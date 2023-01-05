القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (ح 3) (آية التحريم)

الدكتور فاضل حسن شريف

ويستطرد السيد مرتضى العسكري عن روايات أصحاب الصحاح والسنن من الاحاديث قائلا: وهكذا يتضح لنا بجلاء وجوه الحكمة في تزوج الرسول صلى الله عليه وآله ببضع عشر امرأة مؤمنة، غير أن أحاديث أم المؤمنين عائشة هي التي شوشت تلكم الاخبار فإنها تلقي في الذهن أن تعدد الزوجات من قبل الرسول صلى الله عليه وآله كان استجابة منه لهوى النفس معاذ الله، فإن أصحاب الصحاح والسنن من الاحاديث رووا عنها مثلا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله بعدما نزل قوله تعالى: "تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ" (الاحزاب 51) قالت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إننا نرى أن أم المؤمنين عائشة يمكن أن تتحدث بمثل هذا الحديث بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حكومة الخلفاء وحين كانت المتحدثة الرسمية للحكومة، أما أن تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وتقول له في عصر حكومته في المدينة: (ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك) لا يمكن أن يقع ذلك، لان في هذا القول طعنا بمنشأ الوحي إذ أن منشأه هوى نفس الرسول صلى الله عليه وآله معاذ الله بل وطعن في منزلة الوحي تعالى شأنه عن ذلك. ومهما يكن من أمر فان أمثال هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة حجبت الرؤية الصحيحة لحكمة تزوج الرسول صلى الله عليه وآله بأكثر من عشر من المؤمنات به، وألقت في الاذهان أن ذلك كان منه صلى الله عليه وآله بدافع هوى النفس ومتابعتها، واستفاد منها خصوم الاسلام في ما كتبوا ونشروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما نشروا. وأخيرا وبعد انتشار أمثال هذه الاحاديث في كتب صحاح الحديث ومسانيدها ألا ينبغي لنا أن نقوم بدراسات في سبيل تمحيص سنة الرسول صلى الله عليه وآله، إذا فليعذرنا العاتبون اللائمون.

يقول السيد مرتضى العسكري: في الاسلام فانه يحرم اتخاذ الخليل على الجنسين كما قال سبحانه وتعالى: "ولا متخذات أخذان" (النساء 24) وقوله تعالى: "ولا متخذي أخذان" (المائدة 51) والمقصود من الخدن هنا الصديق من الجنس الآخر وجمعه الاخدان، كما يعاقب الاسلام العقوبة على الاتصال الجنسي غير المشروع ويجلد الطرفين مائة جلدة إذا لم يكن لديهما سبيل إلى الاتصال الجنسي المشروع، وفي حالة الاتصال الجنسي غير المشروع مع وجود الزوج للمرأة وللرجل الزوجة أو المملوكة يرجم الزاني منهما، وفي مثل هذا المجتمع يتيسر المحافظة على طهارة النسل، أما في المجتمع الغربي المتحلل عن كل هذه القيود كيف يتيسر المحافظة على طهارة النسل؟ لست أدري بعد ذكرنا الحكمة في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وآله.

وحول نزول سورة التحريم يقول السيد مرتضى العسكري: كان من أثر ما صدر من أم المؤمنين عائشة وحفصة في حق مارية نزول سورة التحريم، كما نوردها في ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ" (التحريم 1-2). في تفسير الطبري عن ابن عباس قال: كانت حفصة وعائشة متحابين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وآله فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده فأرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها، وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني. فقال النبي صلى الله عليه وآله والله إني لارضينك فإني مسر اليك سرا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ قال: إني أشهدك أن سرتي هذه علي حرام رضا لك، وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وآله فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها: أن ابشري إن النبي صلى الله عليه وآله قد حرم عليه فتاته. فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وآله أظهر الله عزوجل النبي صلى الله عليه وآله فأنزل الله على رسوله لما تظاهرتا عليه "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ" (التحريم 1) إلى قوله تعالى "وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (التحريم 2). وقريب منه رواية عروة بن الزبير في طبقات ابن سعد. وفي رواية الضحاك: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله فتاة فغشيها فبصرت به حفصة وكان اليوم يوم عائشة وكانتا متظاهرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اكتمي علي ولا تذكري لعائشة ما رأيت فذكرت حفصة لعائشة فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وآله حتى حلف أن لا يقربها أبدا فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته: "وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ" (التحريم 3). في تفسير الطبري: هو في قول ابن عباس وقتادة وزيد بن اسلم وابنه عبد الرحمن والشعبي والضحاك بن مزاحم: حفصة. وقوله تعالى: "فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ" (التحريم 3) يقول: فلما خبر حفصة نبي الله صلى الله عليه وآله بما اظهره الله عليه من افشائها سر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عائشة "قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا" (التحريم 3) يقول قالت حفصة لرسول الله من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به "قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ" (التحريم 3) يقول تعالى ذكره: قال محمد نبي الله لحفصة خبرني به العليم بسرائر عباده. "إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ" (التحريم 4) في تفسير الطبري عن ابن عباس قال: (مكثت سنة وانا اريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين فما أجد له موضعا أسأله فيه، حتى خرج حاجا وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران وهي قرية بوادي ظهران قرب مكة، ذهب لحاجته وقال أدركني بإداوة من ماء فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالاداوة اصبها عليه فرأيت موضعا، فقلت: يا امير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة رضي الله عنهما). تواترت هذه الرواية عن ابن عباس وفي بعض ألفاظها بعض الاختلاف في بعض الاسانيد. في تفسير الطبري عن ابن مسعود والضحاك وسفيان: فقد صغت قلوبكما: فقد زاغت قلوبكما. وعن ابن عباس: "فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا" (التحريم 4) يقول: فقد زاغت قلوبكما يقول: قد اثمت قلوبكما. وفي تفسير السيوطي الدر المنثور عن ابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب وابن عباس في قوله: "وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ" (التحريم 4) قال: هو علي بن أبي طالب. وعن اسماء بنت عميس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: "وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ" قال: علي بن أبي طالب. "عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا " (التحريم 5). "قَانِتَاتٍ" قال الراغب في مفردته: القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع. "سَائِحَاتٍ"قال الراغب: (سائحات: صائمات، قال بعضهم: الصوم ضربان: حقيقي وهو ترك المطعم والمنكح، وصوم حكمي وهو حفظ الجوارح عن المعاصي كالسمع والبصر واللسان، فالسائح هو الذي يصوم هذا الصوم دون الصوم الاول، وقيل: السائحون: هم الذين يتحرون ما اقتضاه قوله: "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا" (الحج 46).