كربلاء برؤية جديدة {ح 10}

مدرسة العراق التاريخية

من كتب التاريخ الإسلامي في العراق .؟ وفي أي مرحلة من التاريخ السياسي والظروف الموضوعية للشيعة وأئمتهم .. أليك بعض مما جاء عن العراق وتاريخه وكتابهم ..

يقول ابن إسحاق الواقدي , حين برزت مرحلة جديدة في التدوين التاريخي ظهرت مدرسة العراق التي تلت مدرسة المدينة ،أي جاءت بعدها وعلى أثرها .. وعرف من كتب الأخبار من الأوائل في الكوفة والبصرة, وأول من اشتهر في العراق , أبو مخنف لوط بن يحيى .- من هو أبو مخنف ...؟

لوط بن يحيى المعروف بابي مخنف: صاحب السير المشهور كتب كثيراً من الكتب, منها كتاب المغازي ، كتاب السقيفة ، كتاب الردة ، كتاب فتوح الإسلام ، كتاب فتوح العراق ، كتاب فتوح خراسان ، كتاب الشورى ، كتاب قتل عثمان ، كتاب الجمل ، كتاب صفين ، كتاب النهر ، كتاب الحكمين ، كتاب الغارات ، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ، كتاب قتل الحسين ، كتاب قتل الحسن ، كتاب مقتل حجر بن عدي ، كتاب أخبار زياد ،كتاب أخبار المختار ، كتاب أخبار الحجاج ، كتاب أخبار محمد بن أبي بكر ، كتاب مقتل محمد ، كتاب أخبار ابن الحنفية ، كتاب أخبار يوسف بن عمر ، كتاب أخبار شبيب الخارجي ، كتاب أخبار مطرف بن المغيرة بن شعبة ، كتاب أخبار آل مخنف ابن سليم ، كتاب أخبار الحريث بن الأسد الناجي ( الباجي ) وخروجه . هذه ترجمة كتبه كمؤرخ له ,مؤلفات كثيرة وتاريخ معروف في الوسط الإسلامي ..

لوط بن يحيى : أبو مخنف : أشهر مؤرخ لثورة كربلاء , من أهم كتبه مقتل الحسين {ع} الذي اعتمد عليه المؤرخون الذين جاءوا من بعده , فهم عيال عليه.. تبنى روايته محمد بن سعد في الطبقات الكبرى, والطبري في تاريخه وابن اعثم في الفتوح والبلاذري في انساب الأشراف والمسعودي في مروج الذهب وابن الأثير في الكامل وابن خلدون وابن كثير والذهبي وعن هؤلاء اخذ باقي الكتاب شيعة وسنة ...

هذا يبين أهمية الرجل في كتابة التاريخ وخصوصا واقعة الطف فيعد هو المصدر لأكثر روايات الواقعة , فلابد من الفحص الدقيق عن هذه الشخصية المثيرة للجدل , لأننا نجد بعض المحققين الكبار من الشيعة وثقوا الرجل, وآخرين نالوا من تاريخه وأسقطوه ,يقول السيد الخوئي (قده) :[ وكيف كان فهو ثقة مسكون إلى روايته على ما عرفت من النجاشي .وطريق الشيخ إليه صحيح ، فإن أحمد بن محمد بن موسى ، ونصر بن مزاحم ثقتان على الأظهر .] (معجم رجال الحديث – السيد آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي { قدسره} ج15ص97) .يقول النجاشي: لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الأزدي , أبو مخنف شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة وأشهرهم ، كان يسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام.(رجال النجاشي ج1ص223) ...لكن رغم هذا نؤشر العديد من الملاحظات على روايته منها: { هنا المآخذ في تاريخه الحسيني } ..1- روايته التي تبين تدخل العباسيين فيها ,-قال أبو مخنف حدثني عبد الله بن عاصم قال حدثني الضحاك المشرقي قال :لما سمعن النساء كلام الحسين {ع} صحن وبكين , وارتفعت أصواتهن فأرسل أليهن أخاه العباس وابنه عليا وقال لهما :أسكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن قال فلما ذهبا ليسكتاهن قال: أي الحسين ..! لا يبعد ابن عباس لأنه قد كان نهاه أن يخرج بهن ( تاريخ الطبري ج4ص287.) هذه الرواية أن صحت في مقدمتها .. أي بكاء النساء , ولو نستبعد ذلك أن يبكين وهن مشاركات بهذه الثورة العملاقة , ولكن النفس العباسي كان واضحا لتزوير الرواية لغاية معروفة , أن يقول التاريخ أن ابن عباس أكثر دراية من الحسين{ع} بالجوانب السياسية والعسكرية , لأنه النص يظهر ندم الإمام على أخراج النساء معه ومن الواضح مخالفته لاعتقادنا بعصمة الإمام{ع}عن الخطأ.

2-ان يزيد قال لعلي بن الحسين عليه السلام لما أمر بإرجاعه والسبايا إلى المدينة :لعن الله بن مرجانه أما والله لو إني صاحبه ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياه ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي ولكن الله قضى ما رأيت.( تاريخ الطبري ج4ص353 ) ..! هذا يعني تبرئة يزيد من دم الحسن {ع} وانه كان حزينا متألما على قتله من هنا تبدأ ألقاء التهم والمسؤولية من الكتاب {على الشيعة الذين قدموا دمائهم وأرواحهم دون الحسين}{ع} ولكن التاريخ كتب رغما عنهم إنهم قتلوا الحسين.

3- قال ابن أبي الحديد : انه ليس شيعيا ..واليك قوله :[وأبو مخنف من المحدثين وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار وليس من الشيعة ولا معدودا من رجالها].( ابن ابي الحديد - شرح نهج البلاغة ج1ص147...

4- الشيخ المفيد (قده) أكد في كتابه عن حرب الجمل حين أورد إخبار حرب الجمل عن أبي مخنف والواقدي وغيرهما قال بعدها :[فهذه جملة من أخبار البصرة وسبب فتنتها ومقالات أصحاب الآراء في حكم الفتنة بها وقد أوردناها على سبيل الاختصار وأثبتنا من الأخبار عن رجال العامة دون الخاصة ولم نثبت في ذلك ما روته الشيعة .]( معركة الجمل – الشيخ المفيد ص225 )هذه الكلمة من الشيخ المفيد " قدسره" تدعونا للتأمل كثيرا , نفهم انه لا توجد روايات شيعية يمكن الركون أليها , بصريح العبارة يقول الشيخ في هذا النص .. جئتكم برواية معركة الجمل من الكتاب الاموين والعباسيين .. فلو أضفنا إلى رأيه ما جاء عن الطبري وابن أبي الحديد , يتبين أن المقتل الموسوم بابي مخنف " مقتل غير شيعي كتب بأيدي أموية " كما جاء في الحاشية ..!

والرجل ليس من السهولة إلغاء مقتله بهذه العجالة , لا بد من التحقق والبحث في كتاب مقتل الحسين للراوي أبو مخنف , فالحق والإنصاف إن الأمر في الرجل ليس سهلا بل يحتاج إلى المزيد من البحث ...