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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مسيرة الانسان من اين والى اين.. والعِبرة من خلود ذكر الشهداء
وكالة انباء براثا
63
2023-04-05
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مسيرة الانسان من اين والى اين.. والعِبرة من خلود ذكر الشهداء
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نرتقي بأنفسنا لنلبّي دعوة الضيافة الإلهية في شهر رمضان المبارك؟
الشيخ جلال الدين الصغير : عقيدة البداء من أعظم العطايا الإلهية في مجال تعبيد الناس لوحدانية الله جلّ وعلا
من أجل رمضان مهدوي ح2 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير : ما أهمية ان يلتفت الانسان الى مراقبة ومحاسبة نفسه؟
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