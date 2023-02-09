اللون في القرآن الكريم (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في معاني القرآن الكريم: اللون معروف، وينطوي على الأبيض والأسود وما يركب منهما، ويقال: تلون: إذا اكتسى لونا غير اللون الذي كان له. قال تعالى: "وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا" ﴿فاطر 27﴾، وقوله: "وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ " (الروم 22) فإشارة إلى أنواع الألوان واختلاف الصور التي يختص كل واحد بهيئة غير هيئة صاحبه، وسحناء غير سحنائه مع كثرة عددهم، وذلك تنبيه على سعة قدرته. ويعبر بالألوان عن الأجناس والأنواع. يقال: فلان أتى بالألوان من الأحاديث، وتناول كذا ألوانا من الطعام.

منح الله تعالى الطبيعة بالوان متفاوتة حسب ذوق النفس البشرية "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ" (ق 16). عند ملاحظة تساقط أوراق الأشجار وتحول ألوانها من خضراء إلى صفراء علينا التفكر بان لكل شئ نهاية "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ" (ال عمران 190).

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سَلاَّمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ سَلاَّمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ، لِمَ سُمِّيَ آدَمَ؟ قَالَ:(لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينِ الْأَرْضِ وَ أَدِيمِهَا). قَالَ:فَآدَمُ خُلِقَ مِنَ الطِّينِ كُلِّهِ، أَوْ مِنْ طِينٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ:(بَلْ مِنَ الطِّينِ كُلِّهِ، وَ لَوْ خُلِقَ مِنْ طِينٍ وَاحِدٍ لَمَا عَرَفَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَ كَانُوا عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ). قَالَ: فَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا مَثَلٌ؟ قَالَ: (التُّرَابُ؛لِأَنَّ فِيهِ أَبْيَضَ، وَ فِيهِ أَخْضَرَ، وَ فِيهِ أَشْقَرَ، وَ فِيهِ أَغْبَرَ، وَ فِيهِ أَحْمَرَ، وَ فِيهِ أَزْرَقَ،وَ فِيهِ عَذْبٌ، وَ فِيهِ مِلْحٌ، وَ فِيهِ خَشِنٌ، وَ فِيهِ لِينٌ، وَ فِيهِ أَصْهَبُ، فَلِذَلِكَ صَارَ النَّاسُ فِيهِمْ لَيِّنٌ، وَ فِيهِمْ خَشِنٌ، وَ فِيهِمْ أَبْيَضُ، وَ فِيهِمْ أَصْفَرُ وَ أَحْمَرُ وَ أَصْهَبُ وَ أَسْوَدُ، عَلَى أَلْوَانِ التُّرَابِ).

اللون الازرق وهو لون السماء والبحر التي تسر الناظر كونه تكشف الظلام "أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" (النور 40). واللون الاخضر لون حياة الارض حيث تتحول الارض الجرداء الميتة الى لون اخضر "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" (الحديد 17). كما هي قبة قبر الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبعى حيا في وجدان الانسانية. وهو لون ملابس الجنة "عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ" (الانسان 21). ورد ان اللون الابيض هو الذي كان متسيدا زمن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانت رايات المعارك بيضاء مثل لواء حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه ولواء عبيدة بن الحارث ولواء أمير المؤمنين عليه السلام يوم خيبر، كذلك راية ولوائه يوم فتح مكة كانت بيضاء. وتذكر الروايات ان عمامة امير المؤمنين عليه السلام يوم صفين كانت بيضاء وهو شعار العلويين فيما بعد، والامام زين العابدين عليه السلام كانت عمامته بيضاء. واللون الابيض عندما يكون مشربا بالحمرة يصبح اقرب للون الاسمر كما كان وجه الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يعتبر اللون البنفسجي لون التأمل والتفكر لذلك فهو لون المتعبدين. وقد رسمت السيدة مريم وابنها عيسى عليهما السلام بهذا اللون كونهما قديسين. و بما ان المفكر هو في حقيقته يطلب العلم فان اللون البنفسجي رمز العلماء. ويعتبر اللون البنفسجي اكثر الالوان الصعب التغيير، لهذا يصنع منه حديثا لون حبر بصمة الانتخابات. اصبحت الالوان مهمة لتحديد كثير من الظواهر العلمية. فبواسطة الالوان نحدد درجة تلوث الهواء ومصدره. حتى وجد ان لون القمر يتغير الى الازرق عند زيادة درجة تلوث الهواء. وكما لون الغبار يحدد كثافته فالاصفر اقل كثافة من الاحمر. ورد تفضيل حصاة الجمرات التي ترمى في الحج مختلفة الألوان.

ارتبط اللون الأسود بالظلام، فهو لون الليل التي تكثرُ فيه الأخطار. و ارتبط اللون الأسود بمشهد الموت وما يعقبه من حالة الحداد. وفي اليهودية جاء في سفر التكوين أنّ السّواد كان هو لون الكون قبل الخلق. وفي المسيحية اللون السائد في ملابس الرهبان والقساوسة في كلّ من الكنيسة الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والبروتستانتية، كتعبير عن الزهد، وللتمييز عن الآخرين. في الإسلام، فكان اللون الأسود إلى جانب الأخضر والأبيض أكثر الألوان شهرةً بين بالمسلمين، فكان الاسود احد الوان راية الرسول عليه السلام في المعارك، المعروفة بـراية العقاب. وارتبط اللون الأسود بأتباع آل البيت، حين اتخذوه شعاراً لهم حداداً على الحسين عليه السلام تذكيراً لواقعة الطف، عكس الدولة الأموية التي اتخذت اللون الأبيض علماً لها. وكانت الدولة العباسية من أشهر الدول التي اتخذت السواد شعاراً وعلماً لها. عن أبي رمثة: رأيت النبيّ يخطب وعليه بردان أخضران.