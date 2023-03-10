الصفحة الإسلامية

من هو الحجة المنتظر؟ (ح 8)


الدكتور فاضل حسن شريف

يا من انصاره من خشية الله مشفقون انه الحجة المنتظر

يا من الله تعالى عالما بكيفية ظهوره انه الحجة المنتظر

يا من سيراه ويسمعه الناس وهو في مكانه انه الحجة المنتظر

يا من القائل انجز لي وعدي واتمم لي امري انه الحجة المنتظر

يا من اذا قام سيجابه جهلة الناس انه الحجة المنتظر

يا من القائل سَجدةُ الشّكر مِن أَلزم السُّنن وأوجَبها انه الحجة المنتظر

يا من المتقي الهندي كتب عنه علامات مهدي آخر الزمان انه الحجة المنتظر

يا من القائل عن جده الحسين لأبكين عليك بدل الدموع دما انه الحجة المنتظر

يا من الامام الذي جاء فيه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية انه الحجة المنتظر

يا من حركته الاصلاحية ستستوعب جميع شعوب العالم انه الحجة المنتظر

يا من القائل علامةُ ظهورِ أمري كثرة الهرج والمرج والفتن انه الحجة المنتظر

يا من كتب عنه الروجاني كتاب اخبار المهدي انه الحجة المنتظر

يا من انصاره يتمنون ان يقتلوا في سبيل الله انه الحجة المنتظر

يا من القائل قلوبُنا أوعيةٌ لمشيّة الله فإذا شاء شئنا انه الحجة المنتظر

يا من انصاره قائمون الليل صائمون النهار انه الحجة المنتظر

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