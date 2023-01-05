القرآن الكريم و أحاديث صحيح البخاري وغيره من كتاب السيد العسكري (ح 2) (اسماء زوجات الرسول)

الدكتور فاضل حسن شريف

وعن اسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول السيد مرتضى العسكري: 1 - خديجة بنت خويلد القرشية الاسدية أول أزواجه: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة قبل الوحي وعمره حينئذ خمس وعشرون سنة وقيل: إحدى وعشرون سنة. 2 - سودة بنت زمعة: سودة بنت زمعة القرشية العامرية. وأمها الشموس بنت قيس بن النجار الانصاري، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بعد وفاة خديجة وقبل عائشة. 3 - عائشة بنت أبي بكر: عائشة بنت أبي بكر، وأمها أم رومان ابنة عامر الكناني. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة بسنتين، وهي بكر. 4 - حفصة بنت عمر بن الخطاب: وأمها وأم أخيها عبد الله: زينب بنت مظعون، أخت عثمان. وكان حفصة من المهاجرات، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت خنيس بن حذاقة السهمي، وكان ممن شهد بدرا وجرح بها وتوفي بالمدينة. 5 - زينب بنت خزيمة: كان يقال لها أم المساكين. كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها، فخلف عليها أخوه فقتل عنها ببدر. 6 - أم سلمة بنت أبي أمية القرشية: وكانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة. وأمها عمة النبي صلى الله عليه وآله برة بنت عبد المطلب. وكانت ممن أسلم قديما هي وزوجها. توفيت في خلافة يزيد بعد ما جاءها نعي الحسين بن علي عليه السلام سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين، وهي من آخر أمهات المؤمنين موتا. 7 - جويرية بنت الحارث: جويرية بنت الحارث سبيت في غزوة بني المصطلق، سنة خمس، وقيل: سنة ست. 8 - صفية بنت حيي بن أخطب، سبيت في غزوة خيبر. 9 - ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاة زوجها سنة سبع. 10 - زينب بنت جحش: خبر زواج النبي صلى الله عليه وآله بزينب بنت جحش: أ - في القرآن الكريم: قال الله سبحانه في سورة الاحزاب: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40)" (الاحزاب 36-40). ب - في الروايات مع تفسير الآيات: خبر زواج زينب بزيد أولا، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله بعد طلاق زيد إياها: كان من خبر زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أنه أصابه سباء في الجاهلية وبيع في بعض أسواق العرب، فاشتري لخديجة، ثم وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث وهو ابن ثماني سنين، فنشأ عند النبي صلى الله عليه وآله، وبلغ الخبر أهله فقدم أبوه وعمه مكة لفدائه. نسب زيد بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقيله له: زيد ابن محمد صلى الله عليه وآله. أسلم زيد قديما وبعد الامام علي عليه السلام. وزوجه الرسول من أم أيمن وكان وصيفة لعبدالله والد النبي وكانت من الحبشة، وتزوجت أولا من عبيد بن عمرو من بني الحارث وبعده تزوجت زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد. وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر. وشهد زيد بدرا. وخبر زواج الرسول بزينب وزواج زيد وطلاقه إياها كالآتي: بعد الهجرة إلى المدينة خطب زينب ابنة أميمة ابنة عبد المطلب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فأرسلت أخاها إلى النبي صلى الله عليه وآله تستشيره في أمرها، فقال: فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ فسألت: من هو؟ فقال: زيد فغضبت وقالت: تزوج ابنة عمتك مولاك لست بناكحته أنا خير منه حسبا أنا أيم قومي، فأنزل الله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" (الاحزاب 36)، فرضيت فزوجها الرسول صلى الله عليه وآله من زيد بعد أم أيمن السوداء الحبشية، ولها أسامة بن زيد، فكانت تعلو على زيد وتشتد وتأخذ بلسانها، فكان يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله ويحاول تطليقها، واقتضت مشية الله وحكمته أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله بعد زيد ليلغى بذلك التبني بين المسلمين، وأشعره الوحي بذلك، فخشي الرسول صلى الله عليه وآله أن يقول الناس تزوج حليلة ابنه، فكتم الوحي في نفسه وقال لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك، ولما ضاق زيد ذرعا بزوجته زينب طلقها وانقضت عدتها، فنزلت الآيات على الرسول صلى الله عليه وآله مرة واحدة إلى قوله تعالى: "فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ" (الاحزاب 37)، و "مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (الاحزاب 40)، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وقال عز اسمه لسائر المؤمنين: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ" (الاحزاب 4-5). 11 - أم حبيبة: إسمها رملة أو هند بنت أبي سفيان الاموية. وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية. ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما. تزوجها حليفهم عبيدالله بن جحش الاسدي من بني أسد بن خزيمة. فأسلما ثم هاجر إلى الحبشة، فولدت له حبيبة، فبها كانت تكنى. وتنصر زوجها عبيدالله بن جحش وارتد عن الاسلام، وفارقها.

يقول السيد مرتضى العسكري عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواهبات أنفسهن: كان في النساء المسلمات يومذاك من يطلبن من الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوجهن ويهبن له مهورهن ويسمين في السيرة بالواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وآله كما يأتي بعض أخبارهن بإذنه تعالى: أ - في صحيح مسلم وصحيح البخاري واللفظ للاول، بسنده عن ام المؤمنين عائشة، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وأقول: وتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله عزوجل: " تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ" (الاحزاب 51)، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. ب - في صحيح البخاري قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله. فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ج - في طبقات ابن سعد: قالت عائشة: ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله مؤمنة، فقال: " وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ " (الاحزاب 50). فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة: إن الله ليسرع لك في هواك. د - في صحيح البخاري بسنده: عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا. فقال رجل: زوجينها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شئ تصدقها، قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياها جلست إلا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من الحديد، فلم يجد، فقال: أمعك من القرآن شئ ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن.