الجمهورية الاسلامية في ايران تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت إيران رسميا أن الجمعة هو متمم شهر رمضان المبارك، ويوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف أن الجمعة يعد مكملا لشهر رمضان المبارك ويوم السبت أول شوال وأول أيام عيد الفطر.

وبمناسبة العيد، وافق سماحة السيد الخامنئي على العفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 1760 من المحكوم عليهم في المحاكم العامة والثورية، ومنظمة التعزيرات الحكومية، والمنظمة القضائية للقوات المسلحة..

وقدم رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي، طلب العفو وخفض العقوبة عن هؤلاء المحكوم عليهم والبالغ عددهم 1760 شخصا، وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.