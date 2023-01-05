السيد المسيح عيسى عليه السلام في القرآن الكريم (ح 16)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تبارك وتعالى "وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (ال عمران 49) وكذا قوله تعالى: "إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ" (المائدة 110) يقول الشيخ جلال الدين الصغير: فلو لم تكن الولاية فعلية لما كان بإمكان عيسى عليه السلام أن يتحدث مع قومه بهذه الطريقة التي قد تتكرر في كل آن، وفي كل مكان كان يحل فيه عيسى عليه السلام وليس عيسى عليه السلام بأفضل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

عيسى معناه السيد، وقيل انه مشتق من العيس كون لونه ابيض مشربا بالحمرة. وعيسى يأتي معناه أيضا الخالص من شطر امه دون اب كبقية البشر "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " (ال عمران 59). وقد ورد ابن مريم 23 مرة في القرآن تأكيدا ان عيسى عليه السلام ولد بدون اب "وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ" (البقرة 87) (البقرة 253)، و "مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ" (المائدة 75)، و "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ" (المؤمنون 50).

قال الله تعالى "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (المائدة 72-73). وقال سبحانه "وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انتَهُوا خَيراً لَّكُم إِنَّمَا اللّهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً" (النساء 171). وهذا قولٌ كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية والنَّسطورية (الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: أبًا والدًا غير مولود، وابنًا مولودًا غير والد، وزوجًا متتبَّعة بينهما). النساطرة يقولون الإله لم يولد ولم يصلب بل مريم لم تلد الإله وإنما الإنسان مما جعلت الطوائف تكفرهم في مجمع أفسوس سنة 431م. و طائفة الريمتين تؤلِّه المسيح وأمَّه، فكان جواب القرآن الكريم "مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَة" (المائدة 75). والغلو نتيجته الخسران "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ" (المائدة 77). ورد في العهد القديم (الرب هو الإله ليس آخر سواه ) (تثنية 4 : 35 )، (الرب إلهنا رب واحد) ( تثنية 6: 4 )، (أيها الرب أنت هو الإله وحدك) (2ملوك 19 : 15 )، (يارب ليس مثلك ولا إله غيرك) (1 أخبار 17 : 20 )، (عظيم أنت، أنت الإله وحدك) (مزمور 86 : 10 )، (أنك أنت الرب وحدك) (إشعياء 37 : 20 )، (أليس إله واحد خلقنا) ( ملاخي 2 : 10 ). أما في العهد الجديد فورد (للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد) ( متى 4 : 10 )، (من يقدر ان يغفر خطايا إلا الله وحده) (مرقس 2 : 7 )، (كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه) (يوحنا 5 : 44 )، (لأن الله واحد) (رومية 3 : 30 )، (ليس اله آخر الا واحد) (1 كورنثوس 8 : 4 )، (ولكن الله واحد) (غلاطية 3 : 20 )، (الاله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة) (يهوذا 25).

ومن الروايات حول احياء عيسى عليه السلام للاموات أحيي صديقه العازر والذي أصابه مرض شديد أدي إلى احتضاره ولكن ذهب سيدنا عيسى إليه ولكن وجد لعازر قد توفي. فأمر عيسى عليه السلام أخته بأن تأخذ العازر إلى القبر ثم دعا عيسى عليه السلام الله عز وجل فأحيا الله لعازر وعاش وقام بإنجاب ولداً. ودعا عيسى عليه السلام سام ابن سيدنا نوح من القبر فقام بإحيائه بإذن الله. كان عيسى عليه السلام قد مر على عجوز فقدت ابنها فدعا سيدنا عيسى الله عز وجل فرجع هذا الابن حياً مرة أخرى. عيسى بن مريم عليه السلام يعرف بالمسيح وذلك لأنه يمسح على الأكمه والأبرص فيعافيهم الله عز وجل. ويعد عيسى عليه السلام من أولي العزم. طلب عيسى عليه السلام من قومه الصيام لمدة ثلاثين يومًا، ووافق القوم على ذلك ولكن طلب القوم من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة تكون لهم عيداً. فطلب عيسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالي أن يُنّزل عليهم مائدة من السماء ليأكل القوم منها. فأنزل الله عز وجل مائدة من السماء كبيرة جدا وقيل انها تكفي لإطعام سبعة الاف شخص أو أكثر. ومن نعم الله تعالى على النبي عيسى عليه السلام بأن يبشر قومه بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء "وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد" (الصف 6).

الحواريون قيل إنهم اتبعوا عيسى عليه السلام فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جعنا، فيضرب عليه السلام بيده الارض سهلا كان أو جبلا ويخرج لكل منهم رغيفين وإذا عطشوا قالوا يا روح الله عطشنا، فيضرب بيده الارض فيخرج ماء ويشربون، فقالوا يا روح الله من أفضل منا؟ إذا شئنا أطعمنا وإذا شئنا سقينا، وقد آمنا بك واتبعناك؟ فقال عيسى عليه السلام (أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه). فصاروا يغسلون الثياب بالكرى بعد ذلك، ويأكلون من أجرته، وسيأتي في مطاوي شرح حديث الكافي في أواسط هذا الباب كلام أيضا في معنى الحواريين فانتظره. وقال بعض العلماء: إنهم لم يكونوا قصارين على الحقيقة، وإنما أطلق هذا الاسم عليهم رمزا إلى أنهم كانوا ينقون نفوس الخلائق من الاوساخ والاوصاف الذميمة والكدورات، ويرفعونها إلى عالم النور من عالم الظلمات. اشتغلوا بغسل الملابس للناس لقاء اجر وانشغلوا بذلك. وروي ان عيسى بن مريم عليه السلام قال : يا معشر الحواريين لي اليكم حاجة اقضوها لي ، قالوا : قضيت حاجتك يا روح الله ، فقام فغسل اقدامهم ، فقالوا : كنا نحن احق بهذا يا روح الله ، فقال ان احق الناس بالخدمة العالم، انما تواضعت هكذا حتى تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ، ثم قال عيسى عليه السلام بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.

عن روايات ولادة السيد المسيح عليه السلام تقول ان الشرق هو العراق والربوة هي الكوفة او كربلاء او براثا ببغداد والتي كانت تسمى الزوراء هي الاقرب الى الايات القرآنية. و المعين السري هو الفرات. وبراثا كلمة سريانية كما قال عنها عالم مسيحي عراقي أي ابن العجائب الذي يطلق على عيسى عليه السلام لان ولادته من الآيات او العجائب. وتوجد صخرة قوية جدا في موقع براثا يقال انها مكان ولادة المسيح عليه السلام وقربها بئر ماء عذب. واول رؤيا للناس له بعد رجوع مريم من العراق الى بيت لحم. ولماذا توجد غرابة فان قبلهم إبراهيم عليه السلام ولد في العراق وذهب إلى فلسطين فيما بعد. وعن اسم براثا فانه سرياني فان بر تعني ابن، و آثا وتعني العجائب. و ابن العجائب كان يطلق على عيسى عليه السلام. إن الصخرة الموجودة حاليا في مسجد براثا حسب المتحف العراقي انها تعود الى العصور الرومانية. وقصة الراهب الذي قابل امير المؤمنين عليه السلام في براثا معروفة وقال ان أرض براثا بيت مريم وأرض عيسى عليه السلام وان عين الماء كانت تسمى عين مريم عليها السلام، وقبل ذلك مر ابراهيم عليه السلام مر على براثا.