روايات المراجع عن عم الرسول أبو طالب رضوان الله عليه (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم للمؤلف نبيل قدوري الحسني: قوله تعالى "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" (الحجرات 14) ولما دخل هؤلاء الأعراب إلى الإسلام وجاءوا إلى هذه الأبجدية وحاولوا قراءتها، احتارت عقولهم عند أحد رموزها، واضطربت قلوبهم من وجودها. فكيف ترضى تلك القلوب التي لم يدخلها الإيمان ان ترى أبا طالب أحد رموز هذا الإيمان، وأحد عناصره؟ بل كيف لهذه العقول ان تفتح أبوابها لترد عليها هذه الأبجدية وأحد حروفها أبو طالب عليه السلام. بل كيف لهذه القلوب ان تهدأ نيران حقدها وغيظها على أبي طالب وقد فوت عليهم مراراً فرص النيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا التحسس وهذا الشعور بالألم حتى التضور بفعل نيران بغضهم وأحقادهم التي تغلي منها أكبادهم ان قالوا: (ان أبا طالب في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه). وفي الواقع ان أدمغتهم هي التي تغلي من نيران أكبادهم وتتلظى من أجمار قلوبهم. لان هذا الحديث من الناحية النفسية يكشف عن حقيقة هؤلاء وما عليه حالهم من المعاناة، والألم النفسي الذي يتجرعونه، وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الحقيقة العلمية بقوله: (ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه) فأراد هؤلاء أن يبينوا الحال الذي عليه أدمغتهم وما يجري فيها من غليان، فأشاروا إلى المسبب لهذا الغليان، ونسبوا إليه الحال الذي هم فيه. ومما يؤسف له أن صحاح المسلمين تنقل عن ألسنة هؤلاء المنافقين حديث: (الضحضاح) دون أن تضع نصب أعينها حرمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يصفون كافل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحامي النبوة بهذا الوصف الذي يندى له جبين الإنسانية. فكان الغرض من هذا الوصف هو نسب الكفر إلى أبي طالب والعياذ بالله مما دعا كثيراً من العلماء من السنة والشيعة إلى الدفاع عن ناصر الإسلام وحامي النبوة، فكتبوا العديد من الكتب والبحوث تناولوا فيها الرد على ما ورد عن ألسنة المنافقين وما نسبوه إلى أبي طالب عليه السلام من عدم الإيمان بالله والنبوة، نذكر منهم تيمناً: 1 ــ إيمان أبي طالب عليه السلام تأليف الشيخ المفيد رحمه الله وهو أقدم ما كتب في هذا الموضوع، وكان قدس سره قد ابتدأه بقوله: «فإنني مثبت بتوفيق الله عز وجل، وما يهب من التسديد، طرفاً من المقال في المعنى الذي كنت أجريت منه جملاً بحضرته معاينة، وما في حيزه بيان الطرف والجمل من الدلائل على إيمان أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه السلام، المقتضبة من مقاله وفعاله، التي لا يمكن دفعها إلا بالعناد، وإن كنت قد أشبعت الكلام في هذا الباب في مواضع من كتبي المصنفات، والأمالي المشهورات ليكون ما يحصل به الرسم في هذا المختصر تذكارا، ولما أخبرت عنه بيانا، وفي الغرض الملتمس منه كافياً، وبالله استعين. 2 ــ أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لمحمد كامل حسن المحلمي، طبع ضمن سلسلة عظماء الإسلام التي يصدرها المكتب العالمي في بيروت. 3 ــ أبو طالب مؤمن قريش: للأستاذ الأديب الشيخ عبدالله بن علي الخنيزي القطيفي المولود سنة 1350 هـ، مطبوع عدة مرات، ترجم له الشيخ الطهراني في نقباء البشر. 4 ــ إثبات إسلام أبي طالب: لمحمد معين بن محمد أمين بن طالب الله الهندي السندي التتوي الحنفي، المتوفى سنة 1161 هـ، أحد العلماء المبرزين في الحديث والكلام والعربية. ذكره سماحة الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي في أهل البيت في المكتبة العربية.

عن الموسوعة الحرة ويكيبديا عن الاسراء و المعراج: بعد أن فقد النبي محمد أولى زوجاته خديجة بنت خويلد وعمه أبا طالب اللذَينِ كانا يؤانسانه ويؤازرانه، ضاقت الأرض بهِ نظراً لما لاقاه من تكذيب وردّ من قبل المشركين، وبعد وفاة عمهِ توفيت زوجته خديجة في نفس السنة، فسميت تلك السنة بعام الحزن.

جاء في کتاب أبو طالب عليه السلام حامي الرسول و ناصره صلي الله عليه و اله و سلم للمؤلف نجم الدین جعفر العسكري: من راجع كتب التأريح والحديث والتفسير لعلماء أهل السنة والامامية عليهم الرحمة والرضوان يجد فيها أفعالا واقوالا في النثر والشعر ، تدل على أن ابا طالب عليه السلام كان مؤمنا بالله موحدا ومؤمنا بجميع الانبياء آدم ومن بعده عليهم السلام وكان عالما بانه سيبعث الله تبارك وتعالى من بني هاشم نبيا ووصيا له وكان ينتظرهما طول حياته عليه السلام فلما من الله تعالى على خلقه وولدا في أشرف بقعة من الدنيا ومن أفضل والدين عرفهما وآمن بهما قبل كل أحد ولكن لمصلحة العصر والوقت ولان يتمكن من حفظهما عليهما السلام وحفظ من آمن بهما أخفى عن الناس وعلى الاخص من كفار قريش إيمانه بهما ولم يتابعهما في العبادات التي كانا يقومان به، في الظاهر كل ذلك تقية أو اتقاء، وبالتامل فيما يأتي مما نذكره من أفعاله وأقواله عليه السلام يظهر صدق ما ذكرناه فراجع وتأمل فيها بدقة واترك التعصب الباطل والتقليد لمن لا يستحق ذلك. ذكر أبو القاسم في أخبار ابي رافع من ثلاثة طرق: أن النبي صلى الله عليه وآله حين تزوج خديجة قال لعمه ابي طالب: إني أحب أن تدفع إلي بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني وأشكر لك بلاءك عندي ، فقال أبو طالب خذ ايهم شئت فاخذ عليا عليه السلام.