الصفحة الإسلامية

كتاب تحت التاليف ح الاولى علم الحديث في الاسلام


تاريخ الحديث في الاسلام

ذكرت المصادر أنَّ التاريخ الرسمي لمنع الحديث النبوي بدأ من أيام حكم أبي بكر، وعمر ،وعثمان، حيث امر هؤلاء الخلفاء بمنع الحديث وقاموا بإحراق الكتب التي حوت أحاديث رسول الله{ص} وهناك كلمة شهيرة لعمر(حَسْبُنا کتابَ الله).بسبب هذا المنع ضاعت كثير من الأحاديث فقد ذكرت الروايات أنَّ أبا بكر أحرق صحيف جمعها من المسلمين فيها (500) حديث..

" كثرة الأحاديث الموضوعة ": قال الشيخ محمود أبو رية عن منع تدوين الحديث: اتسعت أبواب الرواية، وفاضت أنهار الوضع بغير قيد، حتى بلغ ما روي من الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف، لا يزال أكثرها موجودا في تضاعيف المصادر والكتب المنتشرة بين المسلمين .. واشهرها:.

"انتشار الإسرائيليّات " ذكر المؤرخون أنه عندما قام الحُكّام بعد رحيل النبي [ص] بمنع تدوين الحديث قاموا بالمقابل بفتح باب الأحاديث الإسرائيليّة، ذلك بالسماح لأمثال تميم الداري الراهب النصراني، وكعب الأحبار اليهودي، أن ينشروا الأحاديث الإسرائيليّة بين المسلمين، وقد خصّص عمر بن الخطاب لتميم الداري ساعة في كل أسبوع يتحدث فيها قبل صلاة الجمعة في مسجد الرسول{ص} وجعلها عثمان بن عفان على عهده ساعتين أما كعب أحبار اليهود، فكان كل من عمر وعثمان ومعاوية يسألونه عن مبدأ الخلق، وقضايا المعاد، وتفسير القرآن إلى غير ذلك ..

"الفرق بين الرواية والحديث" الرواية هي سلسلة من الأحداث بسرد نثري يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحداثاً على شكل قصة.. مثلا جاء في فضل الخليفة الاول ــ قصة ذكرها محب الدين الطبري بدون إسناد ،هذا نص كلامه :(ما أخبرت زوجة ابي بكر, وأنه كان يشم منه رائحة كبد مشويّ: ذكر الطبري أن عمر بن الخطاب أتى إلى زوجة أبي بكر بعد موته فسألها عن أعمال أبي بكر في بيته ما كان يصنع فأخبرته بقيامه في الليل واعمال ليلة الجمعة يتوضأ ويصلي ثم يجلس مستقبلا القبلة رأسه على ركبتيه, فإذا كان وقت السحر رفع رأسه فيشم في البيت روائح كبد مشوي, فبكى عمر وقال: أنى لابن الخطاب بكبد مشوي, خرجه الملاء في سيرته .الرياض النضرة في مناقب العشرة (1/ 195) واخرجها اليافعي في كتابه ( مرآة الجنان ) وما جاء أنه كان إذا تنفس يشم منه رائحة الكبد المشوية. ) ومصادر اخرى.. هذه رواية .

" تحريف الدين" بعدما مُنع كتابة الحديث، حصل تحريف في الدين وتغيرت ثقافة المسلمين حتى روي عن الحسن البصري انه قال: لو خرج عليكم أصحاب الرسول ما عرفوا منكم إلاّ قبلتكم وحينما صلّى عمران بن الحصين خلف عليّ {ع} قال: لقد صلّى صلاة محمد، وذكرني بصلاة محمد {ص}

ما هو الفرق بين الرواية والدراية في علم الحديث؟ : الحديث هو المنقول عن لسان النبي {ص} وعندنا ما نقل من قول الائمة المعصومين {ع} اما التقرير يعني ان يرى النبي {ص} عملا يقوم به الصحابي ويسكت عنه .أي اقره.

"جهل الأمة لدينها " نتج عن سياسة المنع عن الحديث، وعن كتابته أن لم يبق من الدين إلاّ اسمه ومن القرآن إلاّ رسمه، روي عن الإمام مالك، أنّه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة.

واصبح الناس في جهل وتخبط رغم وجود القران . ففي بداية القرن الثاني الهجري قام عمر بن عبد العزيز بعد توليه للحكم برفع الحظر عن تدوين الحديث، وبسبب المنع دخلت كثير من الاسرائيليات، والأحاديث الموضوعة، في الأحاديث النبوية في مختلف المجالات الفقهية والعقدية، وغيرها.

"تعريف التدوين والحديث " الحديث: مأخوذ من الحدث وعُرِّف الحدث في اللغة بأنَّه أصل واحد وهو كون الشيء لم يكن، يُقال: حدث أمر بعد أن لم يكن، وأما تعريفه اصطلاحاً: فقد اختلف بين الشيعة وأهل السنة: يقول الشيعة: هو ما جاء عن المعصوم ابتداء بالنبي {ص} او الائمة من اهل البيت{ع} اما الخبرهو( ما جاء عن غيرهم.. اما السنة: هو اسم من التحديث، وهو الإخبار، ثم سُمي به قولٌ أو فعل أو تقرير نُسب إلى النبي {ص}..

"" ذهب بعض علماء السنة أنه لم يُكتب أي حديث في القرن الأول الهجري حتى نصف القرن الثاني، ولم يُكتب أي كتاب في الحديث،.. بينما يعتقد علماء الشيعة أنَّ كتابة الأحاديث كانت شائعة بين المسلمين في زمن النبي{ص}وقد شجع الصحابة على كتابة وحفظ ونشر أحاديثه. ذكرت روايات أنَّ قريشا نهت عبد الله بن عمر عن كتابة أحاديث الرسول فلما علم النبي بذلك غضب وأمر عبد الله بن عمر بكتابة كل ما يقوله .. { كنتُ أَكْتبُ كلَّ شيءٍ أسمعُهُ مِن رسولِ اللَّهِ[ص] أريدُ حفظَهُ فنَهَتني قُرَيْشٌ عن ذلِكَ وقالوا : تَكْتُبُ ورسولُ اللَّهِ [يقولُ في الغضَبِ والرِّضا] فأمسَكْتُ حتَّى ذَكَرتُ ذلِكَ لرَسولِ اللَّهِ[ص]فقالَ : اكتُب فو الَّذي نَفسي بيدِهِ ما خرجَ منهُ إلَّا حقٌّ. / عبدالله بن عمرو اخرجه ابو داود .

** موقف الخلفاء الثلاثة من كتابة الحديث {إحراق الأحاديث} لم يُقتَصَر على منعهم كتابة الحديث بل قاموا بإحراق الكتب التي دونت فيها أحاديث رسول الله [ص] روي عن عائشة أنَّ أباها أحرق (500) حديث من أحاديث النبي وأنَّ عمر بلغه أنه ظهر في أيدي الناس كتب فيها أحاديث النبي[ص] فاستنكرها وكرهها، فأمر الناس بإحضار كتبهم فأحضروها وهم يظنون أنه يريد النظر فيها، فاحرقها بالنار، ثم قال: أُمنية كأُمنية أهل الكتاب.{معنى الامنية} ما يُتمنَّى، المرء أي رغبته في تحقيق شيء أو الحصول عليه، فيكون ."حقَّق أُمْنيَّتةً" وفي علم النفس تسمى الامنية .حديث النَّفْس ومُشْتهياتُها... الى الحلقة الثانية ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كتاب تحت التاليف ح الاولى علم الحديث في الاسلام
الشيخ جلال الدين الصغير : المشرقيون وعملية الاستعداد لمعركة فيها فرج الناس وفرج آل محمد صلوات الله عليه وعليهم
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نأتي بالأعمال العبادية بما يحقق الهدف المرجو منها؟
الشيخ جلال الدين الصغير : شهر رجب الأصب فرصة للتغيير باغتنام نزول الرحمة الإلهية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن توجه جديد لمنصة فيسبوك وأثره على المجتمعات المحافظة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الرجبيين وتميّزهم في مشهد يوم المحشر
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أعمالنا في شهر رجب ما بين الكم والكيف
جعفر الطيار ومفاتيح الطاقة الإيجابية/ المفتاح الثالث والرابع
مجلس حسيني ــ الإمام الكاظم ودوره في الحياة السياسية
الشيخ جلال الدين الصغير : أين الرجبيون؟ شهر رجب يجب أن يكون دورة لتأهيل النفس لمهمات التكليف الكبرى
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك