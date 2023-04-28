مجلس حسيني ـــ تهديم القبور في الثقافة الاموية/ بقيع الغرقد

لِمن القبور الدارسات بطيبة *** عفّت لها أهــــــــل الشقا آثارا

قُل للّذي أفتى بهدم قبــــورهم * أن سوف تصلى في القيامة نارا

أعَلِمتَ أيَّ مراقد هدمتهــــــــــا * هي للملائك لا تزال مــــــــزارا

يهدمون القبور بفتوه اظلال **ورسول الله بضريحه ينظر الحال* دمع قبه الهادي اعله الثرى سال**مثل شهر المحرم شهر شوال..

الثامن من شوال يصادف ذكرى مؤلمة على قلوب أحبة أهل البيت (ع)،وهي ذكرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة المنورة بهذه المناسبة نقف قليلا في رحاب بقيع الغرقد، لنعرف سلوك طغاة العصر احفاد بني امية . الوهابيّون وحكّام آل سعود عندما سيطروا على المدينة المنورة، واستباحوا مقدساتها، ودمروا آثارها تخريباً وهدماً، وقد تكررت هذه العملية مرتين، الأولى: سنة 1220 هـ قبل 224 سنة والثانية: سنة 1344 هـ. اي قبل مائة سنة بالتحديد. وأثار هدم قبور البقيع موجة غضب واحتجاجات في مختلف البلدان الإسلامية ولا زال،حتى يومنا هذا فإن الشيعة تقيم مجالس العزاء والبكاء بهذه المناسبة، ويقدمون التعازي، ويقرؤون المراثي في ذكرى تهديم قبور لاب محمد{ص}.

معنى البقيع: في اللغة هو المكان، أي البقعة من الارض ويشترك الا يسمى بقيعاً إلاّ وفيه شجر، اما معنى بقيع الغرقد هو وجود شجرة تسمى غرقد كانت موجودة في تلك البقعة , بمرور الزمن حين اتخذت مقبرة مات الشجر وبقي الاسم بقيع الغرقد، وصارت مقبرة لأهل المدينة المنورة. وأطلق لفظ البقيع على عدة أماكن في المدينة حيث كل بقعة فيها شجر تسمى بقيع . منها بقيع الخيل قرب دار زيد بن ثابت وهو "سوق اصغر من سوق عكاظ . لان هناك اسواق في مكة والمدينة كثيرة كون مكة مركز تجاري كبير .. وبقيع الخيل خاص لبيع الخيول .كان بنو سليم يجلبون الخيول والإبل والغنم وأكثر ما يباع في هذا السوق للحيوانات، وبالمدينة أيضاً، بقيع قريبا من بئر أبي أيوب، ورد في دائرة المعارف الإسلامية "ان مقبرة المدينة"،اسم يدل على أرض كانت في الأصل مغطاة بنوع من شجر مرتفع" يسمى شجر الغرقد فتم اختيارها مقبرة .

اما تاريخ الدفن في البقيع: كان أهل المدينة المنورة يدفنون موتاهم منذ زمان النبي (ص) في البقيع وكان الرسول (ص) يضع على قبر المدفون علامة،ولما دفن أئمة الهدى (الحسن المجتبى، وعلي السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق) (ع) فيها بنيت على قبورهم القباب، اذ كان البناء على القبور معتاداً منذ ذلك الزمان في مكة والمدينة وغيرها من البلدان الإسلامية.... وقد ذكر المؤرخون ان البقيع كان مقبرة قبل الإسلام، وورد ذكرها في مرثية عمرو بن النعمان البياضي لقومه "أين الذين عهدتهم فـي غبـطـة.. بين العقيق إلى بقيع الغــرقــد"، ولما جاء الإسلام ، خُصِّصت لدفن موتى المسلمين فقط،... أما اليهود والنصارى فكانوا يدفنون موتاهم في مقبرة اخرى تسمى (حش كوكب) وهو بستان يقع جنوب شرقي البقيع، وأول من دفن في البقيع من المسلمين هو (أسعد بن زرارة الأنصاري) ثم دفن بعده (عثمان بن مظعون)،الذي شارك رسول الله (ص) في دفنه ،ودفن إلى جانبه (إبراهيم) ابن الرسول , ولما لاحظ المسلمون اهتمام الرسول{ص} في تلك المقبرة ودفن كبار الصحابة وابنه ابراهيم . ولما نظر المسلمون لعمل الرسول {ص} رغبوا في الدفن فيها فقاموا بقطع الأشجار ليستخدموا المكان للدفن .ثم تم منع الدفن الان.

**حال البقيع قبل هدمه من الوهابية: تضم مقبرة البقيع أضرحة لعدد من الصحابة وال البيت(ع) منهم، الأئمة الأربعة ( الحسن والسجاد والباقر والصادق عليهم السلام) في قبة واحدة، هناك روايات تشير الى قبر الزهراء (ع) في مسجد النبي{ص} الملاصق لبقيع الغرقد.. وهو ما يشير إلى قول {ص} ( ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) متفق عليه ، ومن المسلمات اصبحت زيارة الزهراء (ع) تحت قبة قبور أبناءها المعصومين كونها قريبة من المكان .. ولا بأس بزيارة الزهراء (ع) في مقبرة البقيع، وفي المسجد النبوي ،وذلك لخفاء قبرها الشريف.. واصبحت مقبرة البقيع تحوي شخصيات عزيزة , ترق قلوب المحبين لزيارتها , .. كما وردت في مساند المذاهب الاسلامية .قول رسول الله{ص}" قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة " يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. ان قول النبي{ص}( أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ) دليل على جواز زيارة القبور( فزوروها ) يعني الرخصة والاستحباب ، فإنها تذكركم بالآخرة.

تعتبر هدم الأضرحة المقدسة *عقيدة التنظيم الوهابي عقيدة متطرفة حاقدة على الاسلام ومن اعظم انجازاتهم هدم قبور الصحابة والتابعين خاصة قبور أهل البيت الاطهار{ع} ورث الوهابيون الحقد الدفين ضد الإسلام ورموزه فكانوا المثال للجهل والفساد يوم قاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد مرتين: الأولى: عام 1220هـ -عند قيام الدولة السعودية عام 1220 هـ، ولما سقطت دولتهم على يد العثمانيين أعاد العثمانيون بناءها من تبرعات المسلمين، فبنيت القباب والمساجد في البقيع .اما الطريقة التي تم فيها تهديم قبور البقيع .. فهي كالتالي:

**بعدما استولى آل سعود على مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وضواحيهما عام 1344ﻫ، بدأوا يبحثون عن ذريعة لهدم المراقد المقدّسة ومحو آثار أهل البيت(ع) والصحابة. ولكنهم خافوا من غضب المسلمين في الحجاز او البلدان الإسلامية، لذلك ارغموا علماء المدينة المنوّرة على إصدار فتوى {بحُرمة البناء على القبور}.فكتبوا استفتاءً ذهب به قاضي قضاة الوهابي {سليمان بن بليهد} الى علماء المدينة، اجتمع بهم ،وتحت التهديد والترهيب وقّع علماء المدينة مرغمين على جواب في الاستفتاء بحُرمة البناء على القبور؛ تأييداً لرأي الجماعة السلفية الوهابية.

واستناداً لهذا الجواب اعتبرت الحكومة السعودية الفتوى مبرّراً شرعيا لهدم قبور الصحابة والتابعين، وهي في الحقيقة إهانة وحقد في قلوب بني امية للرسول واله الكرام, ثم تسارعت قوى الظلالة إلى هدم قبور آل الرسول(ص) في الثامن من شوّال نفس عام 1344ﻫ ـ فهدّموا قبور الأئمّة الأطهار وصحابة رسول الله في البقيع، وساوّوها بالأرض.

اما التهديم الثاني: جرى في عام 1344هـ -حيث اصدر فقاءهم الوهابية فتوى تبيح تهديم جميع قبور الرموز الدينية بما فيها قبر النبي{ص} حسب راي وعّاظهم، فاصبح البقيع وذلك المزار المهيب قاعا صفصفا ’وتدخل علماء الازهر وعلماء تونس ونددوا.. وتحرك المسلمون بعدهم في كل بلاد المسلمين. فخلصوا قبر النبي {ص}من التهديم ولكن بقي في قلبهم حقد .. ومن يسلم على النبي{ص} في قبره يعدونه مشركا.

**هناك مقبرة اخرى تسمى المعلاة تقع في مكة المكرمة وتسمى مقبرة(الحُجون) وهي أقدم مقبرة في مكة المكرمة، وتسمى أيضاً مقبرة بني هاشم، ومقبرة أبي طالب {ع}ضمت رفاة الكثير من الشخصيات أشهرهم عبد المطلب، وأبو طالب،وام المؤمنين خديجة الكبرى، وابنها القاسم ابن رسول الله{ص}، كما ضمت رفاة أوّل شهيدين في الإسلام ياسر وسمية؛ هنا حظيت هذه المقبرة– بعد مقبرة البقيع- باهتمام خاص من قِبَل المسلمين خاصة الشيعة .دفنت فيها لا سمية ، أسلمت بمكة هي وزوجها: وابنها: عمار بن ياسر لقيت سمية رضي الله عنها أصنافاً من العذاب، فصبرت. فطعنها أبو جهل بحربة في قُبُلِها وماتت، كني بعدها بأبي جهل، من قبل النبي {ص}واشترك في قتلها الوليد بن المغيرة،

احتمل البعض أنّ تسمية المعلاة يعود بسبب دفن قصي بن كلاب جد النبي (ص)بعد ان كان اسمها مقبرة الحجون، ثم أخذ أهل مكة بدفن موتاهم حتى اصبحت من أهم المقابر المكية بعد ان ضمت قبور أجداد النبي (ص) عبد مناف وعبد المطلب وهاشم وقصي اشار الجلبي قائلا في القرن الحادي عشر كانت هناك 75 قبّة مشيدة في مقبرة الحجون منها قبة عبدالمطلب وأبي طالب وميمونة زوج النبي الأكرم (ص) كلها هدمت.

** هذا الكلام وتصفح التاريخ امتداد لتاريخ لحرب القبور قبل الاسلام وبعده في زمن بني امية وبني العباس . {يجب التفريق بين احترام وتعظيم صاحب القبر وبين عبادته وجعله شريكا لله} فتعظيم صاحب القبر امرا يقبله العقل واوصانا القران الكريم ان نحترمهم ونحبهم لقوله (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى). اما التوسل بالله في صاحب القبر هذه سنة نبوية وقرآنية امر الله تعالى المسلمين ان يأتوا النبي(ص) كي يستغفر لهم ..وحادثة اولاد يعقوب طلبوا من اباهم ان يستغفر لهم بينما هم يتمكنوا ان يستغروا مباشرة ؟ وهو القائل(ادعوني استجب لكم).وابناء يعقوب يمكنهم طلب المغفرة من الله اراد الله ان يبين لنا عظمه اولياءه. ثم لماذا نتوجه نحو الكعبة في الصلاة؟ في وقت يقول تعالى(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ).فلماذا امرنا الله التوجه نحو ببيته الحرام...؟ولماذا امر الله نبيه الوقوف في عرفه وهو اشرف من كل الارض وما عليها .. وبين القران منزلة ال محمد {ص} فقال( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. هل يعقل ان نساويهم مع من ذكرهم القران بالشجرة الملعونة..؟

قال المفسرون من بعض ابناء المذاهب الاسلامية :ان الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم .. بينما هناك مصادر سنية مثل السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 4 ) صفحة : ( 191 )- اخرج عن عائشة: أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله (ص) : يقول : لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن.!! وفي تاريخ أبي الفداء - ص30 يقول ان الشجرة الملعونة هم بنو امية....!!!.كذلك إبن أبي الحديد - في شرح نهج البلاغة - الجزء 9 الصفحة 220..قال قوله تعالى:{ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلاّ فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن} ،: إنه رأى بنى أمية ينزون على منبره نزو القردة ،

التخبط في رؤية زيارة القبور في المذاهب الاسلامية :

**( هناك تخبط كبير لدى المذاهب الاسلامية في موضوع زيارة القبور فهم يقولون:( الثابت أنّ زيارة المرأة للقبر مكروه ولا يذكرون سبب الكراهية. ثم يقولون: "لا حرام فيها) بينما فاطمة الزهراء(ع) تزور قبر عمّها حمزة كلّ أُسبوع.!! والسيدة عائشة زارت قبر أخيها عندما زارت مكة المكرمة إلى غير ذلك من الدلائل القاطعة على أنّه تجوز للمرأة زيارة القبور.

ومن اشهر الاحاديث عندهم صحيحة السند عن إبن عمر، قال: قال رسول الله (ص): {من زار قبري وجبت له شفاعتي}.وعن ابن عمر ان النبي (ص) قال: {من جاءني زائراً ليس له حاجة إلاّ زيارتي ،كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة}...وحديث {من حجّ وزار قبري بعد وفاتي، كان كمن زارني في حياتي}.روي عن عائشة عن النبي(ص) قال: من زارني كنت له شهيداً وشفيعاً. عن ابن عمر ،ان النبي(ص) قال: من حجّ فلم يزرني، فقد جفاني ...! ثم يأتي فقيه منهم يقول :لعن النبي(ص) زائرات القبور.{اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله, له في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من رحمته وتوفيقه. وقد ورد حديث «لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، والنائم في بيت وحده ، وراكب الفلاة وحده». مع العلم أنّ هذه الثلاثة ليست محرّمة. ولا سبب وجيه في لعنهم .

** على هذا نؤكّد أنّ (بناء المساجد على قبور الصالحين كانت سُنّة مشهورة في صدر الإسلام). حديث ذكر فيه وفاة السيّدة فاطمة بنت أسد أُمّ الإمام علي(ع)«لمّا توفيت خرج رسول الله(ص) وأمر بحفر قبرها ثم تحول قبرها بعد ذلك إلى مسجد. اما مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش فقد دُفنا تحت المسجد الّذي بُني على قبر حمزة». كان ذلك المسجد موجوداً حتّى احتلال الوهّابيّين للحجاز.. ثم هدموها بمعاول الحقد.

**اما من يقول بناء القبور عادة اليهود. .اليهود ليس لهم قبور مطلقا ,لانّ تاريخ اليهود لا يتفق مع رواياتهم مطلقاً، لأنّ سيرة اليهود قامت على قتل الأنبياء وتشريدهم بسبب البلاء على أنبيائهم. ثم يأتي كاتب اموي كاذب يقول : ان زيارة القبور عادة يهودية.!!!!الحقيقة لو تتبعنا التاريخ نجد (ثقافة تخريب القبور والمشاهد)في فلسفة العداء اليهودي الذي يدعو أصحابه إلى تخريب معابد الآخرين لأنهم يخالفون اليهود في العقيدة. كذلك نجد اطروحة الانتقام من المخالف بالاعتداء على دور العبادة هي من . وصايا حكماء بنو اسرائيل لأتباعهم انظر الى النصوص اليهودية تقول (كنائس المسيحيين بيوت ظلاله ومعابد الأصنام يجب على اليهود تخريبها) ولا نملك مصادر تثير إلى تهديم المعابد والحسينيات عند الاديان السماوية غير عند اليهود . والحركة الوهابية , وكلاهما لا زالوا يمارسونها , وهذه العادة في الانتقام تسربت من اليهود إلى الجزيرة العربية وتأثر قادة مكة بها وتطبعوا بالثقافة الانتقامية اليهودية.

*** تاريخ هدم القبور*** ظهرت أولى بوادر هذه الثقافة من هند زوجة أبي سفيان حينما حاولت التنكيل بالنبي{ص} اثناء مرور جيش اهل مكة ووصلوا الى الابواء .. بحثت قبر امنة بنت وهب ام النبي(ص) لتنبشه, ولكن العقلاء من الجيش منعوها وقالوا لها ستفتحين علينا بابا من جهنم .وفي نفس المعركة احد بدأت الانتقام من الموتى , حين مثلت بجسد الشهيد حمزة {ع} .ثم تصاعدت هذه الظاهرة واستمرت الى اليوم .

كانت السلطة الاموية تمارس عمل نبش القبور جهارا. لغرض التنكيل بالمخالف، خاصة قبور أهل البيت {ع}غايتهم التشفي من الأحياء ,وفرض الهيمنة على المعصومين {ع} والسيطرة على شيعتهم وقواعدهم الشعبية فكان بعد كل ثورة شيعية , تقوم السلطة الأموية بحملة تهديم قبور الأئمة وكبار شخصيات المعارضة .روى السيد ابن طاووس : أن أمير المؤمنين{ع} أمر ابنه الحسن {ع} أن يحفر له أربعة قبور متفرقة ,في المسجد، والرحبة، والغري، وفي دار جعدة بن هبيرة، أراد ألا يعلم أحد موضع قبره.. هذا يبين حقيقة أنّ تاريخ المسلمين مدنسٌ في وقائع نبش القبور نكاية بأصحابها. ذلك تاريخ ملطخ بالعار. فمسألة نبش القبور وهتك حرماتها والعبث بجثث الموتى قضيةٌ ليست جديدة في تراث بني امية فمنذ فجر الإسلام، كان اغلب الصحابة يوصون أن يُدفنوا ليلاً وسراً، مخافة أن يتعرض جثمانهم للنبش! كوصية الزهراء والامام علي عليهما السلام .

اين دفن عثمان بن عفان؟: قال ابن كثير في البداية النهاية: (أما موضع قبره أنه دفن (بحش كوكب) مقبرة اليهود دفن ليلا مخافة من الخوارج، لان الخوارج رموه عن سريره وأرادوا رجمه، ، ثم اصروا أن يدفن بمقبرة اليهود(بحش كوكب) وهي مقبرة كان اليهود يدفنون فيه موتاهم . اما قبر السيدة مريم العذراء: اختلفت المذاهب النصرانية في قصة وفاتها ومكان قبرها. هناك راي يقول (ان جسدها رفع الى السماء) هذا راي الكنيسة الأرثوذكسيّة ،يقولون رفعت بعد مدّة قصيرةٍ من وفاتها.وانها حين وافتها المنيّة كانت في بستان زيتون في(أورشليم)مدينة القدس ,وكان شاهداً على وفاتها بعض من تلاميذ السيّد المسيح،

اما قبر السيدة عائشة : فقد نقل في كتاب (الصراط المستقيم: 3/ 47) تعليق الأعمش على قول معاوية:(ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا تحجوا أنكم لتفعلون ذلك ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون! ألا واني كنت منيت الحسن واعطيته اشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها له).ثم قال الأعمش(هل رأيتم رجلا أقل حياء منه؟ قتل سبعين ألفا فيهم عمار وخزيمة وحجر وعمرو بن الحمق ومحمد بن أبي بكر والأشتر وأويس القرني وابن صوحان وابن التيهان وعائشة ثم يقول هذا؟!) أنتهى. فهذا تصريح من الأعمش بأن معاوية قتل عائشة!!

ويذكر الحاكم في تاريخه ج(3: 76):ان معاوية قتل محمد بن ابي بكر واخوه عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا ما قالته اختهم عائشة, اما ظروف قتلها.. لما جاء معاوية وصعد منبر النبي{ص} في المدينة لأخذ البيعة ليزيد قالت عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟ قال لا, قالت فبمن تقتدي؟ فخجل، وهيأ لها حفيرة فوقعت فيها وماتت) انتهى، ومعاوية لا يحتاج أن يحفر لها حفرة ويغطيها ولكنها اشارة لمجموعته المتخصصة في السم بادارة طبيب يهودي!..كما لا نستبعد حادثة مروان الذي اختلف مع أخيها عبد الرحمن وهي هددته بقولها:(يا مروان افينا تتأول القرآن وإلينا تسوق اللعن والله لأقومنَّ من يوم الجمعة بك مقاماً تود اني لم اقمه)(الأغاني: 17: 375)، لكن عائشة ماتت قبل ان يأتي يوم الجمعة، كما مات أبي بن كعب يوم الأربعاء وقد استنكر معاوية على ابن عمر بكاءه على عائشة في وفيات الأعيان 3/16):(لما ماتت بكى عليها ابن عمر فبلغ ذلك معاوية فقال له: اتبكي على أمرأة؟ .ويعني بكاءه على عائشة.

**لما جاء دور العباسيين استولوا على عاصمة الاموين دمشق، أصرّ عبد الله بن علي العباسي ،أن يُخرَجَ جميع الخلفاء الأمويين من قبورهم. وصلب بعضهم وجلد عظام اخرين ثم أحرقهم. ونثر عظامهم في الهواء ويذكر ابن الأثير في كتابه الكامل: «أمر عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية في دمشق، فنُبش قبر معاوية ، فلم يجدوا فيه إلاّ خيطاً. ونبش قبر يزيد فوجدوا فيه حطاماً كالرماد. وقبر عبد الملك فوجدوا جمجمته .وهشام بن عبد الملك كانت له عظام ، فضربه بالسياط وصلبه وحرّقه وذرّاه في الريح» . من عجائب التاريخ أن معاوية الذي نبش العباسيون قبره، كان هو أول من أمر بنبش قبور الصحابة، في المدينة شهداء معركة أحد، واخرجهم من قبورهم بحجة إجراء عين ماء في قبورهم التي دفنهم النبي فيها، بعد خمسين عاماً!..*** وفي سنة 443 هـ، نبش اتباع الحنابلة قبر الإمام الكاظم (ع) ونهبوا الحضرة المقدسة ثمّ أحرقوها. يذكر ابن الأثير انهم. قاموا بأعمال منكرة في الايذاء والتهديم فقد نهبوا القناديل والذهب والفضّة والافرشة وغيرها في اليوم الثاني قصدوا المشهد، وأحرقوه كله بما في ذلك الضريحين والقبتين, ثم قاموا بحفر قبر الامامين . فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر، فجاء الحفرُ إلى جانبه» .واكبر مصيبة تقع على الامة حين يكون الحاكم ارهابيا . قام النواصب بتهديم قبة العسكريين في سامراء عام 2006 .. ارادوا ان تقوم حربا اهلية ,

عقدة المتوكل من الإمام الحسين (ع) وزواره في مقاتل الطالبيين / ٣٩٥ : « وكان لمتوكل شديد الوطأة على آل البيت ، شديد الغيظ والحقد عليهم ، ، قام بكَرَبَ قبر الحسين (ع) ووضع مسالح على الطرق لا يجدون زائرا إلا فقتله ، أو سجنه وضربه.ـــــــ قصيدة ونشيد يحسين بضمايرنه

للحسين موقف مع كربلاء.. لما توقف جواده سال عنها ..سـبط الـرّسول ابـكربلا اتحيّر نجيبه...كلهم شِـسِم هـالقاع يَبطال الحريبه قـالوا يـبو الـسجّاد اسمها الغاضريّات..والـها اسـم عـند الخلايق شط الفرات.. معلومة والمعروف يـاسيّد السّادات...قـلهم وقـلبه مـن الحزن يسعر لهيبه... كلهم شـسمها غـير هـذا يـا صناديد...قـالوا طـفوف وكـربلا يبن الاماجيد..قـلهم دنـزلوا غير هذي الارض ماريد...وقـولوا لـزينب تِـستعدّ الهال مصيبه.. طنب خيامه بكربلا ضنوة المختار.. ودارت عليه علوج امية زغار واكبار, ودوع عينه فوك خده مثل الامطار.. وكدام عينه ينتخي كبش الكتيبة.. ثـار ابرعيده صاحب الصّولات عبّاس...قـلّه الـبجا خـلّه يخويه وارفع الرّاس.لـفعل فـعل بيه لـلحشر تتحدّث النّاس...نـشّف ادمـوعه بـوعلي وسكّن نحيبه... قـلّه وقـلبه من الوجد والحزن مفتوت...تدري بخوك حسين مايرهب من الموت.. حزني لجل سلب الحريم وحرق البيوت...جـم أرمـله تـبقى عقب عيني سليبه .. مـاهاجت احـزاني لـجل ذبحة رجالي...حـزني يـبو فاضل على ضيعة اطفالي ..وشـحال زيـنب لو بقت من غير والي.