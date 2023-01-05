مجلس حسيني ـــ الفاحشة ونتائجها على المجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ }{الأنعام: 151}

ما معنى الفاحشة ..؟: الفواحش هي "ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال" هذا يعني ان معنى الفاحشة تنقسم الى قسمين.. قسم عملي بالممارسة . وقسم لفظي باللسان وطلاهما يمثلان مفهوم الفاحشة . وكل حالة توجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة . وكثيرًا ما ترد الفاحشة بدلالة الزنا، ويسمى الزنا فاحشةً .واللفظ السيء سواء شتيمة او وصف موضوع مثير او الحديث عن اشياء خارج اطار العرف الاجتماعي . كمن يحبذ الغناء والتميع والاشياء المبتذلة ويعتبرها جزءا من تراث مدينته .

** معنى ما ظهر منها وما بطن : ذكر القران جميع المحرمات في مصدرين هما القران الكريم . وسنة رسول الله{ص} وال بيته الاطهار . فتكون هذه التعليمات من كلا الطرفين محرمة في كل شريعة من الشرائع السماوية لان الدين عند الله الاسلام . هو دين واحد .فقال: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ } هي الذنوب الكبار التي تستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط والشتائم والسباب ..ونحوهما.

** قوله: { مَا ظَهَرَ مِنْهَا}الظاهر من الفواحش هي التي تتعلق بالبدن والحركات والكلام منها ..حركات بدنية سواء بالمشي او تمايل الجسد الواضح او ارتداء ثياب حاكية او تكشف عن جسد المراة .

** القسم الثاني: هناك ثياب يرتديها الذكر او الانثى وفي نفسه ما يخفيه في قلبه وهذا المخفي هو سبب ارتداءه لتلك الثياب ,لان الثياب والمشي والتبختر تتعلق بحركات القلوب للماشي والناظر ، كالكبر والعجب والرياء ،هذه كلها اعمال وحركات واضحة ومصدرها قناعة الانسان بما يعمل في مشيه او كلامه او ارتداءه للثياب. {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}. وقوله: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) معنى الخضوع بالقول يكون للرجال فقط .. خاصة الرجال الذين يحبون هذا النمط من القول: فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن يصل الى قلب الرجل مباشرة فيتعرف عليها من خلال الخضوع بالقول: لهذا أرشدهن إلى قطع وسائل الحرام، فقال: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} أي: في مخاطبة الرجال، بحديث خارج نطاق العمل, لان قلوب المرضى تتصيد الكلمة والهمسة وغيرها فتلين المراة من ردة فعل الرجل, لذا حرم الله ان تتكلم بكلام رقيق يطمع { الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } أي: مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير مريض .

** اما ارتداء الثياب للمرأة وما هي حدود ما تكشف عنه.؟ جاء في قوله تعالى(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) فما وجه البلاغة في هذا النص.؟ ولماذا لم يقل(يغطين أنفسهن بجلابيبهن)أو(يسترن أنفسهن بجلابيبهن)؟ ولماذا لم يقل (يدنين عليهن جلابيبهن) بدون (مِن)؟ثم ما الإعجاز في قوله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)؟ ولماذا لم يقل (لكي يعرفن فلا يؤذين)؟..

** الإجابــة : وجه الحكمة من الإدناء: إنه ليس أمر بمجرد ستر العورة، أو بمجرد ارتداء الجلباب، بل فيها أمر زائد , هو إدناء شيء من الجلباب على الوجه لستره، قال بعض المفسرين(ان اظهار الحق في مسألة السفور والحجاب): هذه الآية الكريمة لانها تستدعي التأمل..

- الأول: أن الله تعالى لم يقل: "يتجلببن" وإنما قال: {يُدْنِينَ عليهن من جلابيبهن}، ومعلوم أن الإدناء ليس نفس التجلبب، بل فيه أمر زائد على التجلبب، فلا يكون الامتثال بهذا الأمر بمجرد التجلبب، بل لا بد من الإِتيان بقدر زائد عليه، يصح أن يطلق عليه كلمة الإِدناء.

- الثاني :الإِدناء لا يطلق على لبس الثياب، بل يتعدى لمعنى فعل آخر، وهو الإِرخاء يكون من فوق، فالمعنى: يرخين شيئًا من جلابيبهن من فوق رؤوسهن على وجوههن. أما قولنا: على وجوههن، فلأن الجلباب لا بد أن يقع على عضو عند الإِرخاء، ومعلوم بالبداهة أن ذلك العضو لا يكون إلا الوجه، وأما أن يكون على الجبهة فقط، فمعلوم أن هذا القدر القليل من عطف الثوب لا يسمى إِرخاء، ويؤيد هذا المعنى - أي: أن المراد بالإِدناء هو الإِرخاء، ليس فقط لبس الجلباب الله أتى بكلمة:(مِن) التبعيضية قبل الجلابيب، معناه الإِدناء يكون بجزء من الجلباب.

- الثالث: أن قوله {فلا يُدْنِينَ) يرجع إلى ثلاث طوائف من النساء هن أزواج النبي{ص}وإلى بناته ،وبناته هن جميع بنات المسلمين , وإلى نساء المؤمنين، وقد أجمعوا على أن ستر الوجه والكفين كان واجبًا على أزواجه{ص}، فإذا كان الحكم على وجوب ستر الوجه والكفين في حق نساء النبي{ص} فلم لا يدل نفس الحكم على بقية النساء.؟ ولكن هل التزمت جميع نساء النبي {ص} بهذه الآية, وغيرها من الايات حينما امرهن بالاقرار في بيوتهن فقال:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }اقررن بالبيت لأنه أسلم وأحفظ لَكُنَّ{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}- أي: لا تكثرن الخروج متجملات متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأولى، حيث كانت تخرج المراة بكامل زينتها وتمر بالأسواق. لان التي تعمل هذا العمل في قلبها مرض تريد ان يقابلها رجل بكلمة غزل تنتشي نفسها..

اسفرت في الشارع كالشمس المنيرة ... أي ام انجبت تلك الاميرة ///// هذه غاية من تتجمل وتخرج للشارع امام الرجال الاجانب. وأشار ابن العربي في (أحكام القرآن) فقال: الستر والحجاب مما تقدم بيانه، واستقرت معرفته، واقترنت به الكلمة بعده، بصورة واضحة جدا في قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}.قال الأستاذ الدكتور محمد على السايس: المعروف أن هذه الآية نزلت {بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب ستر العورة، فلا بد أن يكون الستر المأمور به هنا زائدًا على ستر العورة؛ والمراد به الجلباب الثوب الواسع {عباءة} تستر به المرأة بدنها كلّه من فوق ثيابها، العباءة المعروفة في عصرنا.

ــــــــرسالة الحقوق للإمام زين العابدين{ع} للإمام زين العابدين: موسوعة اخلاقية عظيمة تسمى رسالة الحقوق وهي عبارة عن مجموعة بنود كتبها الإمام بعد مقتل والده الحسين {ع} في واقعة الطف تحتوي على اكثر من اربعين بندا .. أي اربعين وصية تعليمية . وقد ورد نص كامل لها في مصادر روائية منها: أوردها الشيخ الصدوق في ثلاثةٍ من كتبه، هي: من لا يحضره الفقيه والخصال، والأمالي. ثم اوردها ابن شعبة الحراني، في «تحف العقول عن آل الرسول». ونقلها السيد بن طاووس عن الكليني ورواها النجاشي أهميتها :..

هذه الرسالة تعتبر {أوّل رسالة قانونية جامعة دوّنت في التأريخ البشري}، وهي من الذخائر النفيسة الذي تبين حقوق الإنسان في الشرع والحياة وتشتمل على علاقات الإنسان الثلاثة، مع ربِّه ونفسِه ومجتمعه .وتبين حدود العلائق والواجبات بين الإنسان وجميع ما يحيط به. ويقول الشيخ باقر شريف القرشي،:«من المؤّلفات المهمّة في دنيا الإسلام» رسالة الحقوق «للإمام زين العابدين ،كونها بينت المناهج الحيّة لسلوك الإنسان، واهميتها في حياته، وكيف يبني حضارته ، على أسس تتوافر فيها جميع عوامل الشرف وما تحتاجه النفس البشرية. وهي متنوعة لاكثر من اربعين بابا فهي تقدّم صورة كاملة شاملة عن حقيقة الدين الإسلامي وتمثل دائرة معارف إسلامية كبرى من حيث تعدد جوانبها وتنوع مضامينها وهذا التنوّع والغنى الفكري أكسب هذه الرسالة موقعاً متميزاً في التراث الإسلامي. ومنها حقوق الله عزّ وجلّ. وحقوق الجوارح: وذكر الجوارح / اللسان،/ والسمع،/ والبصر، واليد والرجل والبطن والفرج. الخ.

**وهناك حقوق سماها حقوق الأفعال: وهي حق الصلاة، والحج والصوم، وحق الصدقة،والهدي. وحقوق الأئمَّة: حق السلطان وحق المعلم والمالك ثم حقوق الرعية وحق الزوجة وحق الابناء وغيرها من الحقوق .

** وصيته عن اللسان: وَأَمَّا حَقُّ اللّسَان فَإكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَى* معناه اعطه كرامة ان لا تذكر به كلمة تكون له وصمة عار.ـ وعوده عَلَى الْخَيْرِ واَحَمْلُهُ عَلَى الأَدَب * وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا .لان ذكر الشتيمة باللسان في ذكر الفحشاء هي السبب الموجب لسقوط الإنسان ومهانته. فلا يلوم الانسان نفسه اذا هدر هو بالسانه كرامته وزال تقديره من المجتمع , فعوده على مقالة الخير، وما ينفع الناس ولا يضرهم.لان اللسان هي الجارحة الناطقة والشاهدة على الْعَقْلِ وَالدَّلِيلَ عَلَيْه ولذلك يدان الانسان من عقله ولسانه الذي ينطق به .

*** اسباب وقوف الاسلام بالضد من كلام الفحش: يتساءل البعض عن الموقف المتشدد للإسلام ضد كلام الفحش ما هو السبب وما غايات الموقف هذا .. الجواب , الدين الاسلامي نزل بتعاليم توافق الفطرة البشرية للأسف في مجتمعنا اليوم نسمع الكثير من الكلام الفاحش، في كل مكان، حتى أصبح الموضوع شبه عادي... لو فرضنا ان المجتمع هو من يريد ذلك . فما هي النتائج على ذلك المجتمع .؟ باعتبار ان العرف الاجتماعي يقبل بتصرفات الشابات وبعض من يطلق عليه اعلامي.

** هناك بعض الناس يعتقدون أن الشخص الذي لا يتحدث بكلمات الفحش هو شخص ممل ومتخلف ولكن نقول(يبقى الحرام حراماً ولو فعله كل الناس، ويظل الحلال حلالاً ولو تركه كل الناس). هذا فرق بين الملتزم دينيا وبين من ترك دينه واتبع المغريات المحرمة.

نحن ننسب انفسنا من امة الإسلام التي تحث على الالتزام الاخلاقي وتؤكد عليه ..ونعرف أبرز مهمات نبينا محمد{ص} مسؤولية بناء الانسان ذكرا وانثى. (إنما بُعثت لأتممَ مكارم الأخلاق). اذن الاخلاق وفق المنظومة الاسلامية تحصن الامة من الانهيار.فالأمة التي تنهار أخلاقُها يوشك أن ينهارَ كيانُها، كما قال تعالى:{وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}.

**معنى امرنا مترفيها : هل يامر الله المترفين المتنفذين ان يكونوا فسقة ولما يفسقوا يدمر بلادهم..؟{ آمرنا " بالمد أي : أكثرنا . في تفسير هذه الاية المباركة { الاسراء 17} اليك اراء المفسرين ..

***الراي الاول يقول : "معناه أمرناهم بالطاعة فعصوا" مثل قوله{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} ظاهرة الامانة والحكم فيهما امر الهي.وقوله:{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكروالبغي} فلا يمكن هنا ان يامر المترفين بالفحشاء حتى يصل المجتمع الى مرحلة الفساد العام ثم يدمر مدنهم.

*** الراي الثاني: يحتمل أن يكون {معناه جعلناهم أمراء}.لان الامير له تأثير كبير على المجتمع. وفي الاسلام من يشغل وظيفة قيادية وهو لا يمتلك المؤهل المطلوب.. ولا اعني المؤهل الشهادة الجامعية فقط لان الشهادات هذا الزمان اغلبها غير مؤهله . وبعض حملة الشهادات اصبحوا اساتذة في الرقص والميوعة خاصة في حفلات التخرج. ترمي بعض الخريجات عفافها تحت قدميها وتبرز مفاتنها وتقدم وصلات رقص اكثر من الراقصات. الاسلام له موقف من القيادة .. انظر الى قوله تعالى:{ إني حفيظ عليم) أي:[ حفيظ للخزائن التي تحت يدي ..عليم بوجوه صرفها لمصالحها . وهذا الحفظ والحرص على المال يحتاج الى علم يمكن ان يسيس المجتمع للنفع مصلحة الناس. وهذا يعني عليم .. ومن شروط علم الحاكم على الامة :حفيظ على ما استودع ، عليم بما ولي عليه" . وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن أعلم لغة كل من يأتيه وغاياته .

**الراي الثالث :أن تكون امرنا بمعنى أكثرنا يقال: أمرهم الله أي كثرهم الله. جاء في الحديث : " خير المال مهرةُ مأمورة " أي كثيرة النسل. اذن امرنا مترفيها لا تعني إن الله يأمر بالفحشاء .حاشا لله .. ومترفيها هم منعميها وأغنياءها ( ففسقوا فيها فحق عليها القول ( وجب عليها العذاب ( فدمرناها تدميرا ( أي : خربناها وأهلكنا من فيها .قال شوقي رحمه الله: وإذا أُصيب القومُ في أخلاقِهم * فأقِمْ عليهم مأتَمًا وعويلاً.

** الفحشاء والفساد الاعلامي: صنف السياسيون في القرن العشرين الاعلام الى ثلاثة اقسام وهي الاعلام الابيض .والاعلام الرمادي .والاعلام الاسود. والاعلام الاسود ..فالأعلام الابيض هو ما يقدمه العدو ضدك في كشف أي معلومة تضعف النسيج الاجتماعي. مثال:

الاعلام الابيض:{بعض الاعلاميين الساكنين في اوربا يقدمون برامج ان هناك لجنة من الامم المتحدة جاءت بوثائق عن نسبة الفساد والسرقة في العراق, يصبح المواطن مخدر ينتظر وصول اللجنة الى يوم يبعثون.{او يقول اعلامي موتور حصلنا على مصادر موثوقة عن القضية الفلانية.غايته ان يذكرها للناس ولكنه وضع عليها اطار} المصادر الموثوقة ..وهنا ندخل الاشاعات بقوة حيث ان الاشاعة تختلف عن الدعاية لان الاشاعة غير معروفة المصدر. بينما الدعاية معروفة بتفاصيل دقيقة.

الاعلام الرمادي: وهي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين وعقيدتهم للحصول على النتائج والأهداف المتوخاة بدلا من استعمال القوة العسكرية والقتال، مثلا :يظهر شخص في برامج يتحدث عن انحراف المرجعية , او يهاجم قوة الشيعة. وتستمر الحملات الرمادية حتى يقتنع بعض المغفلين ان الدول التي دعمت الارهاب وقتلت العراقيين وذبحت الرجال والنساء واعتدت على الاعراض, يصورونهم حمامة سلام ومن ساند ودافع عن ابناء المذهب وابناء العراق عدوا ويجب محاربته.

الاعلام الاسود: وهو من اخطر حالات الاعلام حيث تشكل غرف تحتوي كبار الاعلاميين ممن يجيدون ممارسة الضغط الاعلامي على عقول الناس وهذا حدث في الاتحاد السوفيتي عام 1991م وتمكن ذلك الاعلام من تفتيت اكبر قوة عسكرية في العالم . وكذلك في الربيع العربي عندما تم اسقاط حكومة مصر وتونس وليبيا .. ولكن توقف ذلك الاعلام بعد ان وصل الاسلاميون المتشددون الى الحكم . وحدث في العراق الاعلام الاسود بقوة منذ عام 1919م لحد الان . يقول احد خبراء الاعلام { لا تصلح القوة الا في السياق الذي تعمل فيه .. فالدبابة لا تصلح للمستنقعات ولا الجيوش النظامية في ازالة دولة متماسكه شعبا وحكومة كاليمن وسوريا .فتم استبدال الدبّابة بالإعلام، والجيوش بالعملاء، والاحتلال المادي بالاحتلال الفكري والأيديولوجي، كما يحدث في العراق من خلال المواقع الالكترونية ولقاءات بعض المتحللات اللاتي يتحدثن بأمور ما كانت تتمكن امرأة حتى الساقطات من الحديث به . وترك الاعلام الملتزم لهم اجواء الحرية.

هكذا تكرس هزيمة الفرد والمجموع في أيّ قارةٍ من دون حاجة لاستخدام القوة العسكرية. عندها يتحول المسلمون الى عبيد يسهل قيادتهم يتحولون من خير امة الى عبيد الاجنبي ،فيملي السيد على عبده ان يتخلى عن عفاف العرض .. ثم يتحلل الابناء .. ثم تنتفي الحاجة الى الدين. الان المثلية وتبادل الزوجات في العراق مشروع تعمل من اجله القوى الكبرى. اما المؤسسات الدينية صرفوها الى الاهتمام الى الشعراء والمهوال والعشائر تطلب مهوال وهوسات . وتحولت المجالس الحسينية الى نواعي وبكاء..يقابلها عزوف عن استقبال تفسير القران والحديث.

** الفاحشة من خلال البصمات :..

اما اليوم فالاعلام يمارس دورا رياديا في توجيه الامة ولكن نحو الفسوق. وهذا واضح لا يحتاج الى دليل. بسبب كثير البرامج الفاسدة ووصول المفردة{ البصمة} الى كل مكان وكل بيت، فاصبحت الفنانات بالرقص واظهار الجسد في اغلملاهي الحمراء تقدم النصيحة للبنت والزوجة .. وتتحدث علنا انها خانت زوجها كذا مرة , وتحارب كل ما بناه الاسلام في عفة المراة وكرامتها . والمصيبة اصبحت بعض المحسوبات على { المتعلمات} حاضن لتلك الافكار الفاسقة وانتقلت حالة الشذوذ للرجال واصبح الاعلان بالمثلية ورفع الشعارات والاعلام والتجمعات بينهم مسالة طبيعية .. يقابلها ضعف تام في الاعلام الديني من كل الدول الإسلامية. لان الخطيب اما لا يمتلك ثقافة اجتماعية ومتابعة لما يجري حوله. او لآنه يعرف ويسكت واكتفى بالنعي والرادود والمهوال وطيخ القيمة .وهؤلاء لهم اغلب الحسينيات حواضن مشجعة.

** ــــــــ ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾.الاية تخاطب الامة الاسلامية . ويعتبرها خير الأمم، من كلّ الأمم الّتي توالت على البشريّة، ثم يعدّد صفات هذه الأمّة حيث يقول تعالى: "تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"، اذن صفة {الخير} في الامة مقرونة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى اجتمعت هذه الصفات في الامة اصبحت خير أمّة أخرجت للناس. وفي ميزان التفاضل بين المجتمع يوضح القران ان اكرم انسان على الله هو التقي هو ميزان التفاضل بين الأفراد(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من موازين التفاضل بين الأمم السابقة.

** إنّ جزاء أعمال الإنسان يكون عادة في الآخرة وليس في الدنيا. ولكن هناك نوع من المعاصي عجّل الله تعالى العذاب لمرتكبيها في الدنيا ومن تلك الانحرافات اشاعة الفاحشة .لان الفاحشة لا تتوافق مع الايمان مطلقا قال تعالى.{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}. بلا شك الذنوب الكبيرة لها عقوبات في الاخرة , ولكن بعض الذنوب عقوبتها في الدنا والاخرة منها التكلم بالفحشاء.

تعجل العقوبة في الدنيا )، ما هذه العقوبة ؟ العقوبة أنواع كثيرة منها ما يتعلق بالدين،{ يستخف به} ورد في الدعاء "اللهم لا تبتلنا في ديننا ما احييتنا" ومنها ما يتعلق بالبدن زوال العافية، ومنها ما يتعلق بالأهل والعياذ بالله، ومنها ما يتعلق بالمال. ومنها رفع البركة, ورفع الامان . والتجرأ والانحلال، اما أعظمها ؟ ما يتعلق بالدين.. ومن يكون عدوا لدينه يرتكب جميع الحرمات .

لذلك كانت في خطبة الامام الحسين{ع} كلمة يجب ان نقف عندها حين قال: ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون .. فكان ردهم شنيعا" ما ندري ما تقول يا ابن فاطمة .. قال انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليش عليهم جناح فامنعوا عتاتكم وجهالكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا قالوا : لك ذلك .. يفهمون لغة الحرب والقتال ولا يفقهون شيئا من الدين.

ثمّ وقف بباب خيمة النساء مودّع، ونادى: يا زينب، ويا أم ّكلثوم، ويا فاطمة، ويا سكينة، عليكنّ منّي السلام.. فأقبلن إليه ودرن حوله..

رد واعياله امن العطش يومن *** اوصاح ابصوت للتوديع گومن

او مثل سرب القطا گامن يحومن ***** تطيح عليه وحدتهن او تعثر

اجت زينب وباجي الحرم يمه ************ وصارن للوداع عليه لمه يشم سكنه وهي كامت تشمه ************* وعلخد الورد ليلو يتنثر

والتفت الحسين إلى ابنته سكينة فرآها منحازة عن النساء وقد رفعت صوتها بالبكاء، فضمّها إلى صدره، وجعل يمسح دموعها بكمّه، وكان يحبّها حبّاً شديداً، وجعل يقول: سَيَطُولُ بَعْدِي يَا سُكِينَةُ فَاعْلِمِي //مِنْكِ البُكَاءُ إِذَا الحِمَامُ دَهَانِي////لّا تُحْرِقِي قَلْبِي بِدَمْعِكِ حَسْرَةً // //مَا دَامَ مِنِّي الرُّوحُ فِي جُثْمَانِي //فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالذِي /// تَأْتِينَهُ يَا خِيَرَةَ النِّسْوَانِ////........................

يبويه انروح كل احنه فداياك دخذنه للحرب يحسين وياك

أهي غيبه يبويه واگعد اتناك وگولن سافر ويومين يسدر

يبويه گول لا تخفي عليّه ها ذي روحتك يو بعد جيّه

يبويه ان كان رايح هاي هيّه اخذني اوياك عنّك مكدر اصبر