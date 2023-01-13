مفهوم السياحة في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جائت كلمة سائح ومستقاتها في القرآن الكريم: فَسِيحُوا، السَّائِحُونَ، سَائِحَاتٍ. جاء في المعاجم: أساحه: أرسَلَهُ. تسيَّحَ: فعل، تسيَّحَ يتسيَّح ، تَسيُّحًا، فهو مُتسيِّح، تسيَّح فلانٌ مُطاوع سيَّحَ: تنقَّل في البلاد للتنزه. سيّح الزُّبدَ: أذابه وأساله سيّح المعدنَ: صَهَرَه. سَيح: اسم، الجمع : سُيوحٌ ، أَسْياحٌ، السَّيْحُ: الماءُ الظاهر الجاري على وجه الأرض، السَّيْحُ: الكساءُ المخطَّطُ. ساحَ: فعل ساحَ في يَسيح، سِحْ، سَيْحًا وسِياحةً وسَيَحانًا وسُيُوحًا، فهو سائح، والمفعول مَسِيحٌ فيه، سَاحَ الْمَاءُ: جَرَى، سَاحَ الظِّلُّ: تَحَوَّلَ، سَاحَ فِي البِلاَدِ: جَالَ فِيهَا للِسِّيَاحَةِ وَالتَّنَزُّهِ، سَاحَ الْمُتَعَبِّدُ: ذَهَبَ فِي البِلاَدِ للِتَّعَبُّدِ، أَوْ لَزِمَ الْمَسْجِدَ، سَاحَ الصَّائِمُ: أدامَ الصَّوْمَ. أَسْياح: اسم، أَسْياح: جمع سَيح، سَيّاح: اسم، السَّيَّاحُ: الكثيرُ السِّيَاحة. سُيّاح: اسم، جمع سائح. سائِح: اسم، الجمع: سائحون و سُيّاح. السائحُ: صائم ملازم للطَّاعة أو مهاجر، السائحُ: المتنقِّلُ في البلاد للتَّنزُّه أو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك والجمع: سُيَّاحٌ. سِياحَةُ وسُيُوحُ وسَيَحانُ وسَيْحُ: الذَّهابُ في الأرضِ للعبادَةِ، ومنه: المَسيحُ ابنُ مريَمَ.

قال الله سبحانه وتعالى "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" ﴿آل عمران 45﴾ الْمَسِيحَ: ال اداة تعريف، مسيح اسم علم، المسيح: لقب من الألقاب المشرِّقة، قيل: لُقب النبي عيسى به لأنه ممسوح بالدهن، أو لأنه كثير السياحة و المسح للأرض، و قيل: أصل معناه بالعبرية المبارك. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: اَلْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: "فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" (التوبة 2) وَ هِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَ الْمُحَرَّمُ، وَ صَفَرٌ، وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ، وَ لَوْ كَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَكَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ يَوْماً). وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: (أَشْهُرُ الْحَجِّ:شَوَّالٌ، وَ ذُو الْقَعْدَةِ، وَ عَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَ أَشْهُرُ السِّيَاحَةِ:عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَ الْمُحَرَّمُ،وَ صَفَرٌ، وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ).

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى"عَسى‌ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً" (التحريم 5) و ممّا يذكر أنّ جماعة من المفسّرين بل أكثرهم اعتبروا كلمة سائح بمعنى صائم و لكن طبقا لما أورده الراغب في المفردات فإنّ الصوم على قسمين: صوم حكمي: و هو الامتناع عن تناول الطعام و الماء، و صوم حقيقي: و هو امتناع أعضاء الإنسان عن ارتكاب المعاصي. قول الراغب و تجعله مناسبا، غير أنّه يجب أن يعلم أنّ السائح فسّر أيضا بمعنى السائر في طريق طاعة اللّه. سائح من مادّة السياحة و كانت تطلق في الأصل بمعنى الجولان في العالم، بدون زاد و متاع، و العيش اعتمادا على مساعدات الناس، لذلك فالصائم الذي يمسك عن الطعام حتّى يحين وقت الإفطار، شبيه بالسائح، من هذه الناحية، لذا أطلقت هذه اللفظة السائح على الصائم. قوله تعالى "التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ" (التوبة 112) و هم يتنقلون من مكان عبادة إلى آخر: السَّائِحُونَ‌. سائح في الأصل مأخوذ من سيح، و سياحة و التي تعني الجريان و الاستمرار. و هناك بحث بين المفسّرين فيما هو المقصود من السائح في الآية، و أي نوع من الجريان و الاستمرار و السياحة هو؟ فالبعض يرى كما قلنا أعلاه إن السير في تربية النفس و جهادها إنّما يكون في أماكن العبادة، ففي حديث عن النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم: (سياحة أمّتي في المساجد). و البعض الآخر يقول: إنّ السائح يعني الصائم، لأنّ الصوم عمل مستمر طوال اليوم، و في حديث آخر عن النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم: (إن السّائحين هم الصّائمون). و البعض الآخر من المفسّرين يرى أن السياحة تعني التنقل و التجوال في‌ الأرض لمشاهدة آثار عظمة اللّه، و معرفة المجتمعات البشرية، و التعرف على عادات و تقاليد و علوم الأقوام التي تحيي فكر الإنسان و تنميه و تطوره. و فريق آخر من المفسّرين يرى أن السياحة تعني التوجه إلى ميدان الجهاد و محاربة الأعداء، و يستشهدون‌ بالحديث النبوي: (إنّ سياحة أمّتي الجهاد في سبيل اللّه). و أخيرا فإنّ البعض يرى أنّها سير العقل و الفكر في المسائل العلمية المختلفة المرتبطة بعالم الوجود و التفكر فيها، و معرفة عوامل السعادة و الإنتصار، و أسباب الهزيمة و الفشل. إلّا أنّ أخذ الأوصاف التي ذكرت قبل السياحة و بعدها بنظر الإعتبار يرجح المعنى الأوّل، و يجعله الأنسب من بين المعاني الأخرى، و إن كانت كل هذه المعاني ممكنة في هذه الكلمة، لأنّها جمعت في مفهوم السير و السياحة.

عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ لاَ يَحْسُدْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً،إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ مِنْ شَرَائِعِهِ السَّيْحُ فِي الْبِلاَدِ، فَخَرَجَ فِي بَعْضِ سَيْحِهِ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَصِيرٌ، وَ كَانَ كَثِيرَ اللُّزُومِ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَلَمَّا انْتَهَى عِيسَى إِلَى الْبَحْرِ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، بِصِحَّةِ يَقِينٍ مِنْهُ، فَمَشَى عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ، فَقَالَ الرَّجُلُ الْقَصِيرُ حِينَ نَظَرَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَازَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، بِصِحَّةِ يَقِينٍ مِنْهُ، فَمَشَى عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ وَ لَحِقَ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَدَخَلَهُ الْعُجْبُ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: هَذَا عِيسَى رُوحُ اللَّهِ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وَ أَنَا أَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، فَمَا فَضْلُهُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَرُمِسَ فِي الْمَاءِ، فَاسْتَغَاثَ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَتَنَاوَلَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَخْرَجَهُ.