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الشيخ جلال الدين الصغير : من هم الأشهاد وكيف يشهدون على أعمال الناس؟


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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن آية الكرسي ومقامات من أتيح لهم الإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى
الشيخ جلال الدين الصغير : من هم الأشهاد وكيف يشهدون على أعمال الناس؟
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (حرب الجمل 3) (ح 11)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (حرب الجمل 2) (ح 10)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (حرب الجمل 1) (ح 9)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (قتل الخليفة الثالث 2) (ح 8)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (قتل الخليفة الثالث 1) (ح 7)
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (الصحابة) (ح 6)
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