مجلس حسيني ــ التبني بين الجاهلية والإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

{ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ} الاحزاب 33.

الاسلام يطرح نظريته في التبني . هذه النظرية تثير جدلا بين التربويين لحد الان. كان العربي في الجاهلية. يتبنّى الرجل منهم ولد غيره، فيقول له: (أنتَ ابني أرثك وترثني) فيصبح ولده وتجري عليه أحكام البنوّة كلها. من الإرث، والنكاح، والطلاق، ومحرمات المصاهرة، وغير ذلك مما يتعلق بأحوال الابن الصلبي على الوجه الشرعي المعروف. فتبنى رسول الله {ص}(زيد بن حارثة) ومنذ ذلك الحين الناس يدعونه (زيد بن محمد) حتى نزلت الآية المباركة تقرر نظاما جديدا يحرم فيه التبني فتخلّى الرسول{ص}عن تبنّيه، وعاد نسبه إلى أبيه فأصبح يدعى زيد بن حارثة **خلاصة القصة: أنّ زيداً كان مع أمه في زيارة اخواله بني طي، فأغارت عليهم قبيلة من قبائل العرب، فسلبتهم أموالهم وذراريهم - على عادة أهل الجاهلية فكان زيد ضمن من سُبي فقدموا به مكة وباعوه، فاشترته السيدة (خديجة بنت خويلد) فلما تزوجها رسول الل{ص}أُعْجِبَ وذكائه، فوهبته له فبقي عند رسول الله{ص}يخدمه ويرعى شؤونه.

وكان أبوه (حارثة بن شرحبيل) بعد سبيه يبكي عليه الليل والنهار، وينشد فيه الأشعار، وبلغه الخبرُ أنّ ولده عند محمد{ص}في مكة، فقدم مع عمه، حتى دخل على رسول الله، فقال يا محمد: إنكم أهل بيت الله، تفكّون العاني وتطعمون الأسير، ابني عندك فامنن علينا فيه، وأحسن إلينا في فدائه، فإنك ابن سيّد قومه، ولك ما أحببت من المال في فدائه!!فقال رسول الله {ص}: أعطيكم خيراً من ذلك، قالوا ما هو؟ قال: أخيّره أمامكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أرضى على من اختارني فداءً، فقالوا: أحسنتَ فجزاك الله خيراً.

فدعاه رسول الله{ص}قال يا زيد: أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي، وهذا عمي، فقال: هذا أبوك، وهذا عمك، وأنا من عرفت، فاختر من شئت منا، فدمعت عينا زيد وقال: ما أنا بمختارٍ عليك أحداً أبداً، أنت مني بمنزلة الوالد والعم.فقال له أبوه وعمه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ فقال زيد: لقد رأيت من هذا الرجل من الإحسان، ما يجعلني لا استطيع فراقه وما أنا بمختار عليه أحداً أبداً..فخرج رسول الله{ص}الى الناس وقال: اشهدوا أنّ زيداً ابني أرثه، ويرثني.. فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامة زيد فلم يزل في الجاهلية يدعى (زيد بن محمد) حتى نزل القرآن الكريم. {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ} فدُعي زيد بن حارثة. ونزل قوله تعالى: { مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ.} انتهى بذلك حكم التبني. وبطلت تلك البدعة المستحدثة بتشريع الإسلام الخالد.

**راي المذاهب الاسلامية في التبني ..؟ كتب شخص من اهالي مصر الى مراجع الازهر يقول :نحن أسرة مصرية ذات يوم كان أبي واخوتي خارج المنزل ووجدوا تجمهراً ..

فنزل من السيارة فوجد طفلاً مضت على ولادته 3 ساعات تقريباً ملقى على الأرض في البرد القارس فقرر أخذه إلى بيتنا وبالفعل قمنا بأخذه وتربيته معنا وهو الآن عندنا. منذ اشهر .اجرينا المعاملات الرسمية له من قبل مراكز الشرطة والمحكمة . ولكننا فوجئنا أن الحكومة المصرية هي التي قامت {باختيار اسم له فاصبح غير منسوب إلينا} السؤال هو: نحن نعيش في قرية ريفية بها عادات واعراف عشائرية وهذا الطفل سينشأ في قريتنا ونخاف عليه من الصدمات النفسية التي سيتعرض لها بسبب اسمه المختلف عنا. نحن قررنا في بيتنا أن نسميه باسمنا حتى نحميه من المجتمع، فما حكم الإسلام في هذا؟.

الجواب : إن التبني معناه أن ينسب المرء إلى غير أبيه وهذا أبطله الإسلام بعد أن كان مشروعا في الجاهلية، قال تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} يقول المشرع السني :التبني له محاذير كثيرة!! منها: هنا يعدد المحرمات ::أنه يؤدي إلى الخلوة المؤكدة بين الولد ومن في البيت من البنات. وهذا يرتب مواقف محرمة مثل النظر للام وبناتها في بيوتهن بثياب وحالة ليس فيها جانب شرعي مع الاجانب .

النقطة الثانية اللمس والمصافحة والقبلات بين الاخوة ونحوها بين المتبنى وأخواته بالتبني، مع أنهن أجنبيات عليه شرعاً. وغالبا تكون المرأة والبنت في بيتها ترتدي ثيابا غير التي تخرج بها للأجانب.

النقطة الثالثة :لو قام المتبني بتسجيل المتبنى باسمه {بالمحكمة} فان هذا سيحصل في توارث في المال والنسب وبهذا تضيع حقوق الابناء النسبيين وتذهب ظلما لشخص لا يستحق الميراث. وتختلط الأنساب ويكون فلان ابن فلان من العشيرة الفلانية وهو لا علاقة له بالأب ولا بالعشيرة ولا النسب من الابوين . هذا الموضوع وقف منه اهل البيت{ع} ويمثل راي المذهب الاثنا عشري . بخصوص التبني في الاسلام ويطلقون عليه اسم { الدعي}.اليك راي الائمة{ع} ورد عن الامام الحسين {ع} انه قال يوم عاشوراء : آلا وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة و هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت و طهرت ان نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ..

اخذ هذا الشعار الحسيني مأخذاَ في مواقف الثوار والمجاهدين ورجال المواقف الصعبة بصراحة هذا من الشعارات الذي ارعب الظالمين حتى صار اشهر من نار على علم .من هو الدعي بن الدعي ؟ هناك التفاتة لما يقولها الشيخ عبد الزهرة الكعبي في مقتل الحسين{ع} يضيف عبارة يعرف بها من يقصده الحسين.!! أضاف عبارة يعني به بن زياد..

** لو نظرنا لمصادر التاريخ نجد ان اميّة نفسه لم يكن ابنا صريحا لعبد شمس بل هو دعي الحقه عبد شمس جد الاسرة الاموية بالنسب الاموي يقول ابو القاسم الكوفي :في (الاستغاثة ج1 ص 76):كان عبد شمس بن عبد مناف اخا لهاشم بن عبد مناف ــ فتبني عبد شمس {عبدا من الروم}يقال له امية فنسبه عبد شمس الى نفسه ــ كان ذلك في زمن يبيح التبني في الجاهلية فلقبوه{امية بن عبد شمس} وصار نسبه لهذا اليوم جميع ابناءه واحفاده يسمونهم بنو امية لحد هذا اليوم. {{ في حين كل ابناءه واحفاده يرجع نسبهم الى الرومي وليس الى قريش}} كما يظن البعض. اذن :(أصل بني امية من الروم و وليس من قريش). **هناك مصادر عديدة من كتب السنة تقول: ان اميّة كان عقيما واوﻻده من عبده الرومي ذكوان !!!! المصدر "جواهر التاريخ ج2 ص 82 " ليس هذا فقط بل عشرات المصادر كلها تبين ان امية كان عقيما .مثلا انظر للمقريزي في كتابه النزاع و التخاصم بين امية وهاشم بنسب امية كان يشكك المقريزي بنسب امية وذكر ايضا انه صاحب عهر٫{العهر زنى وفجور}.وفي الاستيعاب ﻻبن عبد البر لما يترجم عن الوليد بن عقبة- ج4ص 1552(كان امية عقيما ..فأبناء امية ليسوا ابنائه). !!!

**تحدث الكاتب والباحث الإسلامي الدكتور أحمد راسم النفيس على قناة الكوثر في برنامج" حقائق التاريخ" تحدث عن رسالة أرسلها الإمام علي{ع} يرد فيها على ادعاء معاوية .موجودة في نهج البلاغة. قال الدكتور أحمد النفيس: اراد معاوية أن يخادع الإمام ليقبل بتقاسم السلطة وإعطائه الشام مقابل إقراره على ولاية امير المؤمنين فقال:{ إنا بنو عبد مناف}رد عليه الإمام {ع}برسالة تحدث له فيها عن غدره وكذبه وغاياته .. وما يهمنا هو الكلمة التي تفيد بحثنا قوله له: «أما قولك إنا بنو عبد مناف كذلك نحن،(ولكن ليس أمية كهاشم، وليس حرب كعبد المطلب)، ولا أبو سفيان كأبي طالب، ولا المهاجر كالطّليق ولا الصريح كاللصيق» هذه كلمة من العيار الثقيل يبين فيها الامام أن هذا نسب هؤلاء الذي يريد أن يتشبث به نسب مدخول ولا يمكن أن يصح .ومعنى «الصريح واللصيق": لصريح هم بنو هاشم . هم شجرة النبوة، واللصيق هم بنو أمية، لأن بني أمية لم يكونوا منتسبين أصلاً للعرب ولم يكونوا من نسب قريش فسكت معاوية ولم يرد على الامام{ع}.

راي المرجعية الدينية بخصوص التبني في هذا الزمان : ورد سؤال: عندما تربّي المرأة ولداً يتيماً من أيّامه الأولى بعد الولادة إلى أن يكبر، وتتبنّاه وتكتبه باسمها واسم زوجها، فهل يجب عليها أن تتحجّب أمامه إذا أصبح بالغاً أو مميّزاً مع العلم أنّها لم تقم بإرضاعه ؟ فكان راي المرجعية : "هناك غير التبني وهي كفالة"{وإنّ كفالة الصبيّ تستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا الميراث} لا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته ولكن لا يجوز تسجيله في السجلّ المدني(الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها حتى لو تم تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

٢السؤال: ما حكم تبنّي الطفل الذي لا يعرف أبواه؟ وهل يجوز أن يكون باسمه في السجلات الرسمية؟ الجواب :في كفالة الصبي المستحقّ من الأجر والثواب العظيم بحيث ان الكافل له اجر يصل لأجر النبي {ص} جاء في حديث سهل بن سعد قال:{ قال رسول الله ﷺ: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما} . وفي رواية كهاتين .اذن الاسلام لا يهمل اليتيم كما يظن المغرضون بل جعل الكفالة درجة ينافس بها النبي محمد {ص}..

من هو اليتيم: هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، هذا بالنسبة للآدميين، اما للحيوانات يقولون: من ماتت أمه، وذكر بعضهم أن اليتيم في الطيور من مات أحد أبويه،. من خلال هذه الآراء في كتب المذاهب كافة .{يتبين ان اجداد واعمام النبي{ص} كانوا مؤمنين على دين ابراهيم الخليل{ع} . ما هو الدليل.

** كفالة عبد المطلب وابو طالب: وُلِد النبي{ص} يتيم الأب؛ فقد مات والده عبد الله حين كان جنينًا في بطن أمه، وماتت أمه وهو لا يزال طفلًا صغيرًا، فتكفل جده عبد المطلب برعايته، وعاش في كنفه في مكة، وكان يصحبه في مجالسه ويحبه حبًّا شديدًا، لكن السؤال هنا .متى كفل عبد المطلب حفيده محمد {ص}وكم كانت فترة رعايته؟ ومتى كفل عبد المطلب الرسول؟... الجواب لو تبنى عبد المطلب حفيده محمد{ص} ضمن قانون العرل الجاهلية لا يلومه احد .. ولكنه كان موحدا ويعلم ان التبني لا يجوز.. وهذا دليل واضح كوضوح الشمس.

**كفل عبد المطلب حفيده حين وافت أمه آمنة بنت وهب المنية، وكان حينها في السادسة من عمره عائدًا برفقة أمه وأم أيمن حاضنته من يثرب بعد زيارة قبَر أبيه ودار أخواله من بني النجار، وفي طريق عودتهم باغت الموت آمنة في منطقة الأبواء، ودُفنت أمام عينيه {ص} ليعود إلى مكة استقبله جده عبد المطلب وتكفل برعايته، وفي تلك الرعاية حبٌ شديد نابع من فقده لابنه عبد الله، وما تميز هذا الغلام الذي غمر جده بالشوق.. استمرت كفالته مدة عامين وحين حسَّ عبد المطلب باقتراب منيته، عهد برعايته إلى أحد أبنائه وهو أبو طالب {الشقيق من الأب والأم لعبد الله والد الرسول} وكان عمره آنذاك قرابة ثماني سنوات. ومن اهم مظاهر رعايته ان اختار له اسم محمد{ص} كان العرب لا يألفون هذا الاسم. .. ومن مظاهر رعايته كان لعبد المطلب مجلس يجلس عليه في قريش لا يجلس فيه احد .فكان يأخذ محمدا وهو صغير يجلسه على فراشه في ظل الكعبة. ويقال انه لشدة حبه ورعايته كان عبد المطلب يمتنع عن النوم إلى أن ينام محمد {ص}.وعرف عنه في مكة حبه لهذا الولد العظيم وكان يلازمه ويخشى عليه من فراقه . بقي هكذا في نعيم العيش الى ان مات جده عبد المطلب ..

** وانتقلت { الكفالة الى عمه ابي طالب} فمن هو ابو طالب وما اسمه؟ وقع الخلاف بين المؤرخين في اسم أبي طالب والد الإمام علي (ع) ذكر بعضهم أنَّ {كنيته هي اسمُه} ذكر الحاكم النيسابوري في المُستدرك: أن أبا طالب كنيته اسمه.. وهناك قول ثانٍ إنَّ اسمه "شيبة"، نقل ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن مالك بن أنس. .وهو قول ضعيف. لم يذكره أكثر المؤرخين والنَّسابة الذين تصدوا لترجمة أبي طالب.

**القول الثالث أنَّ اسمه "عمران" ذكره ابنُ شهر آشوب في المناقب وابنُ عنبة في عمدة الطالب إلا أنه ضعَّفه، وذكر هذا القول آخرون. أما القول الرابع فهو أنَّ اسمه عبد مناف، وهذا القول مشهور بين المؤرخين ولعلَّ ما يُؤيد ذلك ما جاء في وصية عبد المطلب لابنه أبي طالب نقلوا أنه قال شعراً ورد فيه "أوصيك يا عبدَ منافٍ بعدي/ بواحدٍ بعد أَبيه فردِ" ** كفالة أبي طالب للرسول{ص}حين توفي جد الرسول{ص}كفله عمه أبو طالب شقيق والده من الأب والأم ،وكان عمر النبي{ص}حينها ثماني سنوات، فرعاه عمه حق الرعاية، ولازمه في نشأته، وكان أبو طالب ذا ضيق في ماله فبارك الله رزقه وماله برعايته للنبي{ص}.

كان له دور عظيم جدا في رعاية نبي الاسلام , كان سندًا وعونًا قبل وبعد بعثته، من المؤكّد أنّه لو لا حماية أبي طالب للنبيّ (لما استطاع أن يبلّغ رسالة ربّه) ، وقف أمام وحوش مكة مستهيناً بهم محتقراً أصنامهم ونلقي نظرة إلى بعض مواقفه البطوليّة في نصرة الإسلام ،مواقف سجّلت بمداد من نور وفخر ولذا قال عنه النبي{ص}" انا وكافل اليتيم كهاتين واشارته بالابهام والسبابة " اشارة عامة وخاصة", عامة لكفالة اليتيم وما له من الاجر . وخاصة هي اشارة لجده عبد المطلب وعمه ابو طالب. ما هي شروط كفالة اليتيم؟ : لم يترك الإسلام فجوةً في المجتمع إلّا وعالجها بأفضل الطُرق، فتحريم التبنّي لا يمنع من الإحسان إلى اليتامى أو اللقطاء، بل شدد الإسلام على فضل كفالة اليتيم، كما وصف النبي {ص} اجر وثواب الكفالة وذكر انه معه في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. وورد في سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله {ص}«من عال ثلاثة الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين» وألصق إصبعيه السبابة والوسطى..{شروط كفالة اليتيم}...

حدد الفقهاء الإنفاق على اليتيم ورعاية مصالحه، دون إتباع ذلك بالمنّ والأذى لاحقاً. والشرط الثاني :ألَّا يُنسب اليتيم إلى كافله فالكفالة لا تختلف بالرعاية عن التبني الا بتسجيل الطفل لغير ابيه هو الفرق باللفظ فقط بين الكفالة والتبنّي. وان يكون كفالة اليتيم من مالٍ حلال. غايته اِبتغاء مرضاة الله لا مرضاة الناس.

الامام علي {ع} كافل اليتامى والارامل: اجتمعت في شخصية الامام علي {ع} أسمى معاني الإنسانية والرحمة والمحبة لعباد الله حتى اشتهر عنه انه ابو اليتامى والفقراء // يا قائد الفقراء نحو شواطيْ ...خضراء فيها ما استلذ وطابا. إن كان غيرك في الشراب سميره . اثنين أنت جعلتهم أحبابا . قرص الشعير وملحة يا سيدي . وبها غزوت مشاعرا ولبابا .نوه النبي الأكرم فضل ورحمة الإمام علي (ع) في كثيرا من المواقف والأحاديث منها قوله:{يا علي أنا وأنت أبوا هذه الامة.} وتتجلى اسمى معاني الإنسانية عند الإمام علي في تعامله الحنون مع الأيتام ومن يقرأ سيرته يجده رجلا ينبع رحمه وعطاء لا مثيل له للأيتام كيف لا وهو أبو هذه الامة بعد النبي الأكرم روي عن زيد ابن أسلم انه كان يمشي مع الامام (ع) في شوارع الكوفة ليلا يتفقد الفقراء والايتام فسمع صوت اطفال يبكون فاقترب من الدار .طرق الباب ففتحت أمهم الباب فسالها الامام عن سبب بكاء اطفالها فأجابت انهم جياع ويبكون من الجوع. فقال لها {لم هم جياع؟} فقالت: لأننا لا نملك الطعام .عجب الامام{ع} وسألها عن صاحب الدار فأجابت إنه قتل في المعركة, ثم لاحظ الامام ان هناك قدرا يغلي فسالها عنه فأجابت اني وضعت ماء في القدر احاول ان أسلي الاطفال حتى ينسوا الجوع ويناموا ... فقال لها انتظريني أمة الله فاسرع الى داره وحمل جرابا فيه الطحين والسمن والتمر.. فقال له قنبر : سيدي دعني احملها عنك.. فاجاب الامام :{ انا اولى بحمله منك}حملها وتوجه الى الدار طرق الباب ففتحت له الارملة الباب فقال لها : امة الله اما... ان تطبخي الطعام وانا اسلي الاطفال أو ان اطبخ انا الطعام فقالت ان كان لابد فأوقد التنور فكان الامام: يوقد النار في التنور ويقرب خده الشريف الى النار قائلا : يا علي ذق .. كيف يبيت الايتام جياعا وانت حاكمهم ذق يا علي ... فجاءت المرأة كي تخبز الخبز فتوجه الامام الى الاطفال واصبح يلاعبهم ويحملهم على ظهره وهم يضحكون فرحين ... يقول قنبر تعجبت فسالت نفسي أهذا قالع باب خيبر قاتل مرحب ؟؟!! ولما اكمت المرأة الطعام كان امير المؤمنين يضع الطعام في فم الايتام ويقول ( كلوا وسالوا الله ان يغفر لعلي ).. كم ارتاح قلبك يا امير المؤمنين حين شبع الاطفال.. اسالك هل توقفت دمعتك حين شبعوا..؟ ــــــ

ليتك في كربلاء تنظر الى اطفال ابي عبد الله . حين حرقت خيامه وهربت نساءه من الخيام.. سالوا العقيلة اين نفر يا عمه.؟ قالت ( فروا على وجوهكم في الصحراء) (سمعت سكينة صوت الحصان * طلعت بكلب مسرور فرحان* ولن سرجه خلي ويسحب بالعنان* صاحت صوت يا بويه طحت وين * تصيح بصوت يا عمه تعالي* رد ميمون ابوي حسين خالي* اجت زينب تنادي بصوت عالي* دخبرني ابن امي وكع وين).

سكنه يعمه خل نجعده === او مابيني او بينچ نسنده++ بلكن يفك عينه وننشده === او نخبره علينه اشصار وسده== تگلها يعمه اشلون اجعده === او سهم الذي واگع ابچبده ==أثاري الخرز ظهره تعده ==. تكلها وهو على هل مده == نكله الحرم صارن بشدة ..

.خويه اناديك ما يشجيلك انداي – ولا تسمع عتابي ونجواي ... بيمن بعد يحسين منواي ....شتهيس يخويه بونتك هاي ... شنهو الذي ياذيك يحماي ..يكلها ضهدني السهم بحشاي.. ادري المصوب ينسكي ماي .. والماي وينه بولية اعداي ..

...وداري يخويه تعلم بحالي وداري ... انا اساجف عن يتاماكم وداري... سميه دورهم تزهي وداري ... ضلت من عكب عينك خليه .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي