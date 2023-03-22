مجلس حسيني ـــ اول ليلة من شهر رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(البقرة 183)

الحمد لله الذي جعلنا من امة محمد{ص} والحمد لله حمدا كثيرا ان رزقنا اتباع ولاية امير المؤمنين {ع} وجعلنا ممن يتبع قول الرسول {ص} فيمن اجتباه الله تعالى. عن عبد الله بن مسعود قال: (كان رسول الله (ص) جالساً في جماعة من أصحابه، إذ أقبل عليّ {ع}فقال رسول الله (ص): من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب (ع).اذن علي جمعت فيه صفات الانبياء الا الرسالة . وهذه معروفة في قول النبي{ص} انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي..

عن الصادق {ع}قال:(إنّا أول أهل بيت نوّه الله بأسمائنا، لمّا خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى: أشهد أن لا اله الا الله ـ ثلاثاً ـ أشهد أن محمّداً رسول الله ـ ثلاثاً ـ أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين حقاً ثلاثاً )وورد عن رسول الله{ص}قوله قال لي جبرئيل (ع): (يا محمّد، عليّ خير البشر، ومن أبى فقد كفر). هذه الاحاديث اوردها كونها لها علاقة بنداء الله في اغلب آياته يخاطب المؤمنين بقوله تعالى{ يا ايها الذين امنوا} . هذا البحث يدلني ان المؤمنين هم من يعترف ويوالي امير المؤمنين{ع} لا ان يكون استقبال النداء فيه انتقاء " حين نعزل النداء عن الحكم التكليفي يكون العمل فيه خلل.. روى أنس بن مالك قال: (سمعت بأذني هاتين وإلاّ صمّتا، أن رسول الله (ص) يقول في حقّ عليّ{ع}"عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حبّ عليّ بن أبي طالب. هذا ثابت عندنا اما عند الغير اليك نص :" " نشر في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني ج 2 ص 205 اذن الشيعة بحاجة الى دليل قوي ان قول النبي{ص} عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي {ع}.

**هل للمؤمنين امير يوم القيامة؟. لقب أمير المؤمنين من مختصات الأمام علي{ع)ويعني هو قائد المسلمين وهو اعتقاد الشيعة على العموم وقد لقبه به رسول الله(ص) ولا يجوز لأحد أن يتسمى به حتى الأئمة المعصومين (ع).هذا اللقب أطلق على الأمام علي يوم غدير خم عندما نصبه الرسول(ص)خليفة وقائدا ومولى للمؤمنين في بيعة الغدير ، فأمر رسول الله (ص) بعض الصحابة ومن ضمنهم :كبار المهاجرين أن يسلموا عليه (ع) بلقب أمير المؤمنين، ومن ثم توافد الناس عليه مجاميع ــ وهو مستقر في خيمته ــ فيسلمون عليه كما أمرهم رسول الله (ص) **هناك روايتان عن رسول الله (ص) أنه خاطب بها الإمام علي بلقب أمير المؤمنين الأولى كانت بحضور زوجته أم حبيبة، والثانية بحضور زوجته أم سلمة.

بعد هذه المقدمة بخصوص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .يرتاح الإنسان، وينتعش نفسيا، حينما يرى نفسه مؤهلا لتلقي خطاب، من مكانة اجتماعية، كعالم ديني، أو ملك أو رئيس وزراء. .فكيف تكون عزة نفسه إذا كان الخطاب من قبل الله تعالى.. الذي خلق الانسان والكون هو الذي بيده الخير .وهو الواهب العافية . وهو على كل شيء قدير. والخطاب من قبل الله يحمل في طياته قبسا من التقوى والهداية، في صورة تكليف. مجرد ان نقوم بواجب التكليف نشعر بلذة اجابة النداء وقد ورد عن الفرحة في هذا التكليف اخبرنا به رسول الله{ص} (فرحة حين يفطر ، وفرحة حين يلقى ربه).

يقول الإمام الحسن{ع}:" إذا سمعت الله يقول: ﴿يا أيها الذين أمنو﴾ فارع لها سمعك، فإنها لأمر تؤمر به أو لنهي تنهى عنه". وفعلا يشعر المؤمنون بلذة عظيمة حين يقرع سمعهم نداء ربهم وقد شحنت حروفه، بطاقات من اللذة والسرور، لانه يعرف عظمة المنادي، فيقوم بالتكليف، في تغمره لذة وارتياح، يبعثهما النداء ، وتخف وطأة التكليف .يقول الامام الإمام الصادق{ع}" لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء ".يلفتهم النداء انهم هم المؤمنون المخاطبون ..

هناك نداء اخر بنفس المضمون هو قوله تعالى :{ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}هذا الامر القراني عزف اغلب المسلمين من القيام به.. قبل ان اناقض اراء المفسرين الج الى قول الامام علي{ع} عن الحارث الأعور : قال أمير المؤمنين (ع) " ("كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد") . قلت : ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين ؟ قال : صلاة الله رحمة من الله له ، وصلاة الملائكة تزكية منهم له ، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له ، ومن سر آل محمد في الصلاة على النبي وآله ..

ثم تقول :اللهم إني آمنت بمحمد وآله ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته ، وارزقني صحبته ، وتوفني على ملته ، واسقني من حوضه هنيئا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير .

**( ثواب من جعل ثلث صلاته أو نصف صلاته أو كل صلاته للنبي ( ص) عن أبي عبد الله (ع) : إن رجلا أتى النبي ( ص) فقال : إني جعلت ثلث صلاتي لك ، قال له : خيرا ، فقال : يا رسول الله ، إني جعلت نصف صلاتي لك ، فقال : ذلك أفضل، قال : يا رسول الله إني جعلت كل صلاتي لك قال : إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر آخرتك ودنياك .فقال له رجل أصلحك الله ، كيف يجعل صلاته له ؟ فقال أبو عبد الله ( ع) : لا يسأل الله شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد .لا تعجب لهذه المنزلة التي لا يعرف اغلب الناس قدرها كما رتبهم الله فيها . ولكن الحسد وضعف الايمان جعل البعض ينافسون اهل البيت{ع} يقول الامام علي {ع} " نحن لا يقاس بنا احد" واين للناس منزلتهم .

هم النور نور الله جل جلاله * هم التين والزيتون والشفع والوتر

مهابط وحي الله خزان علمه ***** ميامين في أبياتهم نزل الذكر

وأسمائهم مكتوبة فوق عرشه * ومكنونة من قبل أن يخلق الذر

ولولاهم لم يخلق الله آدما ***** ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو

ولولاهم نار الخليل لما غدت *** سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر

هم سر موسى والعصا لما عصى *** أوامره فرعون والتقف السحر

سرى سرهم في الكائنات وفضلهم *** وفي كل نبي من سرهم سر

** ثم تقول الاية المباركة { كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} من هم الذين فرض عليهم الصوم قبل التشريع الاسلامي في الصوم ..؟ هذا يستوجب علينا البحث في الصوم عبر الأديان. .بعد أن تشير الآية الكريمة إلى تشريع الصوم، تلفت نظرنا إلى أننا لسنا أول أمة فرض عليها الصوم، بل هو تشريع عريق في تاريخ البشرية ،وهذا يؤكد أهمية الصوم، وأنه فريضة ضرورية لا غنى للمجتمع عنه. وهذا يعني أن الصوم المفروض علينا كان مفروضا على من قبلنا، في جميع أحكامه، وكل حدوده.

الاديان السماوية مرت في أدوار تاريخية، بمراحل من التجديد والتطور، حتى نزل بالصيغة النهائية الكاملة، على الرسول محمد{ص} ...شمل التجديد والتطوير للدين السماوي جوانب عديدة منها جانب العقيدة والتشريع،رغم ان التشريع فيه تغيير وتفصيل يختلف بين شريعة واخرى.

الا ان الصوم كما تقرره الآية، تشريع مشترك في جميع الشرائع والأديان، مما يؤكد أهميته لأنه من الاحتياجات البشرية في جميع الأدوار، التي مرت بها البشرية، كون الصوم حاجة ضرورية، تنبع من طبيعة الفرد والمجتمع، وجانب إصلاحي هام، لا غنى للمجتمع عنه، ولكن ليس من الضروري أن يكون في جميع الأدوار السابقة بهذه الصورة التي مارسها الإسلام، فمن الممكن أن يكون قد أخذ صورا متنوعة عبر الأديان والشرائع، وفقا لنمو الإنسان الاجتماعي إلى أن أخرجته الشريعة الإسلامية بهذه الصيغة الأخيرة الكاملة.

** اما فلسفة الصوم فأنها تتحدد بقوله ﴿لعلكم تتقون﴾ ترجو الآية، أن يكون الصوم مولدا لملكة التقوى، الملكة التي توقف كل إنسان عند حده، وتحجزه عن التجاوز على حقوق الآخرين، والاستجابة لنداءات الشهوة والغريزة، فيصبح إنسانا مثاليا، ملتزما بحقوق الناس إذا توفرت هذه الملكة عند أفراد المجتمع، فستتحول الحياة إلى جنة نعيم ورخاء، وذلك حينما تغمر السعادة أجواء المجتمع..

*التقوى تعني لغة: الوقاية والمحاذرة. واصطلاحا: اجتناب المعاصي والابتعاد عنها. وهناك تقارب ظاهر بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي .سال رجل عن التقوى فقال للسائل:هل أخذت طريقا شائكا؟ قال - نعم. قال- فما صنعت؟قال - حذرت وتشمرت. قال تلك هي التقوى.يبين الله من خلال كلمة التقوى ان الحياة طريق شائك بالشهوات ودواعي الانحراف، وعلى الإنسان أن يحذر في سيره، لئلا تسيل دماؤه من الأشواك، أو تعتريه العراقيل، عليه اولا قبل السير أن يحطم الأشواك، ويزيل العراقيل، ليسير في طريقه بأمن وسلام .وطبيعي هذا يحتاج إلى إرادة صلبة، وايمان قوي فمجاهدة الإنسان لشهواته وميوله وانحرافاته الغريزية، يتطلب إرادة والإرادة القوية هي التي تتمكن أن تقبض وتبسط حياة الإنسان، وتحدد شهواته وعواطفه، فيكون حرا في حياته، لا تستعبده شهوة، ولا عاطفة، ولا يملك عليه مصيره أحد. وحينما يملك الإنسان الإرادة يستطيع أن يكون تقيا عن أن تناله الشهوات والانحراف. فالإرادة هي التي تولد التقوى عند الإنسان .يقول الحسين{ع} لأهل الكوفة يوم العاشر ." كونوا احرارا في دنياكم " الحر هو من يملك عقله ولا يجعله مسخرا للأخرين تابع ذليل يستبدل عبودية الله بعبودة انسان لأجل الطمع والمصلحة..

** توسيع امر العبودية: من اصدق معاني الصوم ان يرى الانسان نفسه عبدا لله تعالى . سؤل الإمام الصادق(ع) عن حقيقة العبودية، فقال: (ثلاثة أشياء: اولا :أن لا يرى العبد لنفسه فيما حوّله الله ملكاً، لأنّ العبيد لا يكون لهم ملك.!!! يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم وان في حلاله حساب وفي حرامه عقاب وفي الشبهات عتاب. ــــ ثانيا يعلم العبد انه لا يدبّر لنفسه تدبيراً، { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} هذه الاية من سورة الكهف درس بليغ لتربية الانسان فيما يقرر في قلبه فيها إرشاد من الله لرسول الله ﷺ والمؤمنين كيفية الاعتقاد إذا عزم على شيء يفعله بالمستقبل أن يرده ذلك إلى مشيئة الله ،علام الغيوب يعلم ما كان وما يكون ونحن لا نعلم ما يكون بعد لحظة.

الثالثة : كما يراها الصادق{ع} هو الانفاق في سبيل الله .يقول تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ .كلمة انما اداة حصر (إِنَّمَا) في فقه اللغة تحصر المعنى في ما يأتي بعدها .. مثل قوله :{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}. وقوله تعالى:{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.. وقوله تعالى :{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}.وقوله في اهل البيت{ع} :{ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } ومدح الله اهل بيت الرساله في اماكن عدة منها الاية المباركة{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} اضافة لما في انما من حكم لغوي فان الكلمة التي بعدها حددت التصرف من أي جهة فقال.. يريدالله.. فما معنى ارادة الله..؟

** الإرادة الإلهية، من صفات الله الثبوتية، ولذلك يُطلق على الله بالمُريد، اختلف العلماء في حقيقتها، فذهب عدد من علماء الشيعة، إلى أنها من أفعال الله إذا تعلّقت بأفعاله ،يكون الانسان قاصر الا ان يمن عليه بالارادة نحن ندعوا الله بقولنا{ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى اباءه في هذه الساعة... الخ} تلاحظ نفسك هنا قد اسلمت امرك بالدعاء وقدمته بين يدي الله تستجدي الارادة. او تطلب الهداية منه مباشرة { اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانزل علينا من رحمتك ... الخ} يقول تعالى{ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} اذن قوله تعالى{ يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يتعلق بالارادة التشريعية.. نحن احببناهم من خلال التشريع الاسلامي.

**اما الارادة التكوينية : هي: التصرّفات التي تقع في شؤون عالم الخلق، من خلق السموات والارض والرياح وحركة البحار والاحياء { الانسان والحيوان والنبات والبكتريا والجراثيم والمكروبات} كلها تدخل في الارادة التكوينية .(إِنَّمَا أَمْرُ‌هُ إِذَا أَرَ‌ادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) بعبارة أُخرى: كلّ ما من شأنه أن يدخل في دائرة الوجود - إثباتاً ونفياً - تتولاه الإرادة التكوينية لله عزّ وجلّ، فيحكم بوجوده تارةً فيصبح موجوداً, أو ينفي وجوده أحياناً فيدخل في العدم. هنا يستوجب على الشيعة اتيان ادلة يقينية ثابتة على ان حب ال محمد{ص} من الارادة التكوينية او التشريعية,؟

*** الجواب :أجمع علماء المسلمين على أنّ آية التطهير نزلت في الخمسة المطهّرين : « رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم ». السؤال : هل هناك أدلّة عقليّة ونقليّة تفيد بأنّ باقي الأئمّة من أبناء الحسين عليهم السلام من مصاديق هذه الآية..

ما معنى الإرادة في الآية ؟ هل هي تشريعيّة أم تكوينيّة ؟ الجواب :هناك العديد من الأدلّة تفيد ان باقي أئمّة أهل البيت{ع} من مصاديق آية التطهير ، نذكر عدّة منها :

الأوّل : حديث الثقلين المتواتر في طرق الفريقين : « ولَن يتفرقا حتّى يردا عليّ الحوضِ] فإن حصول تقارب الكتاب وأهل البيت ، ولزوم التمسّك بهما يقتضي فهم أهل البيت بكلّ القرآن وإلّا لحصل الافتراق ، ولا يحيط بالقرآن كلّه إلّا المطهّر بقوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).{ فحقائق علوم القران الذي نزل على رسول الله{ص} لا يصل الى حقائقه الا المطهرون كما ذكر ذلك القران بذاته}..فأهل البيت مقرون موقعهم ومتلازم بفهم كل موارد القران . وكما ان القران مقدس وطاهر فان اهل البيت مقدسون ومطهرون بقول الله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ .

الثاني : بمقتضى حديث الثقلين المتواتر ينص على مقطعين مرة بعنوان عترتي واُخرى بعنوان « أهل بيتي » ، وأنّهما معاً ، لا يزالون ما لم يزل القرآن ؛ وهذا يفسّر أنّ عنوان واسم أهل البيت والقران باقية إلى يوم والمراد بأهل البيت في آية التطهير هم الأئمّة من أبناء الحسين{ع} .

الثالث : حديث السفينة المتواتر : « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق » هذا الحديث يفسّر أنّ عنوان واسم أهل البيت يشمل غير أصحاب الكساء وهم باقي الأئمّة أبناء الحسين{ع} لعموم بقائهم كسفينة نجاة في أجيال قادمة في هذه الاُمّة.

الرابع : تواتر عن الفريقين عن النبي{ص}أنّ المهدي عجّل الله فرجه الشريف من أهل بيتي وأنّه يظهر فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً. هذا تنصيص من النبي{ص}على أنّ باقي الأئمّة من ولد الحسين إلى المهدي القائم عجّل الله فرجه هم من أهل بيته بعنوانهم في آية التطهير.

** المقدس في راي الشيعة : قال الشيعة معنى المقدس هو المطهر الطاهر كما جاء في لسان العرب، ومن مصاديقها{الأرض المقدسة وبيت المقدس. وكل شيء عند المسلمين يكون مقدسا باعتباره يقربك الى الله.. كربلاء المقدسة . كل هذه الارض والاشياء جعلها الله من شعائره نقدسه ونعظمه ..اعترض احد المعممين الذي حلل سماع الاغاني واعطى لنفسه مساحة يشرع فيها للناس فانكر كلمة مقدس سوى الله تعالى..بعيدا عن الرد على امثاله لأنه لا يعي ما يقول. نوجهه الى الروايات التالية : الإمام الحُجّة يُبيّن لنا معنى قَولهِ تعالى: «فاخلعْ نَعليك إنّك بالواد المقدَّس طُوى» سأل سَعد الأشعري القُمّي إمام زَماننا {عج}قال:(أخبرني يا ابنَ رسول الله عن أمْر اللهِ لنبيّه مُوسى "ع" «فاخلع نَعليك إنّك بالواد المقدَّس طُوى» فَإنَّ من فُقهاء الفريقين يزعمونَ أنّ نعليّ موسى كانتا مِن جِلد الميتة - فقال الإمام "ع": مَن قال ذلك فقد افترى على مُوسى واستجهلَهُ في نُبوَّته، لأنّ الامر لا يخلو مِن خَطيئتين: إمّا أن تكونَ صلاةُ مُوسى في النعلين - جائزة أو غير جائزة،فإنْ كانتْ صلاتُهُ جائزةً جازَ لهُ لبسهما في تلكَ البقعة وإنْ كانتْ - تِلك البقعة - مُقدَّسة مُطهّرة فليستْ بأقدس وأطهر مِن الصلاة،وإنْ كانتْ صَلاتُهُ غَيرُ جائزةٍ فيهما فقد اعتبروا مُوسى لا يعرفْ الحلال مِن الحرام، وما عَلِمَ ما تَجوزُ فيهِ الصلاة وما لَم تَجزْ، وهذا كُفْر قال سعد للإمام: فأخبرني يا مَولاي عن تأويل المَعنى الحقيقي - فيهما قال "ع":إنَّ مُوسى نَاجى ربَّهُ بالواد المُقدَّس فقال:يا ربِّ إنّي قد أخلصْتُ لكَ المَحبَّة وغَسلتُ قَلبي عَمّن سِواك. وكان موسى شَديدَ الحُبِّ لأهله. فقال الله تعالى: «اخلعْ نعليك» أي أنزعْ حُبَّ أهلكَ مِن قلبك إنْ كانتْ مَحبّتُكَ لي خالصة، وقلبُكَ مِن المَيل إلى مَن سَواي مَغسولاً) اذن الواد المقدس هو حب الله . قول الله تَعالى لمُوسى (أنزعْ حُبَّ أهلكَ مِن قلبك إنْ كانتْ مَحبّتُكَ لي خالصة..) قَطعاً الباري سُبحانهُ وتعالى لا يُريد مِن مُوسى ولا مِن غير مُوسى أن لا يُحبّ أهله.. ولكن حُبّ الله وحُبّ أولياء الله شيء، وحُبّ الأهل وحُبّ الدُنيا شيءٌ آخر.

عندنا امام قضى في سبيل الله محبا مخلصا . وكيف اعطى الله حبه للمؤمنين المخلصين .. هناك قصيدة للحسين يوم سقط على تراب كربلاء ولم يبق من عمره الشريف سوى دقائق جمع وسادة من تراب كربلاء وصار يناجي ربه ..الهي تركتُ الخلقَ طراً في هواكا * وأيتمتُ العيالَ لكي أراكا. .فلو قطّعتني في الحب إرباً * لما مال الفؤادُ إلى سواكا ..فخذ ما شئتَ يا مولاي مني * أنا القربانُ وجّهَني نداكا ..

هذا النداء جعل قلوب المؤمنين تفيض حبا لكربلاء وساكنيها من الشهداء. ورد ذكر الغاضرية في أدب الطفّ كثيراً، منها القصيدة التي تبين الطف وقبر الحسين (ع)"أصبحت مستشفى الإسلام يوادي كربله ...الطبيب احسين ابن عقد الوله ...الطبيب اليداوي الناس لو عارض عرض ..كلمن اينشده اعله علته ولازم يجس النبض..وتربة احسين أبو اليمه مرهم الكل المرض.. والدوه مجان عنده و يربح اليقصد إله .. الله خص احسين بثلاثة صفات و شرفه .... جعل من نسله الأئمة و تربته بيها الشفه ويستجاب الدعا الداعي لو كصد كبته ولفه . ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكلة ** كربلاء سقيت بدموع المحبين للحسين (ع) وأصبحت قبلة للعاشقين .. يقول احد الشعراء .. دمعي اسا يجري لاي مصيبة .. ونواظري تبكي لاي رزية .. سالت عليك ادمعها لمحبة .. تبكيك عيني لا لاجل مثوبة .. لكنما عيني لاجلك باكية ... شاعر اخر يقول:لما مررت بكربلا تجارى مدمعي هتن.. لميت بلا غسل ولا كفن ... بالله يا وادي بارضك هل دفنوا .. ما زرت ارضك الا ضاق بي شجن .

يـللي تـناشدني عـليمن تهمل العين / كل البچه والنوح والحسره على احسين

حبه ابگلبي او تظهره ابصبها ادموعي / مـجبور فـي حبه ولا شوفه ابطوعي //ياليت گبل اضلوعه انرضت اضلوعي او مـن دون خده اتعفرت مني الخدين //أبچي على امصابه كل صبح او مسيه ابچي وسـاعد عالبچه الزهره الزچيه ...لا زال تـندب يـا غريب الغاضريه يحسين وين اللي يواسيني عله احسين... جواب الحسين: لو تشوفوني يشيعة علترب طايح جريح .. خدي متوسد ترايب والدما مني يسيح .. كم عضيد وكم ولك ليه طظى كبلي ذبيح // ذاك يبقى على الشريعة وهذا احمل جثته ..

واللي كسر ظهر ونحل مني الكوة // وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوى // رحت يمه ولن مخه ودمومه سوه .....................

الشيخ عبد الحافظ البغدادي