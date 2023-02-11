راسيات و رواسي و مرساها في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تبارك و تعالى عن الراسيات والرواسي "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" ﴿سبإ 13﴾ راسيات: ثابتات، و لكبرها لا تنتقل عن أماكنها، وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ: قدور الطبخ الثوابت لا تتحرك لضخامتها، عمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة، وصور من نحاس وزجاج، وقِصَاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها الماء، وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن، و "وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ﴿الرعد 3﴾ رواسي اسم، رَواسِيَ: جبال ثوابت حتى تستقر الأرض، وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة، وهيأها لمعاشكم، وجعل فيها جبالا تُثبِّتُها وأنهارًا لشربكم ومنافعكم، و "وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ" ﴿الحجر 19﴾ رَواسِيَ: جبال ثوابت للأرض، والأرض مددناها متسعة، وألقينا فيها جبالا تثبتها، و "وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" ﴿النحل 15﴾ رَواسِيَ: جبال، وأرسى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تميل بكم، وجعل فيها أنهارًا، لتشربوا منها، وجعل فيها طرقًا، لتهتدوا بها في الوصول إلى الأماكن التي تقصدونها، و "وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ" ﴿الأنبياء 31﴾ رَوَاسِيَ: جبالا ثابتة، وخلقنا في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب، وجعلنا فيها طرقًا واسعة، رجاء اهتداء الخلق إلى معايشهم، وتوحيد خالقهم، و "أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" ﴿النمل 61﴾ رَوَاسِيَ: جبالا تثبتها، أعبادة ما تشركون بربكم خير أم الذي جعل لكم الأرض مستقرًا وجعل وسطها أنهارًا، وجعل لها الجبال ثوابت، وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزًا حتى لا يُفسد أحدهما الآخر؟ و "خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" ﴿لقمان 10﴾ خلق الله السموات، ورفعها بغير عمد كما تشاهدونها، وألقى في الأرض جبالا ثابتة، لئلا تضطرب وتتحرك فتفسد حياتكم.

وردت كلمة ارسى ومشتقاتها في القرآن الكريم: مُرْسَاهَا، وَمُرْسَاهَا، رَوَاسِيَ، رَاسِيَاتٍ، أَرْسَاهَا. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: راسيات: جمع راسية بمعنى ثابتة كما في قوله تعالى "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ" سبأ 13) والمقصود أن القدور كانت من العظمة بحيث لا يمكن تحريكها من مكانها. قوله تعالى "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا" ﴿النازعات 42﴾ وفقا لما ورد في بعض الروايات (1) فإن قريشا أرسلت عدة أنفار إلى نجران ليسألوا اليهود الساكنين فيها إضافة إلى المسيحيين هناك مسائل ملتوية ثم يلقوها على النبي عند رجوعهم إليه، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيعجز عن إجابتهم، ومن جملة هذه الأسئلة كان هذا السؤال: متى تقوم الساعة؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك السؤال نزلت الآية محل البحث. وبالرغم من أن "السَّاعَةِ" تعني زمان نهاية الدنيا، إلا أنها في الغالب أو دائما كما ذهب البعض تأتي بمعنى القيامة في القرآن الكريم، وخاصة من بعض القرائن التي تكتنف الآية محل البحث إذ تؤكد هذا الموضوع كجملة: متى تقوم الساعة؟ الواردة في شأن نزول الآية: وكلمة "أَيَّانَ" تساوي متى وهما للسؤال عن الزمان، والمرسى مصدر ميمي من الإرساء، وهما بمعنى واحد، وهو ثبات الشئ أو وقوعه، لذلك يطلق على الحبل وصف الراسي فيقال: جبال راسيات، فبناء على ذلك فإن "أَيَّانَ مُرْسَاهَا" ﴿النازعات 42﴾ تعني: في أي وقت تقع القيامة وتكون ثابتة؟

قال الله عز وجل عن الرواسي ومرساها وارساها "وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ" ﴿فصلت 10﴾ وجعل سبحانه في الأرض جبالا ثوابت من فوقها، وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها، وقدَّر فيها أرزاق أهلها من الغذاء، وما يصلحهم من المعاش في تمام أربعة أيام: يومان خلق فيهما الأرض، ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها، سواء للسائلين أي: لمن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه، و "وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ" ﴿ق 7﴾ رَوَاسِيَ: بالجبال لئلا تضطرب، والأرض وسَّعْناها وفرشناها، وجعلنا فيها جبالا ثوابت، لئلا تميل بأهلها، وأنبتنا فيها من كل نوع حسن المنظر نافع، يَسُرُّ ويبهج الناظر إليه، و "وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا" ﴿المرسلات 27﴾ رواسِيَ شامخات: جـِبالا ثوابتَ مُرْتـَفِعات، ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات، لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟ و "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" ﴿الأعراف 187﴾ مُرْسَاهَا: مُرْسَى اسم، هَا ضمير، مرساها: منتهاها، و أيان مرساها: متى يقيمها الله و يُثبتها، و قيل: مرساها: وقت ثبوتها و استقرارها، مُرساها: منتهاها و وقت قيامها، يسألك أيها الرسول كفار مكة عن الساعة متى قيامها؟ قل لهم: عِلْمُ قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو، ثَقُلَ علمها، وخفي على أهل السموات والأرض، فلا يعلم وقت قيامها ملَك مقرَّب ولا نبي مرسل، و "وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ" ﴿هود 41﴾ وَمُرْسَاهَا: الواو حرف عطف، مرسى اسم، ها ضمير، وقال نوح لمن آمن معه: اركبوا في السفينة، باسم الله يكون جريها على وجه الماء، وباسم الله يكون منتهى سيرها ورُسوُّها، و "وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا" ﴿النازعات 32﴾ ارساها: ارسى فعل، ها ضمير، أرساها: أثبتها، الجبال ارساها اي أثبَتها في الأرض كالأوتاد، و "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا" ﴿النازعات 42﴾ أيان مرساها؟: متى يقيمها الله و يُثبتها، يسألك المشركون أيها الرسول استخفافا عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها، لستَ في شيء مِن علمها، بل مرد ذلك إلى الله عز وجل، وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها مَن يخافها.