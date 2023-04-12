مفهوم الصنم في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

وردت الأصنام ومشتقاتها في القرآن الكريم: أَصْنَامًا، أَصْنَامٍ، الْأَصْنَامَ، أَصْنَامَكُم. جاء في معاني القرآن الكريم: الصنم: جثة متخذة من فضة، أو نحاس، أو خشب، كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى، وجمعه: أصنام. قال الله تعالى: "أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً" (الانعام 74)، "لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم" (الانبياء 57)، قال بعض الحكماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له: صنم، وعلى هذا الوجه قال إبراهيم صلوات الله عليه: "وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ" (ابراهيم 35)، فمعلوم أن إبراهيم مع تحققه بمعرفة الله تعالى، واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف أن يعود إلى عبادة تلك الجثث التي كانوا يعبدونها، فكأنه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ‌" (النحل 86)، فلم نكن شركاء للّه، و مهما وسوسنا لكم فلا نستحق حمل بعض أوزاركم. و هنا ينبغي التذكير ببعض الملاحظات: 1- إنّ استعمال كلمة "شركاءهم" بدلا من شركاء اللّه للدلالة على أنّ الأصنام ما كانت في حقيقتها شريكة للّه عزّ و جلّ، بل إنّ عبدة الأصنام و المشركين هم الذين نسبوها بهذا النسب خيالا و كذبا، فمن الحري أن تنسب لهم و ليس إلى اللّه سبحانه. و يؤيد ذلك ما مرّ علينا فيما سبق من تخصيص عبدة الأصنام بعض مواشيهم و محصولاتهم الزراعية مشاركة بينهم و بين الأصنام أي أنّهم جعلوا الأصنام شريكة لهم في هذه الأنعام. 2- يستفاد من الآية أنّ الأصنام تحضر عرصة يوم القيامة أيضا، و ليس المعبودات البشرية فقط كفرعون و النمرود. و الآية (98) من سورة الأنبياء: "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ‌" تؤيد ذلك. 3- و تظهر الآية قول المشركين يوم القيامة من أنّهم كانوا يعبدون هذه الأصنام: "هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ‌" و هذا القول يتضمن صدقهم في قولهم فلا معنى لتكذيب الأصنام لهم في هذه المقولة. و لكن من الممكن أن يكون التكذيب بمعنى عدم لياقة الأصنام لأن تكون معبودة من دون اللّه. أو أنّ المشركين قد أضافوا جملة أخرى مفادها أنّ هذه المعبودات قد دعتنا و وسوست لنا لنعبدها، فتكذبهم الأصنام بأنّها لا تملك القدرة أصلا على الوسوسة و الإيحاء. 4- لعل ورود جملة "فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ‌" (النحل 86) بدل قالوا لهم لعدم قدرة الأصنام على التكلم بنفسها، فيكون قولها عبارة عن إلقاء من قبل اللّه فيها، أي أنّ اللّه عزّ و جلّ يلقي إليها، و هي بدورها تلقية إلى المشركين. و تأتي الآية التالية لتبيّن أنّ الجميع بعد أن يقولوا كل ما عندهم، و يسمعوا جواب قولهم، سيتوجهون إلى حالة أخرى "وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ‌" (النحل 87) مسلمين للّه، مذعنين لعظمته جل و علا، لأنّ غرور و تعصب الجاهلين قد أزيل برؤية الحق الذي لا مفرّ من تصديقه و الإذعان إليه. و في هذه الأثناء، و حيث كل شي‌ء جلي كوضوح الشمس "وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ‌". فتبطل كذبتهم بوجود شريك للّه، و كذلك يبطل ادعاؤهم بشفاعة الأصنام لهم عند اللّه، عند ما يلمسون عدم قدرة الأصنام للقيام بأي عمل، بل و يرونها محشورة معهم في نار جهنم. و بهذا المقدار من الآيات كان الحديث منصبا حول انحراف المشركين الضالين و غرقهم في درك الشرك، دون أن يدعوا الآخرين إلى ما هم فيه. و بعد ذلك ينتقل القرآن الكريم إلى الكافرين من الذين لم يكتفوا بأن يكونوا كافرين، و إنّما كانوا يبذلون أقصى جهودهم لإضلال الآخرين فيقول "الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ‌" (النحل 88). فهم شركاء في جرم الآخرين إضافة لما عليهم من تبعات أعمالهم، لأنّهم كانوا عاملا مؤثرا للفساد على الأرض و إضلال خلق اللّه بالصد عن سبيله. و ذكرنا مرارا و انطلاقا من منطق الاجتماع الإسلامي أنّ من يسن سنّة (حسنة أم سيئة) فهو شريك العاملين بها ثوابا أو عقابا، و الحديث المشهور يبيّن لنا هذا المعنى بوضوح: (من استن بسنّة عدل فاتبع كان له أجر من عمل بها من غير أن‌ ينتقص من أجورهم شي‌ء و من استن سنّة جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شي‌ء). و على أيّة حال، فالآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة توضح مسئولية الرؤساء و الموجهين أمام اللّه و أمام الناس.

جاء في کتاب الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي: جاء في قال في مروج الذهب: كان كثير من أهل الهند والصين وغيرهم من الطوائف يعتقدون أن الله عز وجل جسم، وأن الملائكة أجسام لها أقدار وأن الله تعالى وملائكته احتجبوا بالسماء ، فدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا تماثيل وأصناما على صورة الباري عز وجل وبعضها على صورة الملائكة مختلفة القدود والأشكال، ومنها على صورة الإنسان وعلى خلافها من الصور يعبدونها، وقربوا لها القرابين، ونذروا لها النذور لشبهها عندهم بالباري تعالى وقربها منه.

عن مركز الاشعاع الاسلامي للدراسات والبحوث الاسلامية للشيخ صالح الكرباسي: تحطيم الاصنام يوم فتح مكة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏ دَخَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله مَكَّةَ وَ فِي الْبَيْتِ وَ حَوْلَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ صَنَماً يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَأُلْقِيَتْ كُلُّهَا لِوَجْهِهَا. وَ كَانَ عَلَى الْبَيْتِ صَنَمٌ طَوِيلٌ يُقَالُ لَهُ: هُبَلُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ لَهُ: (يَا عَلِيُّ تَرْكَبُ عَلَيَّ أَوْ أَرْكَبُ عَلَيْكَ لِأُلْقِيَ هُبَلَ عَنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ تَرْكَبُنِي. فَلَمَّا جَلَسَ‏ عَلَى ظَهْرِي لَمْ أَسْتَطِعْ حَمْلَهُ لِثِقْلِ الرِّسَالَةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أَرْكَبُكَ، فَضَحِكَ وَ نَزَلَ، فَطَأْطَأَ لِي ظَهْرَهُ وَ اسْتَوَيْتُ عَلَيْهِ، فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَمَسَّ السَّمَاءَ لَمَسِسْتُهَا بِيَدِي، فَأَلْقَيْتُ هُبَلَ عَنْ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى"وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ" (الاسراء 81) يَعْنِي قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ "وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" (الاسراء 81)‏ يَعْنِي وَ ذَهَبَ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ‏ "إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا" (الاسراء 81) يَعْنِي ذَاهِباً. ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ‏.