معاني كلمات قريبة القراءة في القرآن الكريم (أتى و آتى) (ح 6)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقات السابقة قال الله تبارك وتعالى عن ءاتى أو آتى ومشتقاتها: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" ﴿البقرة 110﴾ واشتغلوا أيها المؤمنون بأداء الصلاة على وجهها الصحيح، وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أنَّ كل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة، إنه تعالى بصير بكل أعمالكم، وسيجازيكم عليه، و "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَـٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" ﴿البقرة 121)، و "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿البقرة 136﴾، و "قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿البقرة 144﴾، و "وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿البقرة 145﴾، و " و "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" ﴿البقرة 146﴾، و "وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ" ﴿الأنعام 124﴾، و "وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" ﴿الأنعام 141﴾، و "ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ" ﴿الأنعام 154﴾، و "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ" ﴿الأنعام 165﴾، و "قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَـٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ" ﴿الأعراف 38﴾، و "قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ" ﴿الأعراف 144﴾، و "وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ" ﴿الأعراف 156﴾.

جاءت كلمة أتى في الأحاديث الشريفة منها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (من أتى الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل). ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام حيث يقول: (كان جبرئيل إذا أتى النّبي قعد بين يديه قعدة العبيد و كان لا يدخل حتى يستأذنه). عن الامام الصادق عليه السّلام قال: (أتى رسول اللّه وفد من اليمن و كان فيهم رجل‌ أعظمهم كلاما و اشدّهم في محاجة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فغضب النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتّى التوى عرق الغضب بين عينيه، و تغيّر وجهه و اطرق الى الأرض فأتاه جبرئيل فقال: ربّك يقرئك السّلام و يقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام، فسكن عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الغضب و رفع رأسه و قال: لولا انّ جبرئيل اخبرني عن اللّه عزّ و جلّ انّك سخي تطعم الطعام، لشدوت بك و جعلتك حديثا لمن خلفك، فقال له الرجل: و انّ ربّك ليحبّ السخاء؟ فقال: نعم، قال: انّي اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّك رسول اللّه و الذي بعثك بالحقّ لا رددت عن مالي أحدا).

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا" (الانسان 1) "هل": يراد بها قد أو أنّها بمعنى الاستفهام التقريري أو الإنكاري، و لكن الظاهر فيها الاستفهام التقريري، فيكون معنى الجملة: (أليس قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا). تتحدث الآيات الأولى عن خلق الإنسان، بالرغم من أنّ أكثر بحوث هذه السورة هي حول القيامة و نعم الجنان، فتحدثت في البدء عن خلق الإنسان، لأنّ التوجه و الالتفات إلى هذا الخلق يهي‌ء الأرضية للتوجه إلى القيامة و البعث كما شرحنا ذلك سابقا في تفسير سورة القيامة. إنّ سورة هل أتي مدنيّة. و نقل هذا المضمون أيضا بطرق مختلفة عن ابن عباس في الدرر المنثور. نقل الزمخشري في تفسير الكشاف ما هو مشهور في سبب نزول آيات صدر السورة و قال: هي في نذر علي و زوجته و ولديه عليهم السّلام‌. و نقل كذلك جمع كثير من كبار علماء أهل السنة في أنّ سبب نزول الآيات الواردة في صدر السورة "إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا" (الانسان 5) قد نزلت في حق عليّ و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين عليهم السّلام و هي شهادة على مدنيّة السورة (لأن ولادة الحسن و الحسين عليهما السّلام كانت في المدينة) كالواحدي في أسباب المنزل و البغوي في معالم التنزيل و سبط بن الجوزي في التذكرة و الگنجي الشافعي في كفاية الطالب و جمع آخر. و هذه المسألة مشهورة بكثرة لغاية أن محمد بن إدريس الشافعي و هو أحد الأئمة الأربعة لأهل السنة يقول في شعره: إلام، إلام و حتى متى؟ * أعاتب في حبّ هذا الفتى و هل زوجت فاطم غيره؟ * و في غيره هل أتى هل أتى؟ و هناك أدلّة كثيرة في هذا الإطار و سنبيّن قسما منها عند توضيح سبب نزول الآية: "إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ" (الانسان 5) و مع ذلك كله فإنّ البعض يصرّ بعصبية على أنّ السورة مكية، و ينكرون ما قيل من الرّوايات التي وردت في حق السورة و نزولها في المدينة و إنكار نزولها كذلك في حق علي و أهل بيته عليهم السّلام و ذلك من العجب حقّا، فأينما تنتهي الآية أو الرواية إلى فضائل علي و أهل البيت عليهم السّلام يعلو الصراخ و العويل و تظهر الحساسيات الشديدة و كأنّ الإسلام قد وقع في خطر! رغم أنّهم يدّعون أنّ عليا عليه السّلام من الخلفاء الراشدين و من أئمة الإسلام العظام و أنّهم يتودّدون إلى أهل البيت عليه السّلام، و نرى من نتائج حكم الروح الأموية على أفكار هذه الجماعة و وليدة الإعلام المضلل لتلك المرحلة المشؤومة. حفظنا اللّه من جميع الشبهات. فضيلة السورة: في حديث عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: (من قرأ سورة "هل أتى" كان جزاؤه على اللّه جنّة و حريرا). و ورد في حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام: (من قرأ سورة هل أتى في كل غداة خميس زوجه اللّه من الحور العين مأة عذراء و أربعة آلاف ثيب و كان مع محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).