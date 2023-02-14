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الشيخ جلال الدين الصغير : ما الفرق بين رجفة الشام وخسف الشام الوارد ذكرها في روايات الظهور الشريف؟


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الشيخ جلال الدين الصغير : خسف الشام علامة من علامات الظهور الشريف والزلزال قد يكون أحد الأسباب المؤدية إليه
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الفرق بين رجفة الشام وخسف الشام الوارد ذكرها في روايات الظهور الشريف؟
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 22)
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 21)
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 20)
اشارات السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 19)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الذاريات (ح 67)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة محمد (ح 66)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الزخرف (ح 65)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الشورى (ح 64)
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