اللون في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاءت كلمة اللون ومشتقاتها في القرآن الكريم: لَوْنُهَا، أَلْوَانُهُ، وَأَلْوَانِكُمْ، أَلْوَانُهَا. جاء في المعاجم: اللَّوْن: كلمة أصلها الاسم لَوْنٌ في صورة مفرد مذكر وجذرها لون وجذعها لون. هيئة كالسَّوَاد والحُمْرة، ولَوَّنْتُه فتَلَوَّنَ. ولَوْنُ كلِّ شيء: فَصَلَ بينه وبين غيره، والجمع أَلْوَان، وقد تَلَوَّنَ ولَوَّنَ ولَوَّنه والأَلْوانُ: الضُّروبُ، واللَّوْنُ: النوع، وفلان مُتَلَوِّن إذا كان لا يَثْبُتُ على خُلُقٍ واحد. لون غامق: مائل إلى السَّواد، عكس فاتح: بُنّيّ، أخضر غامِق. لون فاتح: خفيف، خلاف غامِق: أزرق فاتح. لون فستقيّ: أخضر فاتح يميل إلى الصُّفْرة. لوّن الشّعر: غيّر لونَه بالحنّاء وغيره. لوّن الصورة: جعلها ذات لَوْن أو ألوان. اللّون الأرْجوانيّ: اللّون الواقع بين البنفسجيّ والأحمر. لوَّنَ يلوِّن، تلوينًا، فهو ملوِّن، والمفعول مُلوَّن. أقلام التلوين: أقلام مختلفة الألوان يستعملها الرسامون والتلاميذ. لَوْن: جمع ألوان: صفة الشَّيء من بياض وسواد وغيرهما، ولا تُدْرَك إلاَّ بالنَّظَر. لَوْن فضيّ: لَوْن رماديّ فاتح، لَوْن مائيّ: دهان يتألّف من صبغة تحلّ بالماء، ثُنائيّ اللَّون: الذي يكشف للعين عن لونين معًا، ذو اللَّونين: النمر. الصّندل: شجر خشبه طيّب الرائحة، و له ألوان مختلفة: حمر و بيض و صفر.

والوان الملابس والمنتجات النسيجية مختلفة الالوان منها القطن والبز، الصوف، الكتان،الحرير والإبرسيم، القز، الخز، الديباج وذلك اما طبيعيا او تصبغ بماد طبيعية او صناعية، وهذا شأن مكونات الحياة والجماد "ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه" (فاطر 28). يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استخدم رايات سود منها عند دخوله مكة، وأنه اعتم بعمامة سوداء. واللون الأخضر مرغوب عند المسلمين والعرب، يذكر ان الكعبة كسيت لفترات بثوب لونه أخضر كما قال الله تعالى "ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ" (الانسان 21)، و "ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق" (الكهف31). اللون الأصفر ورد ايضا في القرآن الكريم واحاديث نبوية قال الله تعالى " بقرةٌ صفراءُ فاقعٌ لونها تسُرُّ النّاظرين" (البقرة 69) ثمة أحاديث نبوية أشارت إلى ثوب أصفر وملاءة صفراء وملحفة صفراء وقميص أصفر. وقلما استخدم اللون الأزرق والكحلي والبنفسجي عند المسلمين. والقرآن الكريم حافل بآيات تبين الألوان منها الآيات التي ذكرت فيها الألوان: مختلف الألوان: (النحل 13)، و (النحل 69)، و (الروم 22)، و (الزمر 21)، و (فاطر 27)، و (فاطر 28). و اللون الأسود: ( البقرة 187)، و (آل عمران 106)، و (النحل 58)، و ( الزمر 60)، و (الزخرف 17)، و (فاطر 27). و اللون الأبيض: (البقرة 187)، و (آل عمران 107)، و (آل عمران 106)، و (الأعراف 108)، (يوسف 84)، و (طه 22)، و (الشعراء 33)، و (النحل 12)، و (القصص 32)، و (فاطر 27) (الصافات 46)، و (الصافات 49). واللون الأخضر: (يس 80)، و (الأنعام 99)، و ( يوسف 43)، و (الكهف 31)، و (الحج 63)، و ( الرحمن 76)، و (الإنسان 21). واللون الأصفر: (البقرة 69)، و (الروم 51)، و (الزمر21)، و (الحديد 20)، و (المرسلات 33). و اللون الأحمر: (فاطر 27). و اللون الأزرق: (طه 102). عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (أٌوقِدَ على النار ألف سنة حتى احمرَّت ثم أُوقِدَ عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى إسودت فهي سوداء مظلمة). أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم) رواية مسلم. الملابس باللون الأحمر: وهي من ألوان الشهرة والوجاهة، وقد اشتهرت بلدان اسلامية بالعمامة الحمراء او الطربوش الاحمر مثل تركيا ومصر والمغرب العربي. الملابس باللون المعصفر: وهي التي تشوبها صفرة خفيفة من الألوان ويستخدم في صباغتها الهرد والكركم والزعفران والورس الشبيهة. وتكثر هذه الملابس بالملابس في عمان وشمال إفريقيا والمغرب العربي والصين.

سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عَنْ أَلْوَانِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ أَسْمَائِهَا.فَقَالَ لَهُ: (اِسْمُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا رَفِيعٌ،وَ هِيَ مِنْ مَاءٍ وَ دُخَانٍ، وَ اسْمُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ قَيْدُومٌ، وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ النُّحَاسِ، وَ السَّمَاءُ الثَّالِثَةُ اسْمُهَا الْمَارُومُ وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ الشَّبَهِ، وَ السَّمَاءُ الرَّابِعَةُ اسْمُهَا أَرْفَلُونُ، وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ الْفِضَّةِ،وَ السَّمَاءُ الْخَامِسَةُ اسْمُهَا هَيْعُونُ، وَ هِيَ عَلَى لَوْنِ الذَّهَبِ،وَ السَّمَاءُ السَّادِسَةُ اسْمُهَا عَرُوسٌ،وَ هِيَ يَاقُوتَةٌ خَضْرَاءُ، وَ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ اسْمُهَا عَجْمَاءُ، وَ هِيَ دُرَّةٌ بَيْضَاءُ). جاء في كتاب تفسير الإمام العسكري المنسوب الى الإمام العسكري عليه السلام: البراق مشتقة من البرق الذي يلمع في الغيم، وهو الدابة التي ركبها صلى الله عليه وآله ليلة الاسراء كما ذكر في الحديث، سمى بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه، وقيل: سرعة حركته، شبهه فيها في البرق. وبلق بلقا، وابلولق: كان في لونه سواد وبياض. والابرق: ما اجتمع فيه سواد وبياض. والنوق: بياض فيه حمرة يسيرة.

ورد ان ملك مصر الأشرف عام 773 هجرية طلب بأن يتميز السادة العلويين باللباس الاخضر تعظيما لقدرهم حتى ويمتازوا عن باقي المسلمين. جاء في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم (أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي والقاضي حوائجهم والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا أليه والمحب لهم بقلبه ولسانه). وعادة ترصع التيجان باللون الاخضر من السندس كما قال الشاعر: أطراف تيجان أتت من سندس * خضر كأعلام على الإشراف.