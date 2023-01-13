تظاهرون و تظهرون و ظهير في القرآن الكريم (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقات السابقة ورد في المعاجم: قرًى ظاهرة: متواصلة متقاربة: "وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ" (سبأ 18). لم يُظاهروا: لم يُعاونوا: "إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" (التوبة 4). لم يظهروا: لم يبلغوا حد الشهوة: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور 31). ليُظهرَه: لِـيعليَه و يُقوّيَه: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا" (الفتح 28). ليُظهره: ليُعليه: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" (التوبة 33). ما حملت ظهورهما: ما علق بهما من الشحم فيُحلّ: "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ" (الانعام 146). ما ظهر منها: الوجه و الكفين و القدمين: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور 31). وراءكم ظهريّا: منبوذا وراء ظهوركم منسيّا: "قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ" (هود 92). يظْهروه: يعلوا على ظهره لارتفاعه: "فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا" (الكهف 97). يظاهرون: يُحَرّمون نساءَهمْ تحريم أمّهاتهم: "الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ" (المجادلة 2). يظهروا عليكم: يظفروا بكم: "كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ" (التوبة 8). يظهروا عليكم: يطّلعوا عليكم أو يغلبوا: "إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا" (الكهف 20). يظهرون: يَـصعدون و يرتقون: "وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ" (الزخرف 33).

والظهر ورد في آيات قرآنية اذ قال الله جل جلاله "نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ" (البقرة 101)، و "فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا" (ال عمران 187)، و "وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ" (الانعام 31)، و "وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ" (الانعام 94)، و "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" (الاعراف 172)، و "فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ" (التوبة 35)، "حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ" (الانبياء 39)، و "وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ" (الانشقاق 10)، و "الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ" (الشرح 3).

جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً" (الفرقان 55) معطوف على قوله "وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً" (الفرقان 41). والظهير بمعنى المظاهر على ما قيل والمظاهرة المعاونة. والمعنى: ويعبدون هؤلاء الكفار المشركون من دون الله ما لا ينفعهم بإيصال الخير على تقدير العبادة ولا يضرهم بإيصال الشر على تقدير ترك العبادة وكان الكافر معاونا للشيطان على ربه. وكون هؤلاء المعبودين وهم الأصنام ظاهرا لا ينفعون ولا يضرون لا ينافي كون عبادتهم مضرة فلا يستلزم نفي الضرر عنهم أنفسهم حيث لا يقدرون على شيء نفي الضرر عن عبادتهم المضرة المؤدية للإنسان إلى شقاء لازم وعذاب دائم. قوله تعالى "وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً" (الفرقان 56) أي لم نجعل لك في رسالتك إلا التبشير والإنذار وليس لك وراء ذلك من الأمر شيء فلا عليك إن كانوا معاندين لربهم مظاهرين لعدوه عليه فليسوا بمعجزين لله وما يمكرون إلا بأنفسهم ، هذا هو الذي يعطيه السياق.

ورد في المعاجم: ظَهير: اسم الجمع: ظُهَراء و ظَهائِرُ، الظَّهيرُ: المُعين، رَجُلٌ ظَهيرٌ: القَوِيُّ الظَّهْرِ. الظَّهْرُ: خلاف البَطْن. أدار له ظَهْره: تخلَّى وأعرض عنه، أنتِ عليَّ كظَهْر أمِّي: أنت محرَّمة عليّ، وتسمّى صيغة الظِّهار، قويّ الظَّهر: كثير الأنصار، ليس له ظَهْر: ليس له سند، اِستِظهار: اسم مصدر اِسْتَظْهَرَ، تَمَكَّنَ مِنِ اِسْتِظْهَارِ القُرْآنِ فِي سِنٍّ مُبَكِّرَةٍ: تَمَكَّنَ مِن حِفْظِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، اِسْتِظْهَارُ الدُّرُوسِ: مُرَاجَعَتُهَا وَالتَّمَكُّنُ مِنْهَا. اِستظهَرَ: فعل، اسْتظْهَرَ به: استعان، اسْتظْهَرَ الشيءَ: حَفِظَه وقرأَه حِفْظًا بلا كتاب، اِسْتَظْهَرَ دُرُوسَهُ صَبَاحاً: اِسْتَذْكَرَها، رَاجَعَها، استظهر على عدوِّه: غلبه، اِسْتَظْهَرَ لَهُ: اِسْتَعَدَّ، اِحْتَاطَ. إِظهار: اسم مصدر أَظْهَرَ، إِظْهارُ الحَقيقَةِ: إِعْلانُها والجَهْرُ بِها، إِظْهارُ الْمَفاتِنِ: الكَشْفُ عَنْها. أَظْهَرَ: فعل أظهرَ يُظهر، إظهارًا، فهو مُظهِر، والمفعول مُظهَر للمتعدِّي، أَظْهَرَ ما كانَ مَخْفِيّاً: أَبْرَزَهُ، بَيَّنَهُ، كَشَفَ عَنْهُ أَظْهَرَتْ جَمالَها. تَظاهَرَ: فعل تظاهرَ بـ يتظاهَر، تظاهُرًا، فهو مُتَظاهِر، والمفعول مُتظاهَر به، تَظَاهَرَ بِحُبِّهِ لَهُ وَهُوَ يَكْرَهُهُ: أَظْهَرَ لَهُ مَا لاَ يُبْطِنُهُ، يَتَظَاهَرُ بِالغِنَى وَهُوَ فَقِيرٌ: يُظْهِرُ حَالَهُ عَكْسَ مَا هُوَ عَلَيْهِ

تَظَاهَرُوا: تعاونوا، تَظَاهَرُوا: تجمَّعُوا ليعلنوا رضاهم أو سخطهم، في أمرٍ يهمُّهم. تظاهر القَومُ: 1 - تعاونوا: "تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (البقرة 85). 2 - تجمَّعوا ليعلنوا رضاهم أو سخطهم على أمر يهمّهم: تظاهر الطُّلاّبُ و العمّالُ. 3 - تدابروا وولَّى كلّ واحد منهم ظهرَه إلى صاحبه. تظاهر بالشَّيءِ: 1 - ادَّعى غير الحقيقة :-تظاهر بالشّجاعة/ بالكرم، تظاهر بعدم معرفة الأمر. 2 - عرضه بتباه: تظاهر بمواهبه. ظهر يظهر، ظهورا: تبين وبرز بعد الخفاء.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى لَا يَقَعَانِ. عن الباقر عليه السّلام: (النعمة الظاهرة: النّبي صلّى اللّه عليه و آله و ما جاء به النّبي من معرفة اللّه، و أمّا النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت و عقد مودّتنا).