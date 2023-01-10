الصفحة الإسلامية

الحوراء زينب عليها السلام صوت الام الصابرة


الدكتور فاضل حسن شريف

الحوراء زينب عليها السلام مثال صبر الأم المفجوعة باخوانها وأولادها وأهلها الذين قتلوا في يوم واحد. مع ما مر بها من ألام فقد شهدت وفاة جدها المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وهي طفلة. ثم وفاة امها بعد أشهر قليلة من وفاة جدها عليهما السلام. وشهدت شهادة ابيها واخوانها وابنائها عليهم السلام. ولكن شعارها كما قال الله سبحانه وتعالى "قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا" (التوبة 51). وكانت السيدة زينب عليها السلام تستعين بالصلاة عند الشدائد ولا تترك صلاة الليل وتهجده. والله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز "وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ" (البقرة 45).

وهي مثال المؤمنة الصابرة وقت السبي ومجابهتها لطغاة زمانها وفضحهم لما اقترفوه من اثام يندى لها جبين الانسانية. ولكن ماذا نقول لأعداء امام المتقين علي بن ابي طالب عليه السلام الذي لم يسبي النساء. يقول الامام علي عليه السلام (الصبر يهوّن الفجيعة). ويقول الإمام الصادق عليه السلام (إن الله ينزل الصبر على قدر المصيبة).

والصابر تنزل عليه رحمة الله كما قال الله جل جلاله "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" (البقرة 156-157) كما ظهر في صمود زينب عليها السلام عند الشدائد وهي القائلة (ما رأيت الا جميلا)، وكما قال يعقوب عليه السلام "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" (يوسف 18). قال الامام الحسين عليه السلام (صبراً بني الكرام، فما الموت إلّا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم).

ومن اسفارها عليها السّلام مع والدها أمير المؤمنين عليه السّلام، حيث هاجر عليه السّلام من المدينة إلى الكوفة وجعلها مقرّاً لخلافته واقامت مع ابيها في الكوفة. ورجعت مع أخيها الإمام الحسن عليه السّلام إلى المدينة بعد استشهاد ابيها عليه السلام. و سفرها مع أخيها الإمام الحسين عليه السّلام الى الكوفة ورجوعها بعد الانتهاء من معركة الطف وذهابها الى دمشق ثم المدينة.

فالحوراء زينب عليها السلام فقدت اخوتها وابنائها وبقية الاهل في يوم واحد، وبعدها اصبحت حاملة لواء الاسرى، فساعد الله قلبها الذي حتى الجبال تهتز لهذه المصيبة، فالرؤوس مقطعة واطفال يتامى وامهات ونساء مرملات. وقد تلت عليها السلام كلام الله تعالى "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ" (ال عمران 178) امام مسامع الطاغية يزيد. ولكن لا تتوقع من طاغية سماع انين الثكالى حتى يأتي اليوم الذي يسحقه رب العباد في أرذل حالة يكون عليها في الدنيا قبل الاخرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (الصحابة) (ح 6)
الحوراء زينب عليها السلام صوت الام الصابرة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المباهلة ما بين الحادثة التاريخية وبين بيان مقامات جميع الأئمة عليهم السلام
الشيخ جلال الدين الصغير : هل تُعرض أعمالنا على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟
الشيخ جلال الدين الصغير : من هم الشهداء على الأمة من بعد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله؟ وما هي مواصفاتهم؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي دلالات القرآن الكريم على علم وعصمة أهل البيت صلوات الله عليهم؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام والسر في عظمة مقامهم في أداء الأمانة الإلهية
مجلس حسيني ـــ الفاحشة ونتائجها على المجتمع
الاهل في القران والسنة
القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (ح 5) (الخلفاء الراشدون)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 52.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك