَ اللَّه وعترتي أهلَ بيتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضَ" - جاء في أكثر من 160 مصدراً من أهم مصادر العامة، منها: سنن النسائي الحديث 8148 أحد الصحاح الستة، ومسند أحمد، 5، 492 رقم 18780 ، وابن راهويه في المطالب العالية لابن حجر رقم 1873، وأبي يعلي من كتاب مفتاح النجا للعلامة البدخشي، وفي صحيح الترمذي 2، 219، وطبقات ابن سعد 1، 194،والمعجم الكبير للطبراني 3، 6 رقم 2678 (دار إحياء التراث العربي)، ومصابيح السنة للبغوي 4،190رقم 4816 (دار المعرفة بيروت 1407)، جامع الأصول لابن أثير1، 278رقم66(دار الفكر بيروت -1403)، وتفسير الفخر الرازي 8 ، 173، وتفسير الخازن 1، 277(دار الكتب العلمية بيروت 1415)و.. وغير ذلك من المصادر الحديثية والتاريخية.

نتذكر منها ما جرى على سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلوات الله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من غدر الأمة له والركون لعدو الله "معاوية"، ومحاولة اغتياله وفي النهاية وما صاحبها من أحداث.. ثم ودون أدنى شك سينتقل ذهنك تلقائياً وانت تقف امام قبور أئمة الهداة عليهم السلام، المهدمة بسيف حقد وحسد عداء آل سعود والوهابية الدخلاء وتنظر الى قبر الامام السجاد زين العابدين تستذكر واقعة الطف الأليمة فالحقبة الزمنية بعد الإمام الحسن كان يدور فلكها حول سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، إلا أنك لا تجد له قبراً في البقيع وكأن البقيع يناشدكَ بها ويستفهمك عنها وبخاصة وأن حلقاته بعد الإمام السجاد متناسبة ومتصله.. ثم تستذكر مصائب الامام محمد الباقر وولده الامام جعفر الصادق عليهم السلام، حتى إذا ما وقفت عنده زيارتهم تراءة لك كل تلك المصائب الأليمة القاسية التي نزلت بهم من قبل أعداء الله ورسوله والانسانية جمعاء..

"بقيع الغرقد" هو التاريخ الناطق والمرآة الناصعة للتأريخ الاسلامي وتدّرج حقيقي للحضارة الاسلامية، وما جرى على أهل بيت العصمة والطهارة والوحي من قبل أعتى أعداء الله سبحانه تعالى.. حيث نعيش اليوم الذكرى السنوية المئوية الأليمة للهدم الإجرامي الكامل لأضرحة أئمة الهداية السماوية وروح النبي الكرم التي بين جنبيه والعديد من خيرة الصحابة والتابعين، الراقدين في تلك البقعة الطاهرة التي ارتكبتها عصابات التكفير الوهابية السلفية بدعم سلطات آل سعود المجرمة بجوار المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.. حيث لا تزال تستغيث وتستصرخ الضمير الإنساني خاصة أدعياء حقوق الإنسان والحفاظ على التراث وحرية الرأي والتعبير ومنظمة التعاون الاسلامي الى انقاذها من براثن سطوة آل سعود الحاقدين وفرقتهم الوهابية الإرهابية المنحرفة التقتيلية التكفيرية التي يعيثون من خلالها الفساد في الأرض ويريقون دماء الأبرياء.

التناقض في جريمة هدم مراقد البقيع الغرقد مع ذاتها هي انه إذا كان هدم القبور واجباً شرعياً، فلماذا هدمت بعضها دون بعضها الآخر؟ اما تناقضها مع القيم الدينية، فهو أن هذه البيوت التي هدموها هي من البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه؛ قال عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (من كبار علماء أهل السنة) في كتابه "الدر المنثور": عندما نزل قوله تعالى: "في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوّ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله و...." قام رجل وقال: يا رسول الله ما هي هذه البيوت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنها بيوت الأنبياء. فقام ابو بكر وأشار إلى بيت عليّ وفاطمة سلام الله عليهما وقال: هل هذه منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم، من أفاضلها.

"البقيع الغرقد" مقبرة مقدسة وأرض مشرفة، قطعة من الجنة تقع الى جوار المسجد النبوي الشريف ومرقد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، تضم مراقد الأئمة الأربعة المعصومين من أهل بيت النبوّة والرسالة (عليهم السلام)، وهم الإمام الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين، والإمام علي بن الحسين زين العابدين، والإمام محمد بن علي الباقر، والامام جعفر بن محمد الصادق، وكذلك مراقد كل من: ابراهيم بن رسول الله، وسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت الرسول سيدة نساء العالمين (برواية)، وبعض زوجات الرسول من أمهات المؤمنين وكذلك عمه العباس بن عبدالمطلب وعماته، وكذلك اسماعيل بن الامام جعفر الصادق، ووالدة الإمام علي أمير المؤمنين سيدتنا فاطمة بنت أسد، وكذلك زوجة الامام علي سيدتنا أم البنين، ومرضعة النبي السيدة حليمة السعدية، وجمع من الصحابة وعلى رأسهم الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري الى جانب الشهداء والصحابة والتابعين المنتجبين للرسول محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

"البقيع الغرقد" في اللغة يعني الموضع الذي أرم فيه الشجر من ضروب شتى والغرقد يعني كبار العوسج، فلذا سمي بـ"بقيع الغرقد" لان هذا النوع من الشجر كان يكثر فيه ولكنه قطع بأمر من حكام الجور والطغيان وأمراء الانحراف وفتاوى وعاظهم المغفلين.. يروى أن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار خرج لنواحي المدينة وأطرافها باحثا عن مكان يدفن فيه أصحابه حتى جاء البقيع، وقال صلوات الله عليه:"أمرت بهذا الموضع" حيث كان يكثر شجر الغرقد ، فسميت به.

كانت لهذه القبور قباب وأضرحة وبناء, وكان لها صحن وحرم، وغيرها من المعالم التي تدل على قدسية أصحابها، فكانت عظيمة في أعين الناس، شامخة في قلوب المسلمين، محفوظة حرمتها وكرامتها، وقد كان الناس يتوافدون على هذه البقعة المقدسة لزيارة المدفونين فيها، عملاً بالسنة الاسلامية من استحباب زيارة القبور وخاصة قبور ذرية خاتم المرسلين وأولياء الله تعالى؛ وقد تعرض "بقيع الغرقد" لهدم جزئي على يد آل سعود وفرقتهم الوهابية التكفيرية الضالة عام 1220 للهجرة أي قبل الفاجعة الكبيرة بمئة وعامين، وبعد أن سقطت دولتهم اللقيطة على يد العثمانيين أعاد المسلمون بناء أضرحة "البقيع الغرقد"على أحسن هيئة من تبرعات المسلمين، فبنيت القبب والمساجد بشكل فني رائع حيث عادت هذه القبور المقدسة محط رحال المؤمنين بعد أن ولى خط الوهابيين لحين من الوقت.

الاستعمار البريطاني الخبيث لم يروق له ذلك فقام بمؤامرة للفرقة بين صفوف الأمة مستفيداً من فتواى كبير الضالة والمنحرفين المدسوسين "محمد بن عبد الوهاب" وأفكاره المنحرفة والمبادئ الباطلة التي لا تمت للاسلام المحمدي الأصيل بصلة، عمدت زمرة "الوهابية" الضالة المضللة المنحرفة التكفيرية الاجرامية الدموية والتي تأسست بأمر الاستعمار البريطاني في أواخر القرن الثاني عشر للهجرة الموافق القرن الثامن عشر الميلادي بابتداعها على يد محمد بن عبد الوهاب (1703 - 1792) ومحمد بن سعود حيث تحالفا لنشر الدعوة السلفية، عمدت وفي الثامن من شوال عام 1344هجري قمري ـ الموافق لـ 25 نيسان / إبريل عام 1925ميلادي، عمدت الى هدم هذه القبور كليّاً وتسويتها بالأرض حقداً منهم على آل الرسول (ص) وأصحابه المنتجبين الميامين الذين يرقدون في تلك البقعة الطاهرة .. حيث حولوا مقبرة "بقيع الغرقد" الى تراب ومدر وأحجار بعدما كان مفروشاً بالرخام ونهبوا كل ما كان فيه من فرش غالية وهدايا عالية، وسرقوا المجوهرات واللآلئ التي كانت داخل أضرحة أهل البيت عليهم السلام.