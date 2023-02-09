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الشيخ جلال الدين الصغير : السعي بين الصفا والمروة وقصة امرأة لم تلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى


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الشيخ جلال الدين الصغير : السعي بين الصفا والمروة وقصة امرأة لم تلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى
اللون في القرآن الكريم (ح 3)
اللون في القرآن الكريم (ح 2)
اللون في القرآن الكريم (ح 1)
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