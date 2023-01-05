القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (ح 5) (الخلفاء الراشدون)

الدكتور فاضل حسن شريف

واستمر السيد مرتضى العسكري عن موضوع زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم استنادا لروايات كما جاء في کتابه أحاديث أم المؤمنين عائشة قائلا: في باب مناقب علي من كتاب المناقب بسنن الترمذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما انتجيته ولكن الله انتجاه). ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب أبيها إلى المسجد، وفتح باب صهره، ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة، ثم عزله عنها بصهره، فقدح ذلك أيضا في نفسها، وولد لرسول الله إبراهيم من مارية، فأظهر علي بذلك سرورا كثيرا، وكان يتعصب لمارية، ويقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميلا على غيرها، وجرت لمارية نكبة، فبرأها علي منها، وكشف بطلانها، أو كشفه الله على يده، وكان ذلك كشفا محسا بالبصر، لا يتهيأ للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في القرآن المنزل ببراءة عائشة، وكل ذلك مما يوغر صدر عائشة عليه، ويؤكد ما في نفسها منه، ثم مات إبراهيم، فأبطنت شماتة، وإن أظهرت كآبة، ووجم علي من ذلك، وكذلك فاطمة، وكانا يؤثران مارية، ويريدان أن تتميز عليها بالولد، فلم يقدر لهما ولا لمارية ذلك، وبقيت الامور على ماهي عليه. وكان علي لا يشك أن الامر له، وأنه لا ينازعه فيه أحد من الناس، ولهذا قال له عمه: أمدد يدك أبايعك، فيقال: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله، فلا يختلف عليك اثنان. وكانت صلاة الصبح، فخرج رسول الله وهو في آخر رمق يتهادى بين علي والفضل بن العباس، حتى قام في المحراب كما ورد في الخبر، ثم دخل، فمات ارتفاع الضحى، فجعل يوم صلاته حجة في صرف الامر إليه. روى ابن سعد في الطبقات عن جيش اسامة، وقال: فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الاولين والانصار إلا انتدب في تلك الغزوة. فيهم أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة ابن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الاولين، فغضب رسول الله، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما مقالة بلغني عن بعضكم في تأميري اسامة ؟ ثم نزل فدخل بيته، وذلك يوم السبت، وتوفي يوم الاثنين. قال: ثم ماتت فاطمة، فجاء نساء رسول الله كلهن إلى بني هاشم في العزاء إلا عائشة، فإنها لم تأت، وأظهرت مرضا، ونقل إلى علي عنها كلام يدل على السرور. ثم بايع علي أباها، فسرت بذلك، وأظهرت من الاستبشار بتمام البيعة واستقرار الخلافة وبطلان منازعة الخصم ما قد نقله الناقلون فأكثروا، واستمرت الامور على هذه مدة خلافة أبيها وخلافة عمر وعثمان، والقلوب تغلي والاحقاد تذيب الحجارة، وكلما طال الزمن على علي تضاعفت همومه وغمومه، وباح بما في نفسه إلى أن قتل عثمان، وقد كانت عائشة أشد الناس عليه تأليبا وتحريضا، فقالت: أبعده الله. وأملت أن تكون الخلافة في طلحة، فتعود الامرة تيمية كما كانت أولا، فعدل الناس عنه إلى علي بن أبي طالب، فلما سمعت ذلك صرخت: واعثماناه قتل عثمان مظلوما، وثار ما في الانفس حتى تولد من ذلك يوم الجمل وما بعده. قال ابن الحديد: هذه خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوب.

جاء في کتاب أحاديث أم المؤمنين عائشة للسيد مرتضى العسكري عن الخلفاء الراشدين: الخليفتان هما: أ - أبو بكر الملقب بالصديق والعتيق، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، وأمه أم الخير سلمى، أو ليلى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. ولد بعد الفيل بسنتين أو ثلاث، وكان من السابقين الاولين إلى الاسلام. صاحب الرسول في هجرته إلى المدينة، وشهد بدرا وما بعدها، وبويع بالخلافة في السقيفة بعد وفاة رسول الله وقبل دفنه، وتوفي لثماني ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة، ودفن في حجرة رسول الله، وعمره ثلاث وستون سنة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال أو ستا وعشرين. ب - أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي القرشي العدوي، وأمه حنتمة بنت هشام أو هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أسلم بعد نيف وخمسين رجلا وامرأة، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها. استخلفه أبو بكر من بعده، وانتشرت الفتوح الاسلامية في عهده. طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وعمره خمس وخمسون أو ثلاث وستون، ودفن هلال المحرم سنة أربع وعشرين إلى جنب أبي بكر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال. نشك في صحة ما قدره العلماء في عمر الخلفاء الثلاثة ونظن انهم كانوا يرغبون في توفيق سني عمر بعضهم وسني عمر رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد قضت أم المؤمنين عائشة حياتها في نزاع حاد عنيف، وتنافس حزبي صاخب إلا ما كان من أيامها على عهد الخليفتين، فإنها قضتها قريرة العين، منعمة الحال، هانئة بما كانت تراه من غلبة حزبها واستيلائه على الحكم، وبما أحيطت من رعاية خاصة أوصلتها إلى ما كانت خليقة بها من مكانة مرموقة في المجتمع الاسلامي حتى اليوم، فقد توفي الرسول صلى الله عليه وآله عن تسع زوجات ولم نجد في تلكم التسع من يرجع الخليفتان إليها في القتيا كما كانا يفعلان مع أم المؤمنين عائشة. ومما يؤيد ما ذكرناه ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن القاسم قال: (كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت). وما أخرجه عن محمود بن لبيد قال: (وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت يرحمها الله، وكان الاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن). عن أبي مليكة قال: قالت عائشة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: (إئتني بكتف ولوح حتى أكتب لابي بكر لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم، قال: أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك أبا بكر). ومنها أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي مليكة: قال سئلت عائشة: من كان رسول الله مستخلفا لو استخلفه: قالت: أبا بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبا عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا. واللفظ لمسلم. مسند أحمد، وقريب منه في البخاري، كتاب المرضى.