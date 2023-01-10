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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن آية الكرسي ومقامات من أتيح لهم الإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى
وكالة انباء براثا
90
2023-01-10
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن آية الكرسي ومقامات من أتيح لهم الإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى
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القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (حرب الجمل 2) (ح 10)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (حرب الجمل 1) (ح 9)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (قتل الخليفة الثالث 2) (ح 8)
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