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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أدلة قرآنية دامغة على صدقية القران والوحي والرسول صلوات الله عليه وآله،وكلها تجزم بوجود الله وتوحيده التوحيد الإلهي وفق المعطيات القرانية ح٥
وكالة انباء براثا
83
2023-03-28
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