كيفية اعداد البحث القرآني للمنبر الحسيني

كيف نكتب بحثا .؟ سواء كان بحثا قرآنيا او بحثا في حديث او أي موضوع . يمكن تقديمه كمحاضرة دينية او اجتماعية او مجلس حسيني.

" قبل الخوض في هذا الموضوع ــ البحوث القرآنية او الاجتماعية ــ لا بد من شرط اساسي ان يكون الباحث مطلعا على {التاريخ الديني والاجتماعي} , بعدها تأتي جميع المستلزمات مثل {معرفة مبادئ اللغة العربية} "النحو ومخارج الحروف" ثم تعلم طريقة الالقاء . والخطباء عليهم معرفة بعض الاطوار الحسينية والمقامات.

لآن كتابة البحث في مجال القران الكريم , تحتاج لخبرة وممارسة واطلاع واستماع لدروس ,من قبل الباحث الذي يريد تحقيق ذلك على الوجه الصحيح. هذه الخبرة والتمرس يعدان أساسًا لتحصيل شيء من العلم في تفسير القرآن الكريم.

اولا : من اهم الشروط ان تكون لدى الطالب ملكة الاستيعاب وحفظ الدروس والعلوم على ظهر قلب. فيكون الباحث مؤهّلاً لمعالجة فنيا إذا أراد كتابة بحث في مفهوم قراني معين , ويكون بحثه مقبولا عند أهل العلم .يمكن الركون لرايه والاستماع اليه. {معنى الملكة: هي صفةٌ راسخةٌ في النفس فيها نسبة من الاستعدادٌ العقليُّ لممارسة أَعمالٍ معيَّنة بمهنيةٍ ومهارة, تختلف عن الاخرين.

ثانيا ** {لا يمكن ان نعتبر البحث في القران مسالة انتماء للدين او حصول على ثواب فقط ,بل هي مسؤولية وشرف ان ننقل كلام الله بفهم واستيعاب للناس عامة والمسلمين خاصة} هذا عمل يستوجب {دراسة عقيدة مدارس متعددة ينتمي لها اكثر من مليار مسلم . فلا يمكن الخلط بين آيات العقائد والتوحيد بآيات الاخلاق او آيات الحدود. اضافة الى موضوع خطير هو ان نتكلم بموضوع عن عقيدة معينة ونحن لم نحيط بها .. ولا يمكن ان تنقل راي سواء لمذهبك او راي للاخرين من خلال الاستماع . هذا يعني ضرورة الاطلاع قبل ان تتكلم أي كلمة .اضافة الى معرفة الآيات المكية والمدنية والآيات التي تعتمد على وقائع تاريخية مهمة نزلت فيها اية معينة .مثل سورة الفيل .او حين الحديث عن الكعبة ان تعرف تاريخ بناءها والاحكام التي تتعلق فيها . والحوادث التي مرت عليها وتاريخ توسعة الكعبة والمعارك التي حدثت فيها قديما وحديثا .مثل حادثة الحرم المكي عام 1400 الموافق سنة 1979، حين استولى أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي مدعين ظهور المهدي, وهم ‏جهيمان العتيبي • ‏ومحمد عبد الله القحطاني • ‏والجماعة السلفية المحتسبة

ثالثا :أهمية الدراسة واضحة من خلال بذل الجهد لفهم التفسير ،هذه الدراسة محاولة لإبراز أسس وقواعد الفهم الصحيح للنص القرآني وتوضيح المقصد منه، وفي ذلك فوائد: منها أن مفسر القرآن ؛{ يجب عليه أن يتعرف على كيفية التعامل مع النصوص القرآنية}، من حيث عرضها لأي موضوع .. فيكون التركيز على بعض الكلمات ووجوب معرفتها. وبذلك الفهم يستطيع أن يستنبط ويصل إلى الفهم الشرعي او الاخلاقي وغيره . ومن فوائد ذلك.

** ثالثا [ ب] : ما العوامل التي تجعل البحث العلمي غير موضوعي؟

1- معتقدات وقيم الباحث العلمية: والمقصود من ذلك الاعتقاد بـأحد الأمور دون أن يُقرن الباحث ذلك باستشهاد منطقي. وبدون دليل علمي او تاريخي.

2- أخـــــــــلاقيات الباحث : اخلاق الباحث تظهر على لسانه وقلمه .بعض الباحثين يقع في وحل الجهات التي تُموِّلهم وبالتالي يُصبح البحث موجًها ايدلوجيا ضد او لتحقيق منافع خاصة، وبهذا يكون خالي من الموضوعية.

3- طبيعة البحث القراني ان يشتمل معنى{ النص} وما يتصل به من موضوعات واحكام اجتماعية وإنسانية , يصعب وجودها وتحريها في غير القران , على ان تتحرى جميع المدارس الفكرية, وليس التي تنتمي الى مدرستك الفقهية فقط . واذا حدث ذلك دون قصد، فلا بد ان تتحرى معاني النص الذي تتناوله من جهات اخرى { حتى التي لا تعتقد فيها} مثل البحوث التي تقارن فيها بين الاحكام في الاديان بخصوص { الاكل او الذبائح او الزواج والطلاق, او الميراث او حقوق المرأة , او قوانين الحدود خاصة في القتل , او حقوق الانسان والتفرقة العنصرية ــ تاتي بنص من كتب الاديان السماوية وتقارنه بنص قراني .

4- { لكل مقام مقال} اوصي بعدم البحث على المنبر ببحوث ترتبط ترتبط بالموضوعات الطبيعية، مثل: الأحياء، والكيمياء، والرياضيات؛ او الحديث عن الرياضة والدورات , لان هذا الحديث ليس بحثا ولا من اختصاص الخطيب الحسيني ,{ نعم يمكن الحديث عن راي الاسلام في امور اجتماعية يعاني منها المجتمع مثل " شكل الثياب وتقليد الغرب" على ان يكون الطرح موضوعي وليس هجومي . لان ذلك يرتب ردة فعل عند الشباب . انت اعرض الموضوع فقط دون ابداء رايك الخاص.

5- إعداد الأبحاث القرانية ونشرها : اوصي اخواني جميعا نشر جميع الابحاث التي تخص القران الكريم لتكون من خلالها مصدرا يتناوله طلاب العلم والخطباء , حيث ان نسبة البحوث العلمية الرصينة عند الطائفة الشيعية تعادل 5% خمسة بالمائة من مجموع المنشورات , على شرط ان يكون البحث رصينا يمكن الاخذ منه .وعدم التركيز فقط على نشر الادعية والزيارات للائمة الاطهار, او نشر مجالس حسينية قديمة ومكررة عدة مرات لان البحث العلمي يجب أن يتَّسم بها البحوث ـ في التاريخ قصص الانبياء وقصص الائمة وقصص الامم ـ او نقل احكام من الرسائل العلمية؛ وقصص تدعم القصة في القران مثل: الثبات على العهد، والصدق ونتائجه , واشاعة الفاحشة وتأثيرها على المجتمع , وتوضيح من يستخدمون القران للتنبأ بالأحداث المُستقبلية.

رابعا :{حالات مستحدثة لم تكن مكتوبة في القران} سواء العلمية او الشرعية , هذه الحالات لا يكفي ان اتابع كتب التفسير القديمة. لان العلم يتطور [ويجب] ان نأخذه من اهل الاختصاص. .مثال: لم تكن في فترة تفسير القران قبل الف سنة مختبرات تبين كيف تنقل الجينات الوراثية التي تنقل الشبه من الابوين الى الجنين في بطن امه . فلا مانع ان اضيف الى البحث علوم اطباء من ذوي الاختصاص في علوم نقل الجينات الوراثية , في الانسان والحيوان والاشجار,[ الحبوب او اقلام الشجر] وحين اتحدث عن الموت . قال المفسرون قديما انه خروج الروح من الجسد . الان العلم الحديث. يقول: قدم علماء الاعصاب نوعين من تجارب الاقتراب من الموت. أي لحظة الاحتضار . اليك. المعلومات التالية ..

النوع الأول، المرتبط بنصف الدماغ الأيسر، ووظيفته الاحساس بالمتغيرات ومتغير الوقت وانطباعات الطيران. والطيران هو استعارة علمية معروفة في عالم الأحلام، تعني أن وضعك جيد في الحياة وسهلة او بالعكس.

أما النوع الثاني، الذي يشمل النصف الأيمن من الدماغ، فيتميز برؤية وتواصل مع الأرواح، وسماع الأصوات .يقول تعالى:{ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ,. هذه المعلومات ما كانت موجودة سابقا رغم وجود التفاعلات بين مناطق الدماغ الايمن والايسر. هذا الذي يشعر به العقل ويتفاعل معه قبل الموت تكلم به القران في الآية المذكورة بشكل عنوان عام. على الرغم من وجود عديد من النظريات المستخدمة لتفسير تجارب الاحتضار قبل الموت، إلا أن الوصول إلى ما يسببها فعلا، أمر صعب. لم يتوصل العلم الى كيفية خروجها من الجسد بل حتى نزولها للجنين في بطن امه [ يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا] .

**يعتقد المتدينون أن ان النزاع قبل الموت دليلا على الحياة بعد الموت، على وجه الخصوص، خروج الروح من الجسد، على الرغم من أن التفسيرات العلمية لتجارب الاقتراب من الموت، تشمل الشعور بالانفصال عن الجسم .يقول تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين " - يبين أن القوم قتلوه فنودي من ساحة العزة أن ادخل الجنة كما يؤيده قوله الجنة على هذا انها جنة البرزخ دون جنة الآخرة ..

خامسا: {اختيار عنوان البحث القرآني من خلال اية معينة} لان المستمع يريد معرفة متن البحث المقدم من الخطيب، وهو أول ما تقع في اذن المستمع؛ ولذا ينبغي ان يكون عنوان الموضوع، لائقًا بما يحمله من معنى، والباحث الجيد هو من يجيد اختيار المناسبة مع ما يطرحه القران او الحديث عن تلك المناسبة . مثال:

في الانتخابات البرلمانية :ان يختار اية او حديث تحدد شروط اختيار القائد كعنوان جاء في قوله تعالى:{اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم}: لان هاتين الصفتين هما مقومات الشخص الناجح في القيادة { حفظ وعفة وخوف من الله وتحمل مسؤولية والحرص على اموال واعراض ودماء الناس. كلها تأتي في الحفظ ومن لم يكون حافظا لمهمته في القيادة فهو مرتزثق وكذاب ولا يصلح .

[الثانية عليم] أي ملما بكل ما يخص حياة الناس ومعاشهم . فهو عليم ومختص بعالم السياسة. عالم مقتدر لادارة شؤون المجتمع دون شعارات ودون قمع جاء في قوله تعالى:(إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا) التمكين توطيد الملك وتحديد معالمه وإخضاع الأسباب له وإعطاءه القيادة والمقدرة على التصرف وهو دور تغفله كثير من الإدارات عندما يضعون قيادات مقيدة التصرف .{ لسببين الاول عدم قدرة القانون التماشي مع حاجة الناس . او الخوف من القائد انه غير مؤتمن , فالزموه بقانون يحد من فساده .. اذن من وضعوه يعرفون انه فاسد.

هنا لا بد ان نبين الوجهة الاخرى لراي القران في الفساد الاداري .كقوله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205 البقرة) ويمكن معرفة جميع اسس الفساد من خلال الاية بالرجوع الى معاني اللغة العربية حول معنى الفساد. { جاء في قواميس اللغة العربية إنً لفظة الفساد تعني عدم الالتزام بما جاء في القرآن المجيد من أحكام شرعية تتعلق بالسلوك الشخصي للإنسان، كشرب الخمر والزنى وعدم أداء فرائض وسوء الأخلاق والسرقة.}.

مثال اخر: حين نتكلم في بحث الحجاب ومكانه على جسم المراة هذا الموضوع له عقدة عند العلمانيين وامثالهم . فيقولون ان الاية المباركة قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الخ، الجلابيب جمع جلبات وهو ثوب تشتمل به المرأة فيغطى جميع بدنها أو الخمار الذي تغطي به رأسها ووجهها.{الميزان السيد الطباطبائي - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٩}فقوله:(يدنين عليهن من جلابيبهن)أي يتسترن بها فلا تظهر جيوبهن صدورهن للناظرين .أي ستر جميع البدن .{ فيعرفن أنهن أهل الستر والصلاح فلا يؤذين أي لا يؤذيهن أهل الفسق بالتعرض لهن}. ياتي شخص موتور من القران وينفي هذا كله .. يقولون: على المرأة ان تبرز مفاتنها للرجال ولا يوجد نص على تغطية الجسم .. اليك الادلة .

.اية تبين معنى الحجاب بشكل اوضح لمن لا يعقلون .{ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا} يقول: فاتخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم لم يراها الناس. وقوله { إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ} تكون مختفية وراء حائط او غيره .وقوله في ستر الجسم يقول: { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} وقوله:{إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}" كل هذه الآيات تبين كلمة حجاب هو التواري التام الا انهم يصرون على تعرية جسم المرأة.

سادسا: يستلزم الاحاطة بكل ما يتعلق بالنص{ضبطًا ومناسبة} الضبط تعني ضرورة قراءة الآية بضبط اللغة وعدم اللحن فيها, واذا تعذر عليك معرفة قراءة النص بصورة صحيحة . فاذهب الى نظام كوكل قسم الفيديو واستمع للآية بالصوت مرتين او اكثر لضبط قراءة النص. والافضل ان تتابعها قراءة في القران .

ثم معرفة سبب النزول . والمناسبة التي نزلت فيها الآية , من الضروري معرفة تاريخ النزول,وهذا يتطلب دراسة [تاريخ القران الكريم] وهو علم ادبي تاريخي علمي اجتماعي ــ.هناك سور نزلت وتوقف بعضها , ثم نزلت مكملاتها بعد حين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا : يقصد بوحدة الموضوع هو "اختيار موضوع للبحث في المحاضرة "ولا يجوز ان تاتي بعنوان للمحاضرة ثم تغادره ولم تتكلم عنه, باختصار اغلب البحوث هذه السنين لا يلتزم الباحث بوحدة الموضوع , تجده يتكلم هنا وهناك بعيدا عن عنوان البحثز في حين من واجب الباحث اختيار عنوان{ للمشكلة أو القضية العلمية التي يريد البحث عنها وإيجاد الحلول لها،}هذا هام جدا لمراحل إعداد الأبحاث العلمية ذلك أن موضوع البحث هو الأساس الذي يضع الباحث عليه فرضياته، ويجمع معلوماته وبياناته ليقوم بتحليلها وتفسيرها ليتوصل إلى النتائج المرجوة.

ثانيا: أسباب اختيار موضوع البحث؟ : يقول الباحثون أن اختيار الموضوع من أهم خطوات إجراء البحث القرآني ، لأنه الموجه الأساسي في عملية البحث وجمع المعلومات والبيانات، وهناك أسباب عديدة تدفع الباحث لاختيار موضوع معين، وهذه الأسباب هي: .

- السبب الأول : حل المشكلة: من أهم أسباب اختيار موضوع لحل مشكلة معينة، فمن الممكن أن تكون مشكلة صغيرة تتطلب حل سريع وبحث بسيط، أو مشكلة معقدة يستغرق الباحث وقت أطول لإعداد بحث لها وحلها. مثل الطائفية. او الفساد . بداية يتم جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشكلة ومن ثم يقوم الباحث بتحليها ووضع الفرضيات لها، ثم الاستنتاجات حتى يتمكن أخيرا من تقديم حل ناجح وفعال لها.

2- السبب الثاني: فائدة موضوع البحث: تعتبر الفائدة التي يبحثها الخطيب من أهم الأسباب التي تدفعه لاختيار الموضوع، لإن أهمية الموضوع يشغل بال الكثير، مثال على ذلك: أبحاث التي تتعلق بالاكل والاسراف , او التشجيع على الاختلاط تحت مسميات سياسية وفنية ومنظمات مجتمع مدني ، حيث تعتبر هذه الأبحاث محط اهتمام الكثير من الناس كونها تهدد حياتهم وتشتت عوائلهم.

3- السبب الثالث: طرح موضوع جديد: بعض الباحثين يرغبون طرح أبحاث جديدة لم تطرح من قبل، بشرط أن تكون مواضيع هامة تستحق تجربة الباحث ومغامراته والجهد والوقت الذي يبذله الباحث تجاه إعداده.

4- السبب الرابع: الإضافة العلمية: من أهم أهداف البحث العلمي هو تقديم الإضافة العلمية ضمن مجال البح الذي يقدمه الباحث , من خلال تقديم معلومة جديدة أو قاعدة جديدة لم يسبق أن تم تقديمها أو دراستها، أو إضافة علمية حقيقية وجديدة لموضوع معين لم يسبق طرحه من أحد الباحثين، هذه البحوث تفتح اذهان المجتمع لمعتقد القران ووجوب التمسك فيه . مثل [ اثر اللقمة الحرام على الجنين والعائلة] وما تسببه من انحراف . واتيان ادلة على ذلك البحث من خلال قصة.

ــ اخيرا: عدم الالتزام بهذه التعليمات تعتبر خروجا على البحث العلمي لاي نص من نصوص القران الكريم او الاحاديث الشريفة للنبي محمد {ص} والائمة المعصومين جميعا عليهم السلام او البحث في راي شرعي .