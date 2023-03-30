آلاف و ألوف في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن آلاف "إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ" ﴿آل عمران 124﴾ آلاف اسم، اذكر أيها الرسول ما كان من أمر أصحابك في بدر حين شقَّ عليهم أن يأتي مَدَد للمشركين، فأوحينا إليك أن تقول لهم: ألن تكفيكم معونة ربكم بأن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْزَلين من السماء إلى أرض المعركة، يثبتونكم، ويقاتلون معكم؟ و "بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ" ﴿آل عمران 125﴾ بلى يكفيكم هذا المَدَد، وبشارة أخرى لكم: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله بفِعْل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، ويأت كفار مكة على الفور مسرعين لقتالكم، يظنون أنهم يستأصلونكم، فإن الله يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين أي: قد أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات.

ورد آلاف جمع قلة بين الثلاثة والعشر وهو على أوزان قلة الجمع، كأفعل بضم الفاء وأفعال بفتح الفاء. أما ألوف فهي جمع كثرة وقد ورد أن عددهم جاوز أربعين ألفا. وكان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله دخل مكة في عشرة آلاف رجل وخرج منها في اثني عشر ألفا. يقول الدكتور فاضل السامرائي: آلاف من أوزان القِلّة، جمع قلة. أفعال من أوزان القِلّة: أفعُل، أفعال، أفعِلة، فِعلة. من أوزان القِلّة وألوف من الكثرة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: "أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ" (ال عمران 124)، و "يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ" (ال عمران 125) لأن القلة من الثلاثة إلى العشرة فإن تجاوزها دخل في الكثرة "أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ" (البقرة 243) قال بعضهم قطعاً أكثر من عشرة آلاف وقسم أوصلهم إلى أربعين ألفاً. آلاف إلى حد العشرة جمع قلة، ألوف ما تجاوز العشرة وهي جمع كثرة.

قال الله عز وجل عن ألوف "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ" ﴿البقرة 243﴾ ألوف اسم، ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فرُّوا من أرضهم ومنازلهم، وهم ألوف كثيرة؛ خشية الموت من الطاعون أو القتال، فقال لهم الله: موتوا، فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله، ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة، ليستوفوا آجالهم، وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ" (البقرة 243) من الأساليب الشايعة في الأدب العربي استعمال تعبير ألم تر فيما يطلب الفات النظر إليه، و بالرّغم من أنّ المخاطب هو رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و لكنّ الكلام موجّه بطبيعة الحال إلى جميع الناس. و رغم أنّ الآية أعلاه لا تشير إلى عدد خاص و اكتفت بكلمة أُلُوفٌ‌ و لكنّ الوارد في الروايات أنّ عددهم كان عشرة آلاف، و ذكرت روايات اخرى أنّهم كانوا سبعين ألف أو ثمانين ألف‌. يتحدث القرآن في الآية 243 من سورة البقرة ذاتها عن جماعة أخرى خرجت من ديارها خوفا من الموت، و امتنعت من الذهاب إلى سوح القتال بحجّة مرض الطاعون، فأماتها اللّه ثمّ أحياها. قوله تعالى "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر 3). و التعبير هذا يوضح أنّ عظمة ليلة القدر كبيرة إلى درجة خفيت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا قبل نزول هذه الآيات، مع ما له من علم واسع. و "ألف شهر" تعني أكثر من ثمانين عاما، حقّا ما أعظم هذه الليلة التي تساوي قيمتها عمرا طويلا مباركا. و جاء في بعض التفاسير أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللّه ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك فأنزل اللّه‌ "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر 1-3)، التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل اللّه ألف شهر. و روي أنّ أربعة أشخاص من بني إسرائيل عبدو اللّه تعالى ثمانين سنة من دون ذنب، فتمنى الصحابة ذلك التوفيق لهم، فنزلت الآية المذكورة. و هل العدد ألف في الآية للعدّ أو التكثير؟ قيل إنّه للتكثير، و قيمة ليلة القدر خير من آلاف الأشهر أيضا، و لكن الرّوايات أعلاه تبيّن أنّ العدد المذكور للعدّ، و العدد عادة للعد إلّا إذا توفرت قرينة واضحة تصرفه إلى التكثير.

جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى : "يود أحدهم لو يعمر ألف سنة" (البقرة 96)، أي اطول العمر وأكثره ، فالالف كناية عن الكثرة وهو آخر مراتب العدد بحسب الوضع الافرادي عند العرب والزائد عليه يعبر عنه بالتكرير والتركيب كعشرة آلاف ومائة الف وألف ألف.