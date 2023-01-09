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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المباهلة ما بين الحادثة التاريخية وبين بيان مقامات جميع الأئمة عليهم السلام
وكالة انباء براثا
44
2023-01-09
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المباهلة ما بين الحادثة التاريخية وبين بيان مقامات جميع الأئمة عليهم السلام
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