الوصل أولى (صلى) وتطبيقاتها من آيات سورة الانفال

الدكتور فاضل حسن شريف

يقول علماء التجويد ان علامة جواز الوقف ولكن الوصل اولى (صلى). الوصل أولى يعني تلاوة الآية كلها دفعة واحدة بلا توقف عند عدم وجود علامات. من الأمثلة قوله تعالى "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (الانفال 1)، و "وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" (الانفال 16).

وقد توجد علامة الوصل (صلى) مع احدى علامات الوقف في نفس الآية كما قال الله تعالى في سورة الأنفال "إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ (ج: جواز الوقف) وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ" (الانفال 19)، و "وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ (ج: جواز الوقف) وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (الانفال 30)، و "إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ (قلى: الوقف اولى) إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" (الانفال 43)، و "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَاصْبِرُوا (ج: جواز الوقف) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (الانفال 46)، و "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ (ج: جواز الوقف) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ" (الانفال 60).

ان علامات الوقف علامات اجتهادية لأن المصاحف السابقة كانت خالية من هذه العلامات. ولو ان المصاحف الحالية لا تختلف فيها وضع العلامات كثيرا الا ان بعضها فيها اختلاف قليل. ومن الآيات الشريفة من سورة الأنفال التي فيها علامة الوصل أولى "وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ" (الانفال 23)، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" (الانفال 24)، و "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الانفال 25).

أهم العلامات في المصاحف: (م) علامة الوقف اللازم. (لأ) علامة الوقف الممنوع. (ج) علامة الوقف الجائز جوازاً مستوى الطرفين. (صلى) علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. (قلى) علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى. علامة تعانق بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر نحو "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" (البقرة 2). (ط) علامة للوقف المطلق الذي وافق عليه أكثر العلماء ، أي الوقف هنا أحسن ، ويستحسن الابتداء بما بعده. (ح) علامة للوقف الحسن. (ص)علامة للوقف المرخص لضرورة. (ق) علامة للوقف الذي لم يقل به أكثر العلماء وهي علامة الوقف الضعيف، والوصل أولى. (س)علامة السكتة اللطيفة. (قف)علامة للوقف المستحب ولا حرج إن وصل. (ز)علامة يجوز الأمران مع ترجيح الوصل. (كـ) علامة للوقف الذي يجري على حكم سابقه. (ع)علامة لإنتهاء العشر في العدد الكوفي. (عب) علامة لانتهاء العشر في العدد البصري. (هـ) علامة لإنتهاء الخمس في العدد الكوفي. (خب) علامة لإنتهاء الخمس في العدد البصري. (لب)علامة أن ما تحتها خط ليس برأس آية في العدد البصري. (تب)علامة رأس آية في العدد البصري. (ب) علامة انتهاء الحزب. (ف) نصف الحزب. قوله تعالى "وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ (صلى: الوصل اولى مع جواز الوقف) فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الانفال 48).