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الشيخ جلال الدين الصغير : من أجل رمضان مهدوي ح1 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)


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الشيخ جلال الدين الصغير : من أجل رمضان مهدوي ح1 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مغالطات الملاحدة في نشأة الدين وتفسير الوجود الكوني
كلمات متعاكسة في القرآن الكريم (السعادة و الشقاء) (ح 3)
مجلس حسيني ــ الملائكة الكرام الكاتبين / شرور اللسان
كلمات متعاكسة في القرآن الكريم (السعادة و الشقاء) (ح 2)
كلمات متعاكسة في القرآن الكريم (السعادة و الشقاء) (ح 1)
المرجع السيد أبو القاسم الخوئي و شهر رمضان والصيام (ح 5)
المرجع السيد أبو القاسم الخوئي و شهر رمضان والصيام (ح 4)
صوم عيسى المسيح (ع(.
المرجع السيد أبو القاسم الخوئي و شهر رمضان والصيام (ح 3)
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