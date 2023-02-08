علي.. نبراس الحق وميزان الأعمال ووليد الكعبة الوحيد

* د. جميل ظاهري

من العجائب التي أضافت صوتاً ضارباً في تاريخ الكون وأحداثه الفريدة التي تفتح الأعين على ما تخفيه من أسرار الهية جمة، أن يصطفي الله عز وجل لعبد اصطفاه حتى موضع مولده، ليجمع له مع طهارة مولده شرف محل الولادة، ويخصّه بمكرمة ميزه بها منذ ساعة مولده عن سائر البشرية جمعاء .

هكذا كان مولد الامام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي نعيش هذه الايام ذكرى مولده المبارك والميمون في جوف البيت العتيق الكعبة الشريفة حيث كان يوم الجمعة المصادف الثالث عشر من شهر الله رجب المرجب ، بعد عام الفيل بثلاثين سنة وقبل البعثة بعشر سنين أي حوالي عام 600 م (23 قبل الهجرة)، وقيل: ولد سنة ثمان وعشرين من عام الفيل (اعلام الورى 1: 306، إرشاد المفيد 1: 5، عليٌّ وليد الكعبة للأوردبادي وكشف الغمَّة).

يروى إنَّ أُمَّه فاطمة بنت أسد لمَّا ضربها الطلق، جاءت متعلِّقة بأستار الكعبة الشريفة، من شدة المخاض، مستجيرة بالله وَجِلةً، خشية أن يراها أحد من الذين اعتادوا الاجتماع في أُمسياتهم في أروقة البيت العتيق أو في داخله، فانحازت ناحية وتوارت عن العيون خلف أستار بيت الله الحرام، واهِنةً مرتعشة أضنتها آلام المخاض؛ فألصقت نفسها بجدار الكعبة وأخذت تقول "يا ربِّ، إنِّي مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإنِّي مصدِّقة بكلام جدِّي إبراهيم وأنَّه بنى البيت العتيق، فبحقِّ الذي بنى هذا البيت وبحقِّ المولود الذي في بطني الا ما يسرت عليَّ ولادتي".

قال يزيد بن قعنب: فرأيت البيت قد إنشقَّ عن ظهره، ودخلت فاطمة بنت أسد فيه، وغابت عن أبصارنا وعاد الى حاله، فرمنا أن نفتح قفل باب الكعبة فلم ينفتح، فعلمنا أنَّ ذلك من أمر الله تعالى، ثُمَّ خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب عليه السلام - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري 3: 201 وتاريخ الطبري 2: 56 ـ 57 و تاريخ اليعقوبي 2: 23.

من المعلوم: أن للكعبة باباً يمكن منه الدخول والخروج، ولكن الباب لم ينفتح، بل إنشق الجدار ليكون أبلغ وأوضح وأدل على خرق العادة، وحتى لا يمكن إسناد الأمر الى الصدفة.

قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار : (يا علي أنه من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني )- حديث رقم 962 كتاب فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل .

وأخرج الطبري في تفسير قوله سبحانه:إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية (البينة:7) باسناده عن أبي الجارود، قال: قال ‏النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: (أنت يا علي وشيعتك)- تفسير الطبري:30/ 146 .

كما كتب ابن الصباغ المالكي في فصوله عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية (البينة: 7) قال الرسول الأكرم لعلي بن أبي طالب: "أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة، أنت وهم راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين) الفصول: 122.

جملة المقامات العالية والدرجات الرفيعة لم ولن تكن لأحد غير أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب عليه السلام أخي رسول الله ووصيه وخليفته من بعده دون فصل بأمر من الخالق الجبار ذلك الذي اصطفاه ليولد في جوف الكعبة دون غيره، ليجمع له مع طهارة مولده شرف محل الولادة، ويخصّه بمكرمة ميزه بها منذ ساعة مولده عن سائر البشرية جمعاء. وهذه من العجائب التي أضافت صوتاً ضارباً في تاريخ الكون وأحداثه الفريدة التي تفتح الأعين على ما تخفيه من أسرار الهية جمة.

روى الكثير من رواة الحديث والتأريخ المنزلة الرفيعة والدرجة العالية لمكانة الإمام علي أمير المؤمنين وولادته الفريدة في البيت العتيق خاصة كبار المؤلفين والعلماء والرواة مصرحين بذلك بعبارات شتى تدل على حصر هذه الفضيلة علي بن أبي طالب بضرس قاطع.. وإليك نصوصها: "لم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه، إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم" والتي رواها الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي (ت 658 هـ ) عن الحاكم أبي عبد الله النيشابورى (321 ـ 405 هـ) - كفاية الطالب : 407.

وقالها الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، الشيخ المفيد (ت 413) - الإرشاد: 9.. وكذلك الحافظ يحيى بن الحسن الاسدي الحلي، المعروف بابن البطريق ( 533 ـ 600 هـ) - عمدة عيون صحاح الاخبار: 24.. وايضا رواه الشيخ الثبت أبو علي محمد بن الحسن الواعظ الشهيد النيسابوري، المعروف بابن الفتال، من علماء القرن السادس - روضة الواعظين:76 .

ورواه كذلك الشيخ الوزير بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى الاربلي (ت 693 هـ) - كشف الغمة 1 : 59.. والإمام جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (648 ـ 726 هـ) - نهج الحق وكشف الصدق : 232.. وايضا السيد المحدث جلال الدين عبد الله بن شرفشاه الحسيني، المتوفى نيف وثمانمائة من الهجرة - منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة:7 .

وكذا الشيخ المحدث الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، من أعلام القرن الثامن الهجري - إرشاد القلوب : 211.. والشيخ المؤرخ النسابة جمال الدين أحمد بن علي الحسني، المعروف بابن عنبة (ت 828 هـ)- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : 58.. والعلامة المحدث السيد ولي الله بن نعمة الله الحسيني الرضوي، من أعلام القرن التاسع الهجري - كنز المطالب وبحر المناقب : 41؛ ثم رواه العلامة محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري الشافعي المدني أحد كبار أعلام القرن الحادي عشر، وكذلك العالم اللغوي الشيخ فخر الدين الطريحي (979 ـ 1087 هـ) - جامع المقال: 187.

ورواه آخرون كثيرون نحن الان بغنى عن ذكرهم جميعا والكل من ابناء العامة يقفون جيدا وبعيدا عن التعصب الأعمى والتطرف الوهابي السلفي التكفيري الذي التف من حواليهم على صحة المستندات والمراجع التي أشرنا اليها في هذا المقال وهذا يكفي لكي يراجعوا أنفسهم ويعيدوا حساباتهم ليبتعدوا عن عدائهم لأهل البيت عليهم السلام وأنصارهم وأتباعهم لأنهم هم الذين على الحق المبين والصراط المستقيم ومن عاداهم فقد هلك .

وقال خاتم المرسلين "عنوان صحيفة المؤمن حب علي" رواه العلامة المولوي محمّد مبين الهندي: في الصواعق، وأخرج أبو يعلى في مسنده، وأخرج الحافظ أبو محمّد عبد العزيز بن محمود المعروف بابن العصر في «معالم العترة»، والطبراني في الكبير وابن منذر عن رافع مَولى عائشة عن عائشة، ورواه الخطيب في "تاريخه" (4 / 410) ومن طريقه ابن عساكر ( 2 / 55 / 2),, وقال النبي الأكرم ايضاً "لا يجوز احد الصراط إلا بجواز من علي"- رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (10: 356) روى بسنده عن أنس بن مالك، وفي الرياض النضرة للطبري (2: 77 و172)، وفي تاريخ بغداد (3: 161)، وكنوز الحقائق للمناوي (ص 62)، وكنز العمّال (11: 621)، والمناقب لابن المغازلي (ص 242 برقم: 289) ، وينابيع المودّة (ص112) للقندوزي الحنفي، والصواعق (ص 124) لابن حجر، كما أورده الذهبي في ميزان الاعتدال (2: 28 و44) و...

أحاديث كثيرة في حق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لا يسع مقالنا لدرجها جميعاً، ومنها قول المصطفى الأمين "علي الفاروق بين الحق والباطل" – جاء في بصائر الدرجات للصفار ص 73 و219، والإمامة والتبصرة لعلي ابن بابويه القمي ص 111، وكتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي ص 256، وفضائل أمير المؤمنين لابن عقدة الكوفي ص 19، وشرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج 2 ص 256، والمسترشد لمحمد بن جرير الطبري ص 214، و كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي ص 121 و....؛ ثم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين "علي فاروق الأمة" - المعجم الكبير: ٦ / ٢٦٩ / ٦١٨٤، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٤١ / ٨٣٦٨؛ الإرشاد: ١ / ٣١ عن أبي ذر، الأمالي للطوسي: ٢١٠ / ٣٦١، المناقب للكوفي: ١ / ٢٦٧ / ١٧٩ وص ٢٨٠ / ١٩٤. راجع: أحاديث الخلافة / خليفة النبي بعده.

وقول الرسول الأعظم "علي سيد المسلمين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، يعسوب المؤمنين" - أخرجه ابن طاووس في التحصين: 596، وابن المغازلي في مناقب علي بن أبي طالب: 65 / 93، و... ثم قوله صلوات الله عليه " علي مع القرآن والقرآن مع علي" - الحاكم النيسابوري - المستدرك على الصحيحين الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 123 )، ومسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أبي سعيد الخدري (رقم 10896)، وأحمد بن حنبل – فضائل الصحابة - ومن فضائل علي ح ر 1035، والهيثمي- مجمع الزوائد – كتاب الخلافة - باب الخلفاء الأربعة - الجزء: 5 - ص 186 ح ر8950، والبيهقي -دلائل النبوة - جماع أبواب غزوة تبوك ح ر2753، والنسائي - السنن الكبرى - كتاب الخصائص ح ر 7313 و..... هو ميزان الأعمال، قسيم الجنة والنار، ساقي الكوثر، وصي النبي دون فصل، إمام المسلمين وأمير المؤمنين؛ الحد الفاصل بين الحق والباطل، والعدالة والظلم، والحقيقة والانحراف، والحكم الاسلامي والسلطة الأموية؛ سيف العدالة السماوية، ناصر المستضعفين وقاهر المتجبرين الظالمين، رافع لواء الاسلام وقاتل صناديد العرب الجهلة الكفرة و...

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ايضاً "علي خير البشر ومن أبى فقد كفر" - تفسير فرات: ٤٩٦ / ٦٥١، تاريخ دمشق: ٤٢ / ٣٧٢ / ٨٩٧٠ و ح ٨٩٧١، كنز العمال: ١١ / ٦٢٥ / ٣٣٠٤٥، شرح الأخبار: ١ / ١٤٤ / ٨١، المناقب للكوفي: ٢ / ٥٢٣ / ١٠٢٦، كشف الغمة: ١ / ١٥٦، المسترشد: ٢٧٢ / ٨٣ ، تاريخ بغداد: ٣ / ١٩٢ / ١٢٣٤، تهذيب التهذيب: ٥ / ٢٥٠ / ٧٣٧٩ ولسان العرب: ١٥ / ٢٧٨)؛ وقال الرسول الأكرم (ص): حب علي عبادة، والنظر الى وجه علي عبادة (المستدرك على الصحيحين ج3 ص141، ورواه ابن عساكر في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق ج2 ص398، والوصابي في أسنى المطالب الباب الثاني عشر ص75، والبدخشي في نزل الأبرار ص39، و مستدرك الحاكم - كتاب معرفة الصحابة - ذكر إسلام أمير المؤمنين علي- حديث رقم: 4681 و 4682 و4683، والطبراني - المعجم الكبير - من إسمه عبدالله، وإبن شاهين - شرح مذاهب أهل السنة - فضيلة لعلي (ع) و... آخرين غيرهم.