مجلس حسيني الصراط المستقيم الامام علي ع

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

ويا سيّدي يا أعَزَّ الرجال........ يا مُشرَعاً قَطُّ لم يُعجَمِ

ويا بنَ الذي سيفُهُ ما يَزال ...إذا قيلَ يا ذا الفَقارِ احسِمِ

تُحِسُّ مروءَ ةَ مليونِ سيفٍ....سَرَتْ بين كَفِّكَ والمَحْزَمِ !

عليُّ. .عليَّ الهُدى والجهاد...عَظُمتَ لدى اللهِ من مُسلمِ

وَيا أكرَمَ الناسِ بَعدَ النَّبيّ. .وَجهاً وأغنى امريءٍ مُعدَمِ !

مَلَكتَ الحياتَين دُنيا وأخرى....وليسَ بِبَيتِكَ من درهمِ !

ساطلع ثغري على موطئيك ... سلام لارضك من ملثم

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( الانعام 153)

الاية المباركة تستوجب منا التحقيق في معانيها لانها جاء الامر الالهي التمسك بالسراط المستقيم . وتشير اليه بقوله " ان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه" فما معنى السراط في اللغة ..؟ وردت جميع المصادر اللغوية ان معنى كلمة صراط هو طريق على ظهر جهنم يمر عليه الناس يوم القيامة لتحديد مصيرهم‏. هذا متفق عليه.

وفي تحديد ووصف الصراط جاء عنه انه : (كل إنسان يمر حسب إيمانه وأعماله . وطريقة مروره تحددها اعماله. منهم من يمشي ببطأ ومنهم من يهرول . وهناك من يعبر هذا الصراط كخطف البصر لا يشعر به ــ ومنهم من يحبو حبوا ومنهم يكاد يهوي بالنار وجاء في وصف هذا الصراط انه أرفع من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر.. وحالة المرور هي التي تحدد مصير الإنسان أذا كان مؤمن سيمر عليها كلمح البصر أما الكافر سيهوي في نار جهنم. هذه الآراء من الخرافة . لانها اعمت عيون الناس عن الحقيقة وجعلتهم يفكرون بالسراط الذي هو احر من الجمر وكيف سنمر عليه. وصرنا نبحث عن طريقة المرور ونبذل عصارة افكارنا ان نتعلم السير على الجمر والزجاج المكسر حتى نتعود السير على الصراط المستقيم .{هو صراك يضيفه الله لذاته المقدسة} ولا بد ان يستحق الاحترام والعقيدة والاعتقاد الحق به وليس الخوف منه . ثم ما الفائدة للاسلام من ان يكون السراط " أرفع من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر" ما الحكمة من هذه المعرقلات ..؟ اذن التعريف اللغوي نوع من انواع الخرافة في تفسير الآية المباركة.!!

** هناك امثلة كثيرة في تراثنا الاسلامي تحولت الى حالة نتعايش بها ونتعبد من خلالها , وهي احكام الخرافات في الاسلام .. اليك منها :

وروي عن النبي {ص}أنه قال لأبي هريرة : ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة .. وفي رواية قال كنز من كنوز الجنة قلت : بلى يا رسول الله ، قال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله تعالى أسلم عبدي واستسلم (أخرجه مسلم في صحيحه) عن أبي موسى الاشعري. هذه الرواية مذكورة في جميع مصادر الاسلامية .. غسلت العقل المسلم وحولته من العمل الى الشعارات..!!

: بلى ; فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال : باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله - تعالى - عليه البركات . وقالت عائشة : إذا خرج الرجل من منزله فقال باسم الله قال الملك هديت ، وإذا قال ما شاء الله قال الملك كفيت ، وإذا قال لا قوة إلا بالله قال الملك وقيت . خرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الرجل إذا خرج من بيته - وقال باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله... يقال كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان . اخرجه أبو داود وزاد فيه - فقال له : هديت وكفيت ووقيت .

وورد عندنا في (بحار الأنوار: ج65/ 134) عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي (ص) وعلي أمير المؤمنين (ع) جالس إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه أبو هريرة – فقال: قال حكى عنك يا رسول الله أنك قلت:من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة, هذا إذا سمعه الناس فرطوا في الأعمال أفأنت قلت ذاك يا رسول الله؟ قال: نعم إذا تمسك بمحبة هذا وولايته, ويقصد بذلك علياً (ع). هذا الحديث هل ينطبق على قول الامام الصادق{ع} لما نزل به الموت جمع اهله واصحابه وقال لهم : يا بني عبد المطلب لا تقولوا غدا ان جعفر بن محمد منا ( فوالله لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته). هذا يبين ان كثرة الاحاديث التي دست في التراث الاسلامي ادت الى تناقض وسببت ضياع الرؤية الحقيقية للاسلام . حتى قال احد الخطباء يوما" لا تصلي بس روح لزيارة الحسين{ع} تدخل الجنة. وفي هذا الصدد عشرات الاحاديث .

** لنرجع الى التعليمات الإسلامية :تنقسم تعليمات الاسلام إلى أصول وفروع. ــ الأصول هي الأسس الفكرية الاعتقادية للإنسان على ان يؤثر هذه الاصول تأثيراُ واضحا على الفرد والجماعة. في مختلف المسائل الفقهية والسياسية والأخلاقية والثقافية..

** وهي عند الشيعة خمسة:" التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد". أما فروع الدين الأحكام والعبادات التي وردت في القران الكريم واحاديث الرسول {ص} والائمة المعصومين. وما حقق بها الفقهاء العدول وهي. ترتبط بأفعال الإنسان وعباداته، أي سلوكه العملي. والتي ينبغي الالتزام بها والعمل على تطبيقها .. اذن الاصول هي اعتقاد بلا عمل.. والفروع هي التي توجب علي العمل .وفروع الدين عشرة، وهي: الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، الزكاة، الخمس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، والتولّي والتبرّي من اعداء الله ورسوله واهل البيت[ع] لانهم هم الصراط المستقيم الذي ورد في الآية المباركة .

موقف المسلمين من الله والدين :..!! الاختلاف في عقول الناس ينقسم الى قسمين يسمى اختلاف ضدي او سلبيٌ، واختلاف ايجابي .. لنضرب مثالاً على ذلك: مثلًا اختلاف العلم والجهل، هذا عالمٌ، هذا جاهلٌ، حتما الاختلاف بينهما كبير .. هذا كريمٌ، هذا بخيلٌ،..هذا شجاعٌ، هذا جبانٌ. وعشرات الامثلة هذا يشكو دائما من الحياة وذاك متفائل.. {هذا الاختلاف سلبيٌ} لأن العلم والجهل والكرم والبخل والشجاعة والجبن وغيرها التي ذكرناها صفات متضادة متباينة، فالاختلاف بينها اختلافٌ سلبيٌ.

اما الاختلاف الايجابي :.. عندنا في الطبيعة مجموعة كبيرة من الزهور والورود فلكل زهرةٍ لها رائحة معينة، كل وردة طعمٌ معينٌ ولون معين يسر الناظرين هذا الاختلاف بالورود ليس اختلافًا ضديًا، إنما هو اختلافٌ نوعيٌ، فإن كل زهرة تشكّل نوعًا فيسمى اختلاف إيجابيٌ وليس سلبيً، كذلك الاختلاف بين الشعراء والأدباء، فإن الاختلاف بينهم من حيث العطاء الأدبي والمهارة الأدبية ليس اختلافًا سلبيًا، فكل شاعر يمثل نفسًا أدبيًا معينًا، فالاختلاف بينهم اختلافٌ إيجابيٌ وليس سلبيً، هناك من ينتمي للمدرسة الواقعية، وهناك من ينتمي للمدرسة الرومانسية... كل هذه كل هذه اختلافات إيجابية لأنها اختلاف في النفس كاختلاف الزهور والورود .اختلاف الفواكه كذلك لكل فاكهة طعم ولون ولذة تختلف عن الاخرى وكذلك الاشربة .. اختلافها ايجابي وليس سلبي..

هناك نقطة مهمة تتعلق بالعقيدة الدينة وعلاقته بالأديان كافة : هل أن اختلاف الأديان اختلاف سلبي او ايجابي مثلا كاختلاف الزهور فيما بينها واختلاف الفاكهة.. او اختلاف سلبي كاختلاف العلم والجهل والكرم والبخل، الذي هو اختلافٌ سلبيٌ؟ ولنوسع السؤال اكثر ..هل تعدد الأديان ظاهرة إيجابية أو أنه ظاهرة سلبية؟..

**ذهب بعض العلماء الاسلاميين إلى أن اختلاف الأديان واختلاف المذاهب الإسلامية اختلافٌ إيجابيٌ، فكل دين وكل مذهب يشكّل رائحة معينة ويشكّل نفسًا معينًا، فجميع الأديان والمذاهب هي على صواب، وعلى حق، ليس بينها حقٌ وباطلٌ، كلها أخذت نصيبًا من الصواب، والحق، فاختلاف الأديان والمذاهب اختلافٌ نوعيٌ إيجابيٌ وليس اختلافًا ضديًا سلبيًا، لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك: يقول صاحب هذه النظرية: هنا دعامتان لابد لنا من التأمل فيهما:

الدعامة الأولى: أن الله عز وجل تجلى لجميع البشر كلٌ بحسب طاقة وقابليته، وهُو القائل :﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، خلق المخلوق ثم تجلى إليه وهداه إليه، تجلى لكل المخلوقات ولجميع البشر كلٌ بحسب طاقته، وهذا ما أشارت إليه الآية المُباركة: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾إذا نزل الماءُ من السماء كل وادٍ يحمل من الماء بقدر سعة الوادي، إذا كان الوادي صغيرًا حمل ماءً قليلاً، وإذا كان واسعًا حمل ماءً كثيرًا، هكذا يتجلى الله في مخلوقاته بهذا النحو، كل بشر أخذ من معرفة الله ومن الوصول إلى الله بقدر طاقته وقابليته، وهذا أمرٌ طبيعيٌ؛ لأن الله تحده حدود، واللامحدود لا يمكن أن يتجلى بتمامه للمحدود، الله مطلقٌ ولا يمكن أن يتجلى المطلق للمقيّد، فالله تجلى للبشرية كلٌ بحسب طاقته، *** الدعامة الثانية: نحن كلنّا تجلى الله لنا، فكل واحد منا له تجربة روحية مع الله عز وجل؛ لكن من اكتشف هذا التجلي جماعة محدودة من البشر، ليس كل البشر اكتشف هذا التجلي، مثلا كلنا نتنفس الأكسجين، لكن القليل منا يعرف خصائصه الكيميائية مع أن الكل يتنفسه ولكن من يعرفه قليلٌ،

** ورد في القران قوله : { وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾، إبراهيم اكتشف عالم الملكوت, ولكن هل يمكن للإنسان الطبيعي أن يكتشف عالم الملكوت في عالم الملك؟ .

رواية : قدم رجل يقال له ذعلب الى الامام (علي ) (ع), وكان الرجل سليط اللسان, بليغا , شجاع القلب, فقال : لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لأخجلنه اليوم في مسألتي اياه ,فقال : يا أمير المؤمنين , هل رأيت ربك ؟فقال (ع) : ويلك يا ذعلب , لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره .قال : كيف رأيته ؟ صفه لنا فقال الامام ( ع) :ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار , ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان,ويلك يا ذعلب , ان ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون . ولا بقيام قيام انتصاب, ولا بجيئة ولا بذهاب, لطيف لا يوصف باللطف , عظيم لا يوصف بالعظمة .كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر , جليل الجلالة رؤرف الرحمة لا يوصف بالرقة .يقال له أمام داخل في الأشياء كشيء داخل في شيء , وخارج منها لا كشيء خارج من شيء خارج, ..فخر ذعلب مغشيا عليه فقال : والله ما سمعت بمثل هذا الجواب.

*** الامام علي{ع} في المفهوم الاسلامي: ما هو الفرق بين الولاية وبين التولّي والتبرّي, بحيث صار الأوّل من العقائد, والثاني من الفروع؟

السؤال الثاني: ما هو الحدّ الفاصل بين القول بأنّ ذاك شيعي, أي: الحدّ الأدنى في الاعتقاد بالولاية؟ ..الجواب :

أوّلاً: لا شك أنّ التولّي والتبرّي يختلف عن الولاية؛ لأنّ معنى الولاية الولي هو من يمتلك حق التصرّف، ويقال هو الأولى به، وتستعمل للتعبير عن حقوق الإمامة الامامة ،وهي مقام من مقامات الأئمّة(عليهم السلام) وورد ادلة في القران والسنة بوجوب الاعتقاد بها، وبعكسه المنكر للولاية رادّ لحقّ الإمام، غير مؤمن بما فرضه الله تعالىبالامامة.

**أمّا التولّي والتبرّي، فهي عقيدة في الأُصول الاعتقادية، ويعتبر انعكاس للإيمان بالأصول، منها الإمامة، فالتولّي: الحبّ والمودّة لأولياء الله قلباً وإظهاره عملاً، والتبرّي: الكره والمعاداة للكافرين والفاسقين وأعداء الدين وأولياء الله قلباً وإظهاره عملاً.... هذا هو الفرق على مستوى التعريف ويتبين أنّ الولاية تكون في مقام لعقيدة, والتولّي والتبرّي في مقام العمل والممارسة, ولذلك كانت الولاية أصل والتولّي والتبرّي فرع؛ فلاحظ!.

*** لاثانياً: الحدّ الأدنى للاعتقاد بالولاية هو: الاعتقاد بأنّ الله تعالى قد نصّ على أمير المؤمنين(ع)، ونصّبه النبيّ(ص) خليفة وإماماً بأمر الله تعالى, وأنّ الإمامة أصل من أُصول الدين, لا يُقبل إيمان عبد من دونها, وأنّ المنكر للولاية على حدّ الشرك بالله تعالى.. فمن يعتقد بهذا الاعتقاد يكون شيعيّاً بالمعنى الأعمّ. والشيعي الأمامي هو: المعتقد بولاية أمير المؤمنين(ع) وأحد عشر من بنيه، آخرهم : المهدي المنتظر {عج} ففي مذهب أهل البيت(ع), هذا هو الحدّ الأدنى للاعتقاد بولايتهم.

ـــــــــ لماذا لم يذكر اسم علي بن ابي طالب {ع} في القران ..؟ هناك حجة يرددها اعداء علي {ع} التقليديين من انه لماذا لم يذكر اسم علي في القران نقول: على خلاف ما هو شائع فإنّا نميل إلى أن أمير المؤمنين (ع) مذكور بالاسم صراحة في القرآن الحكيم. وفي ذلك روايات عدّة غير أنّا نرى أكثرها جلاء وانطباقا على المراد الآية الكريمة: "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41).وقد ورد في تفسيرها عن الصادق والباقر عن زين العابدين (عليهم السلام) أن عمر بن الخطاب قال يوما لرسول الله (ص): "إنك لا تزال تقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى.. وقد ذكر الله هارون في أم القرى ولم يذكر عليا!" فردّ عليه النبي (ص) قائلا: أما سمعت الله يقول: هذا صراطُ عليٍّ مستقيم"؟! (مناقب ابن شهر آشوب ج2 ص302 وغيره). اما في اسباب النزول: عن أبي الباقر (ع) عن "أبي برزة" قال: "بينما نحن عند رسول الله (ص) اذ اأشار بيده إلى علي{ع} (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) إلى آخر الآية.

كما قد ورد عن أبي حمزة الثمالي (ر) عن الصادق{ع} قال "سألته عن قول الله (هذا صراط علي مستقيم). قال: هو والله علي {ع}، وهو والله الميزان والصراط المستقيم". (تفسير البرهان ج2 ص344).

من طريق المذاهب السنية: ورد ما يؤيد ذلك،"روى الحاكم عن سلام الجعفي: " قال دخلت على الباقر{ع}فقلت: جعلني الله فداك فإن أذنت لي أسألك؟ فقال: سلني عما شئت. فقلت: أسألك عن القرآن؟ قال: نعم. قلت: قول الله تعالى: (هذا صراط علي مستقيم)؟ قال: صراط علي بن أبي طالب. فقلت: صراط علي بن أبي طالب؟! قال: صراط علي بن أبي طالب". لإمام يؤكد أنه صراط جده (راجع شواهد التنزيل للحاكم ج1 ص78).

علي صراط الله : كيف اصبح علي صراط الله ..؟ : عظمة هذه الشخصية العملاقة افصح عنها الجليل بهدم اركان الهدى لشهادته! هذه العبارة لو بحثت عنها لألاف السنين لا اجد من يفسر ما كان يقصد فيها جبرائيل (ع).ولماذا تهدمت اركان الهدى ..؟ولماذا وصفه جبرائيل اتقى الاتقياء. الجواب : لان عليا{ع} يمثل جوهر وحقيقة الاسلام .. فصلاته حين يضع جبهته على التراب يصلي فان ساحة صلاته ليست المحراب الذي هو يصلي فيه .. بل كان علي {ع} يطأطأ راسه لله في صلاته وفي عقله انه مسؤول عن جميع الفقراء والارامل والايتام في الارض .. وهذا ما اثبتته السنوات الاربعة في حكمه : كان يقول للدنيا كلها بمغرياتها وزخرفتها واموالها وشهواتها:."والله، لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو اجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصبا لشيء من الحطام. والله، لو اعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته.

هذا موقفه مع الناس والمجتمع .. والسراط المستقيم له جوانب عصية على معرفتنا .. وان فسروها العلماء لكنها عصية عن حقيقة الفهم لشخصية علي {ع} حيرت العقول: بل حتى الملائكة : وهذا واضح بين في قول النبي {ص} ياعلي لا يعرف الله الا انا وانت، ولا يعرفني الا الله وانت ولا يعرفك الا الله وانا)، اذن منزلة علي عند الله لا يعرفها احد من البشر الا الرسول {ص} ..

واذا اردنا ان نقارن عليا {ع}مع المجتمع والانظمة العالمية اليوم نحتاج دراسات للجوانب التي عالجها الامام في حكومته النموذج الامثل للحاكم العادل في الدولة الاسلامية في زمن كثرت فيه الديانات في زمنه . اليوم تقف الامم المتحدة بأجلال امام حياته الطيبة , ترفع احد اقواله التي ترجمها الى واقع { الناس فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق” صنفان،.... لا اكثر ولا أقل، بدأها بأخ في الدين، دون شروط، قالها في زمن كثرت فيه الخلافات معه، وظهرت الفتن، وحملت السيوف بوجهه، فتن أدخلته حروباً مع أبناء جلدته المسلمين، حاول ان يتفاداها، ولكنها حصلت رغماً على محاولاته في إيقافها، كلمته لم تظهر في زمن الإسلام الموحد الواحد، بل جاءت في زمن الإسلام ذي المذاهب والأفكار والطوائف والفتن والحروب، ورغم ذلك، فهو يسميهم رغم خلافهم معه، لمنهاجه وأفكاره يسميهم إخوة، إخوة الدين، يتكلم بالمنهاج العام دون الخاص، يعطي لكل إنسان حقه في الاختيار، لا إكراه في الدين، فلا خطاب طائفي محرض، ولا عداء مسبق، ولا جنود الله من عسل.

لم نجد هناك مسيحي مات من الجوع، او يهودي اعتقل بتهمة ديانته، او مسلم تعرض لسرقة، الجميع يعيش في سلام وامان، وقد نقل لنا التاريخ حقبة عن عدل الإمام علي (ع) في حكومته، حتى قال رسول الله (ص) كفي وكف علي في العدل سواء، ويدي و يد علي بن أبي طالب في العدل سواء، و"إنه أوفاكم بعهد الله تعالى، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية.

**علي{ع}كيف تعامل مع المال: إن الطريقة التي تعامل بها الامام مع الاموال تظهر في رسائله لولاته تلك التعليمات التي أرسلت إليهم تدل على رعايته و تطبيقه في التعامل مع ولاته في مختلف المناطق. ليس النصائح الأخلاقية، بل الاهتمام ببیت المال عنده من أهم النقاط في رسائله وتعليماته وهو المعروف عنه انه يكنس بيت المال ويخاطب الذهب والفضة

ولقد سمعنا رسول الله{ص} يقول: أَنْتَ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَكَ حَيْثُ مَا دَارَ. فكيف كان سبيل الله يتعامل مع المال.؟ جَاءَهُ ابْنُ التَّيَّاحِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، امْتَلَأَ بَيْتُ مَالِ الْمُال مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، فَقَامَ حتى جاء بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ :عَلَيَّ بِأَشْيَاخِ الْكُوفَةِ: فَنُودِيَ فِي النَّاسِ ، فَأَعْطَى جَمِيعَ مَا فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَقُولُ : يَا صَفْرَاءُ ، يَا بَيْضَاءُ ، غُرِّي غَيْرِي ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِيهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَضْحِهِ وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . وكان يصلي ببيت المال ويقول اريد ان يشهد لي يوم القيامة بعدلي.

لَعلِــــع بِــبابِ علـيٍ أيـٌّــــــها الذّهـــــبُ// وأخطفِ بأبصارِمن سَروا ومَن غضِبوا //

وقـُــــل لِمَن كان قد أقصاكَ ناحية // عذرا إذا ما جئتُ منك اليوم اقتــربُ ////

لَــعــــلّ بـادرةً تَبـــــدوا لِحـــــيـدرةٍ //// أن تَرتــــــضيكَ لها الأبوابُ والعُتبُ////

فـَــــــقَـد عَهدناهُ والصفراءُ منكرةٌ //// لِعَينِــــــــه وسَواها عندهُ لَهبُ////

مــا قيمـةُ الذّهب الوّهُاج عنَد يدٍ //////على الســواءِ لديها التِبرُ والترُبُ ***