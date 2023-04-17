مفهوم الأستعاذة و الاعاذة في القرآن الكريم و الروايات (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن الاستعاذة و الاعاذة ومشتقاتها "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" ﴿البقرة 67﴾ أعوذ فعل، أعوذ: ألجأ، و " أعوذ بالله ": ألتجئ إليه و أعتصم به، واذكروا يا بني إسرائيل جناية أسلافكم، وكثرة تعنتهم وجدالهم لموسى عليه الصلاة والسلام، حين قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا مستكبرين: أتجعلنا موضعًا للسخرية والاستخفاف؟ فردَّ عليهم موسى بقوله: أستجير بالله أن أكون من المستهزئين، و "قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ" ﴿هود 47﴾ قال نوح: يا رب إني أعتصم وأستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي ذنبي، وترحمني برحمتك، أكن من الذين غَبَنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا، و "قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا" ﴿مريم 18﴾ قالت مريم له: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله، و "وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ" ﴿المؤمنون 97﴾ أَعُوذُ بِكَ: أعتصم وأمتنع بك، وقل أيها النبي: رب أستجير بك من إغواء الشياطين ووسوستها، المغرية على الباطل والفساد والصد عن الحق، وأستجير بك يا رب مِن حضورهم في شيء من أموري، و "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" ﴿الفلق 1﴾ أعوذ فعل، قل أيها الرسول: أعوذ وأعتصم برب الفلق، وهو الصبح، و "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ﴿الناس 1﴾ قل أيها الرسول: أعوذ وأعتصم برب الناس، القادر وحده على ردِّ شر الوسواس، و "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ﴿آل عمران 36﴾ أُعِيذُهَا: أُعِيذُ فعل، هَا ضمير، فلما تمَّ حملها ووضعت مولودها قالت: ربِّ إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس والله أعلم بما وضَعَتْ، وسوف يجعل الله لها شأنًا وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى في ذلك، لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقْوَم بها، وإني سمَّيتها مريم، وإني حصَّنتها بك هي وذريَّتها من الشيطان المطرود من رحمتك.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم قبل الشروع بتلاوة آيات اللّه‌ "فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‌" (النحل 98). و عند ما سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن طريقة العمل بهذا القول، يروى أنّه قال: (قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم). و في رواية أخرى، عند تلاوته عليه السّلام لسورة الحمد قال: (أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ باللّه أن يحضرون). و كما قلنا، فإنّ التلفظ فقط في الاستعاذة لا يغني من الحق شيئا، ما لم تنفذ الاستعاذة إلى أعماق الروح بشكل ينفصل فيه الإنسان عند التلاوة عن إرادة الشيطان، و يقترب من الصفات الإلهية، لترتفع عن فكره موانع فهم كلام الحق، و ليرى جمال الحقيقة بوضوح تام. فالاستعاذة باللّه من الشيطان إذن لازمة قبل الشروع بالتلاوة، و مستمرّة مع التلاوة إلى آخرها و إن لم يكن ذلك باللسان. تجب القراءة ترتيلا، أي مع التفكّر و التأمّل‌ "وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلً" (المزمل 4). و في تفسير هذه الآية روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: (إنّ القرآن لا يقرأ هزرمة و لكن يرتل ترتيلا، إذا مررت بآية فيها ذكر النّار وقفت عندها و تعوّذت باللّه من النّار). و قد ورد الأمر بالتدبّر و التفكّر في القرآن إضافة إلى الترتيل. حيث جاء في الآية (82) من سورة النساء: "أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ‌" (النساء 82).

من دعاء يوم الثلاثاء للامام زين العابدين عليه السلام (وأعوذ به من شر نفسي "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي" (يوسف 53) وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي). وفي تعقيبات الصلاة (أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني). ووردت آيات قرآنية عن الاعاذة "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (ال عمران 36). عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: "حسبنا الله ونعم الوكيل" فاني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها: "فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء" (ال عمران 174). وعجبت لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" (الانبياء 87) فاني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: "فاستجبنا له ونجَّيْنَاهُ من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين" (الانبياء 88). وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: "وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد" (غافر 44) فاني سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها: "فَوَقَاهُ الله سيئات ما مكروا" (غافر 45). وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" (الكهف 39) فاني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها: "إن تَرَنِ أنا أقلَّ منك مالا وولداً فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنَّتِك" (الكهف 39).