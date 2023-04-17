تسمية سور القرآن الكريم (55 سورة الرحمن) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم (من قرأ سورة الرحمن أدّى شكر ما أنعم الله عليه). عن الإمام الصادق عليه السلام: (أحِبُّ أن يقرأ الرجل سورة الرحمن يوم الجمعة، فكلما قرأ "فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" (الرحمن 13) قال: لا بشيءِ من آلائك ربي أُكذّب). وردت خواص كثيرة، منها: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (من كتبها وعلّقها عليه أمِنَ، وهان عليه كل أمر صعب، وإن عُلّقت على من به رمد يبرأ بإذن الله تعالى).

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم‌ السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام: سورة الرحمن، المعروفة بـعروس القرآن، هي السورة الخامسة والخمسون ضمن الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم، وهي من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها، واسمها مأخوذ من الآية الأولى فيها، وتتحدث عن النِعم الإلهية التي تتعلّق بخلق الإنسان والميزان والحساب وسائر النِعم الأخرى، كما توضّح خلق الإنسان والجن، وتوضّح الدلائل الإلهية في الأرض والسماء. ومن آياتها المشهورة قوله تعالى في الآية (60): "هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ" وتحتوي على أقصر آية في سور القرآن الكريم وهي قوله تعالى في الآية (64): "مُدْهَامَّتَانِ". ورد في فضل قراءتها روايات كثيرة منها ما رويَ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الرحمن أدّى شكر ما أنعم الله عليه. تسميتها وآياتها: سُميت السورة بالرحمن؛ لبدايتها بذكر صفة الرحمن في الآية الأولى الخاصة بالله تعالى، وتنحصر فيه، وهي مبالغة في الرحمة، وتسمى أيضاً بــعروس القرآن، وآياتها (78)، تتألف من (352) كلمة في (1648) حرف. وتعتبر من حيث المقدار من السور المفصلات، أي: السور التي لها آيات متعددة وصغيرة. ترتيب نزولها: سورة الرحمن مختلف فيها،[٤] فمنهم من قال: إنها مدنية، ومنهم من قال: إنها مكية، ومن حيث الترتيب نزلت على النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالتسلسل (97)، لكن تسلسلها في المصحف الموجود حالياً في الجزء السابع والعشرين بالتسلسل (55) من سور القرآن.

جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الان في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك واعلامه عند نزول كل آية ان هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا. فثبت إن سعى الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه فان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة انتهى ونقل عن ابن الحصار انه قال ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها انما كان بالوحي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف انتهى: ونقل أيضا ما يقرب من ذلك عن جماعة غيرهم كالبيهقي والطيبي وابن حجر. اما قولهم إن الصحابة انما كتبوا المصحف على الترتيب الذي اخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يخالفوه في شئ فمما لا يدل عليه شئ من الروايات المتقدمة وانما المسلم من دلالتها انهم انما أثبتوا ما قامت عليه البينة من متن الآيات ولا إشارة في ذلك إلى كيفية ترتيب الآيات النازلة مفرقة وهو ظاهر نعم في رواية ابن عباس المتقدمة عن عثمان ما يشير إلى ذلك غير أن الذي فيه انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بعض كتاب الوحي بذلك وهو غير اعلامه جميع الصحابة ذلك على إن الرواية معارضة بروايات الجمع الأول واخبار نزول بسم الله وغيرها. واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقن الصحابة هذا الترتيب الموجود في مصاحفنا بتوقيف من جبريل ووحى سماوي فكأنه إشارة إلى حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم في آية ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقد عرفت مما تقدم انه حديث واحد في خصوص موضع آية واحدة وأين ذلك من مواضع جميع الآيات المفرقة.

جاء في موقع أهل البيت: سورة الرحمن عروس القرآن: نقل تفسير مجمع البيان وغيره من كتب التفسير ان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام روى عن آبائه الكرام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: لكل شيء عروس، وسورة الرحمن عروس القرآن. والعروس لغةً: هي صفة يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي كناية من وصول الشخص إلى أقصى درجات السعادة ومنتهى مراتب السرور في ساعة تعدّ من أفضل وأحسن ساعات العمر وبتعبير آخر، العروس هو الشخص الذي يرفل في السعادة والنعيم التاميّن. ولذلك قيل لليلة الزفاف ليلة العرس، لأن ليلة الزفاف هي أفضل وأسعد أوقات المرء، ففي تلك الليلة تساق الفتاة إلى منزل الزوج بكل خيلاء وتبجيل محفوفة بالتكريم والتجليل ثم يصار بها إلى مخدع الزوجية بكل حفاوة وبهجة، فتجد العروس في ساعاتها تلك كل مظاهر الإعزاز وآيات الحب والأنس وقد جاء جميع الأحبة والأهل بأبهى زينة وأجمل لباس وقد تسابقوا إلى نيل شرف خدمة عروسهم العزيزة. من ذلك المثال الحي نجد وجه الشبه في تسمية سورة الرحمن بعروس القرآن، فجميع آيات وسور القرآن تتلألأ وقد اعتمرت بمظاهر الزينة والبهجة والنعيم وهن يُحطِن سورة الرحمن المباركة التي قد ضمت في كنفها صور النعم والآلاء ومظاهر اللطف الرباني وألوان النعيم والسرور وعجائب الخلق والابداع والانشاء الإلهي الذي منّ به الله عز وجل على الإنسان في دار الدنيا أو ما سيجده العبد الصالح في غده الآتي الذي سيخلد فيه بعد أن ينتقل إلى دار الآخرة عبر قطار الموت، ثم يذكّر الله عز وجل عباده بعد أن يستعرض لهم نعمه عليهم فيقول جل جلاله: "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" (الرحمن 13) تذكيراً منه تعالى بعظيم نعمه وجليل آلائه، فتبدو هذه السورة وقد حملت في كنفها الوجه الواقعي للزينة. عباد الرحمن، عروس عالم الوجود: وقد ذكر بعض العلماء هذه النقطة اللطيفة التي تفيد أن عباد الرحمن هم عرائس عالم الوجود كما ان سورة الرحمن عروس القرآن، لأن المرء عندما يصير عبداً للرحمن حقاً، يكون قد صار سيداً وعزيزاً وزيناً للخلائق، فالأرض تنتشي وتمتلئ فخراً وسروراً لأن عبد الرحمن قد حمله ظهرها، وفي رواية عندما ينزل العبد المؤمن في قبره تقول له الأرض بالطبع ان الذي يتحدث هو ملكوت الأرض يا مؤمن والله اني كنت لأحبك وأنت تمشي على ظهري وكان الفخر يملؤني بذلك ولطالما تمنيت أن أضمك إلي بين أحضاني. وعندما ينزل بالفاسق أو الكافر إلى قبره تقول له الأرض: يا عدو الله، والله اني كنت لأبغضك وأنت تمشي على ظهري ولطالما تمنيت أن أضمك وأضغطك فأحشرك كحشر المسمار في الجدار.