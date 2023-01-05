السيد المسيح عيسى عليه السلام في القرآن الكريم (ح 15)

الدكتور فاضل حسن شريف

بشر نبي الله ابراهيم عليه السلام ببعث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كما قال الله عز من قائل "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (البقرة 129). وكما بشر نبي الله عيسى عليه السلام بخاتم الانبياء صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في سورة الصف "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" (الصف 6).

وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى هو حبيب النجار "وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ" (يس 20). عن النبي صلى الله عليه وآله قال الصديقون ثلاثة حبيب النجار مؤمن آل يس الذي يقول اتبعوا المرسلين الآية وحزقيل مؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم. اقصى المدينة يعني من اطراف انطاكية حيث يعيش المساكين الأكثر تقبلا للرسائل السماوية من ساكني انطاكية المترفين الأكثر بعدا من تقبل رسالة عيسى عليه السلام. هؤلاء المترفين ابوا ما قاله حبيب النجار وقال للمؤمنين ان المترفين سوف لن يشفعوا لكم اذا نزل عليكم البلاء "أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ" (يس 23). ولكن اهل انطاكية الكافرين برسالة عيسى عليه السلام قتلوا حبيب النجار فانزل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة. ونتيجة اصحاب القرية الذين رفضوا اتباع رسل الله الثلاثة وحبيب النجار مؤمن آل يس "إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ" (يس 29). ولحبيب النجار مرقد في انطاكيا بتركيا.

نهى الله سبحانه عن التفرق والاختلاف، بل على الفرقاء الذهاب الى كتاب الله والعروة الوثقى لحل الخلاف "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" (ال عمران 103). عدم التفرقة هي شريعة الرسل اوصياء الله من نوح عليه السلام ومنهم عيسى عليه السلام "شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ" (الشورى 13).

قال الله عز وجل "إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ" (البروج 6) أي الذين خددوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها المؤمنين، وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقد اختلفت الرواة في حديثهم والمعنى متقارب. جاء في كثير من التفاسير من المذاهب الإسلامية ان أصحاب الاخدود كما جاء في بحار الانوار للمجلسي: تفسير علي بن إبراهيم: أن الذي هيج الحبشة على غزوة اليمن ذانواس وهو آخر من ملك من حمير تهود واجتمعت معه حمير على اليهودية، وسمى نفسه يوسف وأقام على ذلك حينا من الدهر، ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانية، وكانوا على دين عيسى عليه السلام وعلى حكم الإنجيل، ورأس ذلك الدين عبد الله بن بريامن، حمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها، فسار حتى قدم نجران، فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص كله فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها، واختاروا القتل، فخد لهم خدودا وجمع فيها الحطب وأشعل فيه النار، فمنهم من أحرق بالنار، ومنهم من قتل بالسيف ومثل بهم كل مثلة، فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين ألفا، وأفلت رجل منهم يدعى دوس على فرس له وركضه واتبعوه حتى أعجزهم في الرمل، ورجع ذونواس إلى ضيعة في جنوده، فقال الله: "قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ" (البروج 4) إلى قوله: "الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ" (البروج 8) الى قوله: " إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" (البروج 10) أي أحرقوهم "ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ" (البروج 10).

روي ان آدم عليه السلام عاش فترة في بيت المقدس الذي هو ضمن ارض فلسطين. واقام يعقوب عليه السلام مسجدا في بيت المقدس. وبيت لحم هي مدينة النبي داود عليه السلام. أمر عيسى عليه السلام تلامذته بتبليغ تلامذته رسالته الى بني اسرائيل وهو القائل (اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) وكما جاء في القرآن الكريم "ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم" (ال عمران 49). فقد جاء في انجيل متى الاصحاح 1:2 (ولما ولد يسوع في بيت لحم). ومن الروايات ان عيسى عليه السلام كان في بيت ومعه عدد من الحواريين قيل 12 حواريا حين رفعه الله تعالى. رقم 12 له دلالة عند أتباع أهل البيت بأن الأئمة عليهم السلام هم حواريوا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسماء الحواريين كما جاءت في إنجيل متّى ولوقا ، الباب السادس ، فهي : 1 ـ بطرس 2 ـ اندرياس 3 ـ يعقوب 4 ـ يوحنا 5 ـ فيلوبس 6 ـ برتولولما 7 ـ توما 8 ـ متّى 9 ـ يعقوب بن حلفا 10 ـ شمعون 11 ـ يهوذا اخو يعقوب 12 ـ يهوذا الاسخريوطي الذي خان المسيح. شمعون أحد حواريي عيسى عليه السلام. وقيل إن والدة نرجس ام الامام المهدي من احفاد شمعون. والحواريون اصحاب عيسى عليه السلام ويناظرهم الاسباط اصحاب موسى عليه السلام "وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا" (الاعراف 160). وان مفهوم الاسلام عند مفسرين مسلمين هو الاستسلام لله ورسله "قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" (ال عمران 52). والحواريون هم الذين آمنوا بالله ورسوله "رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ" (ال عمران 53) اي اتبعوا رسولهم عيسى بن مريم عليه السلام.

ان مارتن لوثر في القرن السادس عشر انشق عن الكنيسة الكاثوليكية وكون الكنيسة البروتستانتية مما ادى الى احراق كل كتاباته. وقد اعترض على معتقد الاستحالة اي استحالة اكل الخبز الى لحم عيسى المسيح واستحالة شرب الخمر الى دمه. ورفض صكوك الغفران. إن صكوك الغفران مرفوضة في الإسلام "ومن يغفر الذنوب إلا الله" (ال عمران 135). الخمر محرم في الاسلام "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (المائدة 90)، و "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ" (البقرة 219)، و "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ (المائدة 91).