اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة طه (ح 55)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب علوم القرآن عن القصص القرآنية للسيد محمد باقر الحكيم: دراسة قصة موسى عليه السلام: الآيات التي جاءت في سورة طه والتي تبدأ بقوله تعالى: "وهل أتاك حديث موسى * إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى" (طه 9-10). والتي تختم بقوله تعالى: "قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفه في اليم نسفا * انما إلهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شئ علما" (طه 97-98). ونلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة الأمور التالية: الأول: ان القصة جاءت في سياق بيان أن القرآن الكريم لم ينزل من أجل أن يشقى النبي ويتألم، لمجرد أن قومه لم يؤمنوا به أو يظن في نفسه التخلف والتقصير أو القصور عن أداء الرسالة، وانما نزل القرآن تذكرة لمن يخشى من الناس: "طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * إلا تذكرة لمن يخشى" (طه 1-3). الثاني: ان هذا المقطع القرآني ينتهي بقوله: "كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا" (طه 99). الثالث: ان المقطع يؤكد بشكل خاص ملامح معاناة النبي موسى عليه السلام في سبيل لدعوة، سواء في ذلك المعاناة النابعة من الذات: من الانفعالات والمخاوف النفسية أو الحرص الشديد على نجاح الدعوة وسلامتها والتزام أبنائها بها، أو التي تكون نتيجة العقبات والمشاكل والصعوبات التي تثار عند المواجهة والتطبيق سواء من قبل الكافرين بالدعوة أصلا أو المؤمنين بها، أو نعم الله وألطافه به من خلال ذلك. فهناك عدة انعكاسات لمواقف الرسالة والدعوة في ذات موسى: الأول: مفاجأته بالرسالة، وكذلك فزعه من المعجزة وتحول العصا إلى حية. الثاني: تردده في الاقدام على الدعوة بمفرده، وطلبه انضمام أخيه هارون إليه. الثالث: خوفه مع أخيه من التحدث إلى فرعون ومواجهته بالدعوة، مع أنهما أمرا أن يقولا قولا لينا. الرابع: احساسه بالخوف من سحرهم وتوجسه من نتائج المباراة. الخامس: موقفه مع ربه في المواعدة ومخاطبة الله له بأنه قد أعجل عن قومه. السادس: غضب موسى وأسفه وموقفه الصارم من قومه وأخيه والسامري. وقد صاغ القرآن الكريم هذه الانفعالات من خلال طريقة العرض على الشكل الذي يؤكد معاناة النبي ويبرز ملامح شخصيته، حيث كان يؤكد في طريقة العرض ضمير المخاطبة سواء بين الله وموسى أو بين موسى والآخرين. وإضافة إلى ذلك نجد أمام موسى عليه السلام مجموعة من العقبات والمشاكل الحقيقية المهمة مثل محاولة السحرة تضليل الناس، أو استخدام فرعون لاسلوب القمع والتهديد به، أو مطاردة فرعون وجيشه لموسى وبني إسرائيل في محاولتهم للعبور، أو فتنة السامري للإسرائيليين وتمردهم على هارون. وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج: أولا: إن القصة سيقت لابراز معاناة الأنبياء في دعواتهم بصفتها نتيجة طبيعية لعظم المسؤولية التي يتحملونها والمشاكل التي تواجههم، وبشكل خاص تشير لى المعاناة الذاتية، ويشهد لذلك أن القصة تؤكد المواقف التي تظهر فيها انفعالات الرسول كما انها تؤكد ما ينعم به الله على الرسول خلال المجابهة، وحين ينتهي عرض دور الانفعال نجد القصة تنتقل إلى عرض الدور الاخر دون أن تقف عند المشاهد الأخرى، فهي مثلا تنتقل من العبور إلى المواعدة رأسا. كما اننا حين نقارن بين هذا المورد الطويل من القصة والمورد السابق الطويل منها الذي جاء في سورة الأعراف، أو المورد الثالث الطويل منها الذي يأتي في سورة القصص نجد هذا المورد هو الوحيد بينها يؤكد بهذا التفصيل هذه الملامح لشخصية الرسول. ثانيا: إن السبب الذي فرض على القصة هذا الأسلوب الخاص من العرض والتصوير واقتضى في نفس الوقت بعض التكرار هو مخاطبة الرسول وتخفيف الألم والعذاب النفسي اللذين كان يعانيهما تجاه الدعوة ويدلنا على ذلك ما لاحظناه في الامر الأول والثاني، حيث استهدف القرآن الكريم ابراز الصلة الوثيقة بين ما يعانيه رسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته وبين ما كان الأنبياء السابقون يعانونه: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * الا تذكرة لمن يخشى" (طه 2-3)، و "كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا" (طه 99).

جاء في علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: ما ذكره الشيخ محمد عبده أيضا: ان الأنبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناس وخاصتهم، وفيهم العالم والجاهل والذكي والبليد، وهناك من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه، بحيث يفهمه الجميع على السواء، وانما يفهمه الخاصة منهم عن طريق الكناية والتعريض، ويؤمر العامة بتقويض الامر فيه إلى الله تعالى عند حد المحكم، فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده. وقد ناقشه العلامة الطباطبائي: بان الكتاب الكريم كما يشتمل على المتشابهات كذلك يشتمل على المحكمات التي تبين هذه المتشابهات عند الرجوع إليها، ولازم ذلك أن لا تتضمن المتشابهات من المعاني ما هو أزيد مما تكشف عن المحكمات، وعند ذلك يبقى سؤالنا: (ما فائدة وجود المتشابهات في الكتاب وأي حاجة إليها مع وجود المحكمات؟) على حاله. والسبب في هذا الاشتباه الذي وقع فيه الشيخ محمد عبده: أنه اخذ المعاني نوعين متباينين: الأول: معان يفهمها جميع المخاطبين من العامة والخاصة وهي مداليل المحكمات. الثاني: معان لا يدرك حقيقتها الا الخاصة ولا يتلقاها غيرهم وهي المعارف الإلهية والحكم الدقيقة، فكان من نتيجته أن من المتشابهات ما لا ترجع معانيها إلى المحكمات، وقد مر أن ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالة على أن القرآن يفسر بعضه بعضا وغير ذلك. ويمكن ان نلاحظ على المناقشة: أنه ما هو الشئ الذي يمنع من وجود هذين القسمين من المعاني؟ إذا كان المانع من ذلك هو ما يشير إليه العلامة الطباطبائي من امومة المحكمات للمتشابهات... فقد عرفنا أن هذه الأمومة لا تعني أكثر من وضع حدود خاصة معينة للمتشابهات تمنع عن الزيغ فيها، وتسقط من الحساب جميع الصور والتجسيدات غير المنسجمة مع روح القرآن. وهذا لا يعني تحديد الصورة الحقيقية للمعنى المتشابه، وتعيينها في مصداق خاص حتى تختفي الفائدة منه، فقوله تعالى: "ليس كمثله شئ" (الشورى 11) محكم يسقط من الحساب جميع التجسيدات التي تشبه الأشياء في مفهوم الاستواء على العرش في قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (طه 5) ولكنه لا يعطينا الصورة الواقعية والمصداق المجسد لهذا الاستواء، فهو معنى لا يمكن ان نفهمه من ذلك المحكم.