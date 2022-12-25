السيد المسيح عيسى عليه السلام في القرآن الكريم (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقات السابقة قال الله تعالى عن السيد المسيح عليه السلام "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" ﴿آل عمران 45﴾ الْمَسِيحَ: ال اداة تعريف، مسيح اسم علم، المسيح: لقب من الألقاب المشرِّقة، قيل: لُقب النبي عيسى به لأنه ممسوح بالدهن، أو لأنه كثير السياحة و المسح للأرض، و قيل: أصل معناه بالعبرية المبارك، وما كنت يا نبي الله هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يُبَشِّرْكِ بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له: كن، فيكون، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عند الله يوم القيامة، و "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" ﴿النساء 157﴾ وبسبب قولهم على سبيل التهكم والاستهزاء: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وما قتلوا عيسى وما صلبوه، بل صلبوا رجلا شبيهًا به ظنًّا منهم أنه عيسى. ومن ادَّعى قَتْلَهُ من اليهود، ومن أسلمه إليهم من النصارى، كلهم واقعون في شك وحَيْرَة، لا عِلْمَ لديهم إلا اتباع الظن، وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين، و "َلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ" ﴿النساء 171﴾ يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، فلا تجعلوا له صاحبةً ولا ولدًا. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحق، وخَلَقَه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، وهي قوله: كن، فكان، وهي نفخة من الله تعالى نفخها جبريل بأمر ربه، فَصدِّقوا بأن الله واحد وأسلموا له، وصدِّقوا رسله فيما جاؤوكم به من عند الله واعملوا به، ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: كيف تعتقدون بألوهية عيسى عليه السّلام في حين أنّ المسيح لم يستنكف عن عبادة اللّه و الخضوع بالعبودية له سبحانه، كما لم يستنكف الملائكة المقرّبون من هذه العبادة؟ حيث قالت الآية: "لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ‌" (النساء 172). و بديهي أنّ من يكون عبدا لا يمكن أن يصبح معبودا في آن واحد، فهل يمكن أن يعبد فرد نفسه؟ أو هل يكون العابد و المعبود و الرّب فردا واحدا؟ و في هذا المجال ينقل بعض المفسّرين حادثة طريفة تحكي أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام لكي يدين و يفند عقيدة التثليث المنحرفة قال لكبير المسيحيين في ذلك الحين و كان يلقب ب الجاثليق بأنّ المسيح عليه السّلام كان حسنا في كل شي‌ء لو لا وجود عيب واحد فيه، و هو قلة عبادته للّه، فغضب الجاثليق و قال للإمام الرضا عليه السّلام: ما أعظم هذا الخطأ الذي وقعت فيه، إنّ عيسى المسيح كان من أكثر أهل زمانه عبادة، فسأله الإمام عليه السّلام على الفور: و من كان يعبده المسيح؟ فها أنت قد أقررت بنفسك أنّ المسيح كان عبدا و مخلوقا للّه و أنّه كان يعبد اللّه و لم يكن معبودا و لا ربّا؟ فسكت الجاثليق و لم يحر جوابا. بعد ذلك تشير الآية إلى أن الذين يمتنعون عن عبادة اللّه و الخضوع له بالعبودية، يكون امتناعهم هذا ناشئا عن التكبر و الأنانية و إنّ اللّه سيحضر هؤلاء الناس في يوم القيامة و يجازي كل واحد منهم بالعقاب الذي يناسبه.

عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل "وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ" (ال عمران 49) و "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" (الصف 6) حيث ذكر ما سبقه مما ذكر في التوراة وما بعده ببشارة رسول اسمه احمد. وكل رسول أرسل إلى قوم "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ" (الروم 47) عدا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس جميعا "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا" (الأعراف 158) وكما جاء في الحديث الشريف ("أعطيت خمساً لم يعطهنَّ أحدٌ قبلي، كان كل نبيٍّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود). وطلب عيسى عليه السلام من بني اسرائيل عبادة الله وعدم الإشراك به والحساب والجنة والنار "وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ" (المائدة 72).

قال الإمام الرضا في مولد الامام الجواد عليهما السلام (قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق اليحار، وشبيه عيسى بن مريم) حيث كان معجزة وشيئا خارج القوانين الطبيعية. عن السيدة حكيمة أنها قالت لما ولد امامنا الجواد قال لها امامنا الرضا عليهما السلام يا حكيمة الزمي مهده، قالت: فلمّا كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم نظر يمينه ويساره ثم قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. فقمت ذعرة فزعة فأتيت أبا الحسن عليه السلام، فقلت: سمعت من هذا الصبي عجباً. ولا غرابة ان يختار الله انبياء واولياء يتكلمون وهم أطفال وصبيان "إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا" (المائدة 110).

الحواريون من انصار الله "قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ" (الصف 14)، و "قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ" (ال عمران 52). ومن هنا جاءت تسمية أصحاب الديانة المسيحية بالنصارى. والنصارى أكثرهم مودة للذين امنوا "وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ" (المائدة 82). "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله" (الصف 14). والحواريون شهداء على الديانة المسيحية "فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ" (المائدة 83). الحواريون هم أكثر الأشخاص اخلاصا لشخص. والحواريون هم خلاصة أصحاب عيسى عليه السلام "وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ" (المائدة 111). سمي الحواريون لصفائهم ونقائهم واخلاصهم، وقيل لأنهم يحورون ثيابهم فتكون شديدة البياض. سئل الامام الرضا عليه السلام عن الحواريين فقال (أما عند الناس فإنهم سموا الحواريين لأنهم كان يقصرون الثياب من الوسخ بالغسل, وأما عندنا فإنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب).

في رواية ان مريم عليها السلام كانت تقوم بالعبادة في الجبل، فذهب نبي الله عيسى عليه السلام ليقوم بإحضار الخضار من السهل فأتاها الموت، ولما عاد وجدها توفيت. ويقال أن الملائكة هي التي قامت بتغسيلها وتكفينها، وتم دفنها في أرض الشام في دمشق. وفي رواية أخرى. وهناك رواية اخرى أن السيدة مريم العذراء قد توفيت بعد رفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى السماء بخمس سنوات، وكانت قد بلغت من عمرها ثلاثة وخمسين عام. والطّوائف المسيحيّة ترى بأنّها رفعت إلى الله تعالى بالجسد والرّوح. والكاثوليك يرون أنّها لم تمت لأنّها لم تتحمّل الخطيئة وإنّما رفعها الله إليه بجسدها وروحها، أمّا الأرثذوكس فيرون أنّها دفنت في بستان الزّيتون في القدس في فلسطين ولكنّها بعثت منه بعد ردّ روحها إليها بفترةٍ قصيرة لتصعد إلى بارئها بجسدها وروحها . أمّا في الاسلام فهي كالبشر يجري عليها الموت الذي كتبه الله على جميع خلقه، ولا يعرف مكان دفنها على التّحديد. كنيسة قبر السيدة العذراء مريم من الكنائس العريقة في مدينة القدس الفلسطينية، حيث يعتقد ان مريم ام السيد المسيح عليها السلام قبرها في كنيسة تحمل اسمها عند السفح الغربي لجبل الزيتون قريبا من كنيسة الجسمانية. ويرجع أصل الكنيسة الى القرن السابع. و هذه الكنيسة لها مكانة عند الكنائس الشرقية التي ترى ان مريم العذراء عليها السلام دفنت في هذا المكان بعد ان سجيت في كنيسة نياحة العذراء على جبل النبي داود. وربط التقليد الشرقي، بين صعود المسيح عليه السلام وصعود مريم بعد موتها أيضا. وقيل إنها دفنت في لبنان.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَمَاعَةَ ابْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ؟ فَقَالَ: (نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ). قُلْتُ:كَيْفَ صَارُوا أُولِي الْعَزْمِ؟ قَالَ: (لِأَنَّ نُوحاً بُعِثَ بِكِتَابٍ وَ شَرِيعَةٍ،وَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ،حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالصُّحُفِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُوحٍ لاَ كُفْراً بِهِ، فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ، حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ الصُّحُفِ، فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخَذَ بِالتَّوْرَاةِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ، حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالْإِنْجِيلِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَ مِنْهَاجِهِ،فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ، فَحَلاَلُهُ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهَؤُلاَءِ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ). عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا، قَالَ: (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كٰانٰا يَأْكُلاٰنِ الطَّعٰامَ" (المائدة 75) وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَغَوَّطَانِ). وعن نبي الله عيسى عليه السلام (مَنْ كَثُرَ كِذْبُهُ ذَهَبَ بَهاؤُهُ).