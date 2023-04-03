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الشيخ جلال الدين الصغير : لا يصف الله إلا هو او من إئتمنه على كتابه ووحيه، ولا تطلبوا اوصافه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً
وكالة انباء براثا
97
2023-04-03
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