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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول القدس ورمزيتها للقواعد المنتظِرة لصاحب الزمان صلوات الله عليه


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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول القدس ورمزيتها للقواعد المنتظِرة لصاحب الزمان صلوات الله عليه
تسمية سور القرآن الكريم (56 سورة الواقعة) (ح 1)
آيات قرآنية وكتاب المستشرقون للدكتور محمد حسين الصغير (ح 5)
آيات قرآنية وكتاب المستشرقون للدكتور محمد حسين الصغير (ح 4)
آيات قرآنية وكتاب المستشرقون للدكتور محمد حسين الصغير (ح 3)
آيات قرآنية وكتاب المستشرقون للدكتور محمد حسين الصغير (ح 2)
الاسلام الثاني ح1
آيات قرآنية وكتاب المستشرقون للدكتور محمد حسين الصغير (ح 1)
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